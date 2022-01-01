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A HAPPY NEW YEAR STARTS WITH - BELGIUM HAS WON ITS HIGH COURT CASE AND ALL RESTRICTIONS MANDATES AND RULES ARE SCRAPPED! WE THE PEOPLE 1 - THE NWO WEF CABAL 0 - ALEX BELFIELD
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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151 views • January 01, 2022
THE FIRST OF MANY WE ARE WINNING HOLD THE LINE! THEY WILL ALL FALL LIKE DOMINOES!
PEACE & SAFETY, THEN SUDDEN DESTRUCTION - CHILDHOOD'S END THE DOCUMENTARY - https://www.bitchute.com/video/2CSI1NQId3FM/

Deadly 5G radiation measured by kate shemirani and mark steele in london - https://www.brighteon.com/8b97e201-bbf9-4251-95e6-fd8e9e1bb4cb

THE UK SITTING GOVERNMENT KNEW THIS! - Boom! Vax Passport Company's Horrifying History - https://www.brighteon.com/c4283d2d-faaa-43f2-a6b8-b6ac749c9a34

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© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

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