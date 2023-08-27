Невидимый Враг Здоровья – Электромагнитные Излучения Part 2

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Это видео вторая часть в серии, первую часть можете найти здесь: https://www.brighteon.com/3c57f522-5eb9-49dc-8d0b-a3727d14c206 . В первой части говориться о вреде на здоровье от электромагнитного излучения, а в этой (второй) части даются практические советы на то как снизить уровень облучения и что можно купить для экранирование.
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