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WIERD SCIENCE UK - THE UK ALREADY TESTING OUT 5G HOLOGRAM PROPERTY'S - GET READY FOR THE BIGGEST UFO HOAX EVER! - BIGGER THAN COVID19 - 99 RED BALLONS! 99 LUFTBALLONS WHAT DOES THIS SONG MEAN?
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113 views • January 12, 2022
99 LUFTBALLONS OR 99 RED BALLONS IS THE STORY OF THE FAKE THREAT THAT CAUSES THE EU TO LAUNCH A NUCLEAR MISSILE ON THE PRETENSE WE WERE UNDER ATTACK - ITS STRAIGHT OUT OF THE ILLUMINATI PLAYBOOK - 7D HOLOGRAMS TO FOOL THE DUMMED MASSES, THERE IS A THREAT
DID 911 NOT TEACH YOU ANYTHING? ITS ALL CGI - WHATS THAT IN THE SKY - OHH DON,T WORRY ITS JUST THE GOVERNMENT RUNNING A LITTLE END OF THE WORLD PSYOPP ON YOU! - ITS JUST A HOLOGRAM THE REAL UFO,s ARE IN THERE BASES THEY HAVE HAD THEM SINCE THE 30,S - SILVER SCREEN SKY WITH THE CHEMTRAILS NANO SILVER /ALUMINIUM AND GRAPHENE THAT IS MANIPULATED BY ELECTRO MAGNETIC FREQUENCY'S IE - 5G CELL TOWERS - NOT THAT HARD TO WORK OUT IF YOU USE YOUR COMMON SENSE! YOU ARE WATCHING A DISNEY SHOW! ENJOY THE SHOW! HOPEFULLY THE PEOPLE WILL BE AWAKE TO IT THIS TIME! - WAKE PEOPLE UP TO THIS FACT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! YOU ARE THE RESISTANCE! YOU ARE THE 99%
#GENOCIDE: THE DELIBERATE KILLING OF A LARGE NUMBER OF PEOPLE -- DR. NORTHRUP | CLARK - https://www.bitchute.com/video/iR87sd4BIdzm/
He Changes Definitions To Avoid Being A Liar, But He Is A Liar, On The Fringe - https://www.brighteon.com/8e5b2485-ccd0-4186-9168-37e665e90166
The Darpa Docs We Haven't Seen: Documents - Covid is Purposefully Engineered Bioweapon- https://www.brighteon.com/a61a46fa-0481-4b14-8b5d-af662aae39a2
THE FED WALLET COMES - https://www.brighteon.com/184063e9-cdf9-4ed1-8d1a-89926b3d260b
Dr. Astrid Stuckelberg on bio-hacking -https://www.brighteon.com/b53bbf2e-0c03-4ade-a7df-1b37cfd2dfe6
DID 911 NOT TEACH YOU ANYTHING? ITS ALL CGI - WHATS THAT IN THE SKY - OHH DON,T WORRY ITS JUST THE GOVERNMENT RUNNING A LITTLE END OF THE WORLD PSYOPP ON YOU! - ITS JUST A HOLOGRAM THE REAL UFO,s ARE IN THERE BASES THEY HAVE HAD THEM SINCE THE 30,S - SILVER SCREEN SKY WITH THE CHEMTRAILS NANO SILVER /ALUMINIUM AND GRAPHENE THAT IS MANIPULATED BY ELECTRO MAGNETIC FREQUENCY'S IE - 5G CELL TOWERS - NOT THAT HARD TO WORK OUT IF YOU USE YOUR COMMON SENSE! YOU ARE WATCHING A DISNEY SHOW! ENJOY THE SHOW! HOPEFULLY THE PEOPLE WILL BE AWAKE TO IT THIS TIME! - WAKE PEOPLE UP TO THIS FACT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! YOU ARE THE RESISTANCE! YOU ARE THE 99%
#GENOCIDE: THE DELIBERATE KILLING OF A LARGE NUMBER OF PEOPLE -- DR. NORTHRUP | CLARK - https://www.bitchute.com/video/iR87sd4BIdzm/
He Changes Definitions To Avoid Being A Liar, But He Is A Liar, On The Fringe - https://www.brighteon.com/8e5b2485-ccd0-4186-9168-37e665e90166
The Darpa Docs We Haven't Seen: Documents - Covid is Purposefully Engineered Bioweapon- https://www.brighteon.com/a61a46fa-0481-4b14-8b5d-af662aae39a2
THE FED WALLET COMES - https://www.brighteon.com/184063e9-cdf9-4ed1-8d1a-89926b3d260b
Dr. Astrid Stuckelberg on bio-hacking -https://www.brighteon.com/b53bbf2e-0c03-4ade-a7df-1b37cfd2dfe6
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