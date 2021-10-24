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BfeD - Michael Leitner - AIDS DIE MUTTER ALLER SEUCHEN - 40 Jahre über die Seuchenerfinder-Mafia - 24.10.2021
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57 views • October 24, 2021
BfeD - Michael Leitner - AIDS DIE MUTTER ALLER SEUCHEN - 40 Jahre über die Seuchenerfinder-Mafia - 24.10.2021 - https://t.me/guidestones/3645
BfeD - Michael Leitner mit 13.800 Abonnenten (Eine kritische Analyse der AIDS-Hysterie der letzten 40 Jahre) informiert über die Brunnenvergifter- & Seuchenerfinder-Mafia wie folgt:
Video "AIDS" - DIE MUTTER ALLER SEUCHEN (40 Jahre Gehirnwäsche bis zur Pharma-Diktatur) 1.241 Aufrufe am 22.10.2021 - Gesichert und neu hochgeladen auf diverse Video-Portale am 24.10.2021
https://www.brighteon.com/e0a916cc-889c-41a9-994f-9ebde1987bbc
https://www.youtube.com/watch?v=bqakiw7V6QE
https://www.bitchute.com/video/TVUj1H2cI03Z/
https://t.me/guidestones/3645
20 Jahre nach meinem Buch "Mythos HIV" und im Jahr 2 nach Covid-19. Es ist Zeit, die Plandemie von hinten aufzurollen und so zu zeigen, wie sie über 40 Jahre vorbereitet wurde. Die absurde Marketing-technische Umbenennung der Influenza in "Corona" nebst Abschaffung der Grundrechte und Errichten einer Meinungsdiktatur wäre ohne die letzten 4 Jahrzehnte Gehirnwäsche unmöglich gewesen!
Bei "HIV" begegnen uns dann Panikmache, Antikörpertests und die "gute", alte PCR, denn bei "HIV" wurden diese Werkzeuge zum ersten Mal auf breiter Front eingesetzt. Ich habe mich nochmal hingesetzt und erzähle anhand meiner alten "AIDS"-Folien, wie man aus dem Nichts eine Pandemie strickt. Man braucht nur, genau wie bei "Corona", ein paar Kranke, die in Wirklichkeit etwas ganz anderes haben, als jenes Virus aus den Schlagzeilen!
Mein Buch "Mythos HIV" gibt es hier als PDF:
MYTHOS HIV - Verfälschte Statistiken, trickreiche Virusnachweise, untaugliche Tests und illegale Medikamente - Von Michael Leitner
https://drive.google.com/file/d/1ZjQLiJQBYhXA859Dfy_ME9iLCKFnwm33/view
Siehe auch:
BfeD - NJ-Schlagzeilen vom 21.10.2021 - Das Programm der BRD Pestbeulen Mafia GmbH
https://www.concept-veritas.com/nj/sz/2021/10_Okt/21.10.2021.htm - Mirror: https://archive.ph/E37A6
NEU - BfeD - Die Israel Sunimex Handels GmbH in Hamburg - 09.11.2021 - Die Tankstelle ohne Zapfsäule des Juden Sergei Kischilov - Zum Wohle des „Goldenen Kalbs in Jerusalem“ - 09.11.2021
https://archive.org/details/bfe-d-die-israel-sunimex-handels-gmb-h-in-hamburg-09.11.2021/page/n0/mode/2up - [Neueste Version]
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BfeD - Michael Leitner mit 13.800 Abonnenten (Eine kritische Analyse der AIDS-Hysterie der letzten 40 Jahre) informiert über die Brunnenvergifter- & Seuchenerfinder-Mafia wie folgt:
Video "AIDS" - DIE MUTTER ALLER SEUCHEN (40 Jahre Gehirnwäsche bis zur Pharma-Diktatur) 1.241 Aufrufe am 22.10.2021 - Gesichert und neu hochgeladen auf diverse Video-Portale am 24.10.2021
https://www.brighteon.com/e0a916cc-889c-41a9-994f-9ebde1987bbc
https://www.youtube.com/watch?v=bqakiw7V6QE
https://www.bitchute.com/video/TVUj1H2cI03Z/
https://t.me/guidestones/3645
20 Jahre nach meinem Buch "Mythos HIV" und im Jahr 2 nach Covid-19. Es ist Zeit, die Plandemie von hinten aufzurollen und so zu zeigen, wie sie über 40 Jahre vorbereitet wurde. Die absurde Marketing-technische Umbenennung der Influenza in "Corona" nebst Abschaffung der Grundrechte und Errichten einer Meinungsdiktatur wäre ohne die letzten 4 Jahrzehnte Gehirnwäsche unmöglich gewesen!
Bei "HIV" begegnen uns dann Panikmache, Antikörpertests und die "gute", alte PCR, denn bei "HIV" wurden diese Werkzeuge zum ersten Mal auf breiter Front eingesetzt. Ich habe mich nochmal hingesetzt und erzähle anhand meiner alten "AIDS"-Folien, wie man aus dem Nichts eine Pandemie strickt. Man braucht nur, genau wie bei "Corona", ein paar Kranke, die in Wirklichkeit etwas ganz anderes haben, als jenes Virus aus den Schlagzeilen!
Mein Buch "Mythos HIV" gibt es hier als PDF:
MYTHOS HIV - Verfälschte Statistiken, trickreiche Virusnachweise, untaugliche Tests und illegale Medikamente - Von Michael Leitner
https://drive.google.com/file/d/1ZjQLiJQBYhXA859Dfy_ME9iLCKFnwm33/view
Siehe auch:
BfeD - NJ-Schlagzeilen vom 21.10.2021 - Das Programm der BRD Pestbeulen Mafia GmbH
https://www.concept-veritas.com/nj/sz/2021/10_Okt/21.10.2021.htm - Mirror: https://archive.ph/E37A6
NEU - BfeD - Die Israel Sunimex Handels GmbH in Hamburg - 09.11.2021 - Die Tankstelle ohne Zapfsäule des Juden Sergei Kischilov - Zum Wohle des „Goldenen Kalbs in Jerusalem“ - 09.11.2021
https://archive.org/details/bfe-d-die-israel-sunimex-handels-gmb-h-in-hamburg-09.11.2021/page/n0/mode/2up - [Neueste Version]
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