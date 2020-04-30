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Hvad er en Politistat? Hvad er Facisme?
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13 views • April 30, 2020
Er det sådan et samfund du ønsker at leve i?
Er det sådan et samfund du vil efterlade til dine børn ?
Alt pga en influenza virus... Dokumenteret... Bl.a. her:
"Hot mic after taping - 'Varm' mikrofon efter optagelse"
https://www.brighteon.com/0c0fb0a0-ec90-4ece-b2b2-0334e15275c4
I dag 30.04.2020 på Christians havn torv.
Jeg kørte hen for at stille et par spørgsmål, mht hvordan man skal
forholde sig som borger, fik lov af den ene betjent, men ikke den anden...
En betjent skal jo kende, forstå og vejlede borgerne med den lov han udøver.. eller hva?
Support Your Freedom to Speak.
REFUSE to be silenced. Free speech lives.
Er det sådan et samfund du vil efterlade til dine børn ?
Alt pga en influenza virus... Dokumenteret... Bl.a. her:
"Hot mic after taping - 'Varm' mikrofon efter optagelse"
https://www.brighteon.com/0c0fb0a0-ec90-4ece-b2b2-0334e15275c4
I dag 30.04.2020 på Christians havn torv.
Jeg kørte hen for at stille et par spørgsmål, mht hvordan man skal
forholde sig som borger, fik lov af den ene betjent, men ikke den anden...
En betjent skal jo kende, forstå og vejlede borgerne med den lov han udøver.. eller hva?
Support Your Freedom to Speak.
REFUSE to be silenced. Free speech lives.
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