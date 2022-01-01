A HAPPY NEW YEAR STARTS WITH - BELGIUM HAS WON ITS HIGH COURT CASE AND ALL RESTRICTIONS MANDATES AND RULES ARE SCRAPPED! WE THE PEOPLE 1 - THE NWO WEF CABAL 0 - ALEX BELFIELD

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151 views • January 01, 2022
THE FIRST OF MANY WE ARE WINNING HOLD THE LINE! THEY WILL ALL FALL LIKE DOMINOES!
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PEACE & SAFETY, THEN SUDDEN DESTRUCTION - CHILDHOOD'S END THE DOCUMENTARY - https://www.bitchute.com/video/2CSI1NQId3FM/
Deadly 5G radiation measured by kate shemirani and mark steele in london - https://www.brighteon.com/8b97e201-bbf9-4251-95e6-fd8e9e1bb4cb
THE UK SITTING GOVERNMENT KNEW THIS! - Boom! Vax Passport Company's Horrifying History - https://www.brighteon.com/c4283d2d-faaa-43f2-a6b8-b6ac749c9a34
UK NEWSPAPER PUBLISHES THE SHOCKING TRUTH ON DEATHS ADVERSE EFFECTS ONLY 1% MIND THEY HID THE REAL DEATH COUNT! - THATS COMING TOO! - https://www.brighteon.com/31b8abb3-74a0-4f53-80bf-2b295a887c63
THE UK SITTING GOVERNMENT KNEW THIS! THE UK TRACK N TRACE ARE REAL LIFE GERMAN NAZIS! - Boom! Vax Passport Company's Horrifying History - https://www.brighteon.com/c4283d2d-faaa-43f2-a6b8-b6ac749c9a34
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