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Невидимый Враг Здоровья – Электромагнитные Излучения Part 2
InnateHealth
InnateHealth
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24 views • August 27, 2023

Это видео вторая часть в серии, первую часть можете найти здесь: https://www.brighteon.com/3c57f522-5eb9-49dc-8d0b-a3727d14c206 . В первой части говориться о вреде на здоровье от электромагнитного излучения, а в этой (второй) части даются практические советы на то как снизить уровень облучения и что можно купить для экранирование.


Find cell towers near you:

http://www.antennasearch.com


Trifield TF2 EMF meter:

https://www.trifield.com/product/trifield-tf2-meter


Body voltage home test kit:

https://www.slt.co/Products/BodyVoltageKits/HomeTestKit.aspx


Free instructions how to make your own body voltage meter:

https://emfinfo.org/make-bv-meter.html


Building Biology Guidelines for EMF Levels:

https://buildingbiology.com/site/wp-content/uploads/richtwerte-2015-englisch.pdf


WiFi router guard:

https://www.amazon.com/dp/B0856ZRH1X


Low WiFi routers:

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Pocket patch to reduce phone RF:

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Air tubes (low RF headphones):

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