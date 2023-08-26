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Здоровье – естественное состояние человека
InnateHealth
InnateHealth
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214 views • August 26, 2023

В этом видео я рассказываю о своём путешествии к здоровию. Я делюсь стратегиями и протоколами, которые могут быть полезны другим. В презентации рассматриваются такие темы: вода, хорошие и плохие масла, электромагнитное излучение, заземление, детоксикация тяжёлых металлов, солнечный свет, инфракрасные сауны, пищевые чувствительности, глютен, паразиты, рак, и другое. Ссылки из презентации:

Дистиллятор воды:

https://myaquanui.com/shop/aquanui-10g-water-distiller/

https://www.amazon.com/dp/B07315B1RG

Berkey Water Filter System:

https://www.amazon.com/dp/B002R8ON3I

Минеральные капли:

https://www.healthrangerstore.com/products/concentrated-mineral-drops-2-fl-oz-59ml

Душевой фильтр:

https://www.amazon.com/dp/B0BCFNWMWY

Мои видео об электромагнитном излучении:

https://www.brighteon.com/3c57f522-5eb9-49dc-8d0b-a3727d14c206

https://www.brighteon.com/1e7380f3-3dae-485f-a566-1c765024edff

My video about EMF in English:

https://www.brighteon.com/f60caff2-2629-4976-a6d2-2cc1a5e5da82

Бетаина гидрохлорид:

https://www.amazon.com/gp/product/B006OBVRMY

Заземлённая обувь:

https://harmony783.com

Заземляющий ремешок:

https://www.amazon.com/gp/product/B00HM2L472

Хлорелла:

https://www.amazon.com/dp/B08PKTBQ97

Кинза:

https://www.amazon.com/dp/B07M9FWTRC

Evidence of Harm документальный фильм о ртути:

https://www.youtube.com/watch?v=fBWZtsjmJvU

Одежда которая пропускает солнечные лучи:

https://www.cooltan.com/index.htm

Очки блокирующие синий свет:

https://www.amazon.com/dp/B01GSFTX08

Гималайская соль:

https://www.amazon.com/gp/product/B00HVJI7KI

Говяжий фарш:

https://www.naturalgrocers.com/products/g-beef-gfd-ground-80-20-16-oz

Тэст на тяжёлые металлы:

https://myersdetox.com/Hair-mineral-analysis-heavy-metal-detox/

Как построить инфракрасную сауну:

https://saunacourses.com/p/diy-infrared-sauna-guide

Палатка для сауны:

https://www.amazon.com/dp/B07WK3Q372

Зажимная лампа:

https://www.homedepot.com/p/204684496

Лампа:

https://www.homedepot.com/p/312502111

Говяжья ливерная колбаса:

https://grasslandbeef.com/products/grass-fed-beef-liverwurst

Пульсовое тестирование на пищевую чувствительность:

https://drjockers.com/food-sensitivity-testing/

Колбаска из говядины:

https://paleovalley.com/offers/grass-fed-beef-sticks-promo/pvfriend15

Тест на чувствительность к глютену (используйте купон: “matrix”):

https://www.glutenfreesociety.org/dna-testing/

Зубной парашок:

https://www.amazon.com/gp/product/B00WANWWCY

Mimosa Pudica Seed:

https://store.drjockers.com/products/para-1

ParaGuard:

https://www.amazon.com/gp/product/B016LBZSDK

Активированный уголь:

https://www.amazon.com/dp/B078T354SC

Тестирование на пищевую чувствительность:

https://www.glutenfreesociety.org/food-sensitivities-testing/

Сушеная водоросль:

https://www.amazon.com/gp/product/B088PRVMXL

https://therootcauseprotocol.com/handbook-download/

https://drjockers.com/

https://www.flavcity.com/bobbyapprovedapp/

Терапия Герсона:

https://gerson.org

https://boletnebudu.ru/terapiya-gersona-opisanie/

Протокол Гонзалеза:

https://thegonzalezprotocol.com/

Протокол доктора Рата:

https://www.drrathresearch.org/drrath-discoveries/cancer

https://www.dr-rath-foundation.org/2018/08/victory-over-cancer/

Кето-диета:

https://thetruthaboutcancer.com/alternatives-to-chemo/

Диета Будвига:

https://budwigcenter.com/the-budwig-diet/

Доктор Вероник Десольнье:

https://breastcancerconqueror.com/

Крем Curaderm-BEC5 против рака кожи:

https://www.curaderm.net/

Кофе клизмы:

https://thetruthaboutcancer.com/coffee-enemas-detoxify-heal-cancer/

Keywords
healthcanceremfheavy metalsdetoxwaterparasitesearthinginfrared saunaglutenfood sensitivitieselectromagnetic radiation
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