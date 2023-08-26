Здоровье – естественное состояние человека

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В этом видео я рассказываю о своём путешествии к здоровию. Я делюсь стратегиями и протоколами, которые могут быть полезны другим. В презентации рассматриваются такие темы: вода, хорошие и плохие масла, электромагнитное излучение, заземление, детоксикация тяжёлых металлов, солнечный свет, инфракрасные сауны, пищевые чувствительности, глютен, паразиты, рак, и другое. Ссылки из презентации:
Дистиллятор воды:
https://myaquanui.com/shop/aquanui-10g-water-distiller/
https://www.amazon.com/dp/B07315B1RG
Berkey Water Filter System:
https://www.amazon.com/dp/B002R8ON3I
Минеральные капли:
https://www.healthrangerstore.com/products/concentrated-mineral-drops-2-fl-oz-59ml
Душевой фильтр:
https://www.amazon.com/dp/B0BCFNWMWY
Мои видео об электромагнитном излучении:
https://www.brighteon.com/3c57f522-5eb9-49dc-8d0b-a3727d14c206
https://www.brighteon.com/1e7380f3-3dae-485f-a566-1c765024edff
My video about EMF in English:
https://www.brighteon.com/f60caff2-2629-4976-a6d2-2cc1a5e5da82
Бетаина гидрохлорид:
https://www.amazon.com/gp/product/B006OBVRMY
Заземлённая обувь:
https://harmony783.com
Заземляющий ремешок:
https://www.amazon.com/gp/product/B00HM2L472
Хлорелла:
https://www.amazon.com/dp/B08PKTBQ97
Кинза:
https://www.amazon.com/dp/B07M9FWTRC
Evidence of Harm документальный фильм о ртути:
https://www.youtube.com/watch?v=fBWZtsjmJvU
Одежда которая пропускает солнечные лучи:
https://www.cooltan.com/index.htm
Очки блокирующие синий свет:
https://www.amazon.com/dp/B01GSFTX08
Гималайская соль:
https://www.amazon.com/gp/product/B00HVJI7KI
Говяжий фарш:
https://www.naturalgrocers.com/products/g-beef-gfd-ground-80-20-16-oz
Тэст на тяжёлые металлы:
https://myersdetox.com/Hair-mineral-analysis-heavy-metal-detox/
Как построить инфракрасную сауну:
https://saunacourses.com/p/diy-infrared-sauna-guide
Палатка для сауны:
https://www.amazon.com/dp/B07WK3Q372
Зажимная лампа:
https://www.homedepot.com/p/204684496
Лампа:
https://www.homedepot.com/p/312502111
Говяжья ливерная колбаса:
https://grasslandbeef.com/products/grass-fed-beef-liverwurst
Пульсовое тестирование на пищевую чувствительность:
https://drjockers.com/food-sensitivity-testing/
Колбаска из говядины:
https://paleovalley.com/offers/grass-fed-beef-sticks-promo/pvfriend15
Тест на чувствительность к глютену (используйте купон: “matrix”):
https://www.glutenfreesociety.org/dna-testing/
Зубной парашок:
https://www.amazon.com/gp/product/B00WANWWCY
Mimosa Pudica Seed:
https://store.drjockers.com/products/para-1
ParaGuard:
https://www.amazon.com/gp/product/B016LBZSDK
Активированный уголь:
https://www.amazon.com/dp/B078T354SC
Тестирование на пищевую чувствительность:
https://www.glutenfreesociety.org/food-sensitivities-testing/
Сушеная водоросль:
https://www.amazon.com/gp/product/B088PRVMXL
https://therootcauseprotocol.com/handbook-download/
https://drjockers.com/
https://www.flavcity.com/bobbyapprovedapp/
Терапия Герсона:
https://gerson.org
https://boletnebudu.ru/terapiya-gersona-opisanie/
Протокол Гонзалеза:
https://thegonzalezprotocol.com/
Протокол доктора Рата:
https://www.drrathresearch.org/drrath-discoveries/cancer
https://www.dr-rath-foundation.org/2018/08/victory-over-cancer/
Кето-диета:
https://thetruthaboutcancer.com/alternatives-to-chemo/
Диета Будвига:
https://budwigcenter.com/the-budwig-diet/
Доктор Вероник Десольнье:
https://breastcancerconqueror.com/
Крем Curaderm-BEC5 против рака кожи:
https://www.curaderm.net/
Кофе клизмы:
https://thetruthaboutcancer.com/coffee-enemas-detoxify-heal-cancer/