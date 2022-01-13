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USA DOCTOR SAYS THIS IS WHY THE HOSPITALS ARE NOT FOLLOWING CORRECT PROTOCOL - THERE BRIBED AND PAID OFF $100,000 DOLLARS A PATIENT THEY KILL SETTING THE WAY FOR FALSE PCR CASE FALSE POSITIVE-FRAUD
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340 views • January 13, 2022
ITS PRE MEDITATED MASS GENOCIDE BY GREEDY DOCTORS HOSPITALS AND NURSES - NUREMBURG 2.0 WHERE ALL WILL BE BROUGHT TO JUSTICE! THEY PUT PROFITS OVER PATIENT CARE! - PURE CRIMINALS!
ATTORNEY REINER FUELLMICH ‼️ THE DEATH CULT: HIDDEN IN PLAIN SIGHT🧐 LISTEN AND LEARN - https://www.brighteon.com/5bb259bd-fd58-408e-9f62-cc983bfa2a5e
German Doctors Discover Foreign Objects in Vaccines and Blood of The Vaccinated - https://www.brighteon.com/ca523bf6-bcff-4ad2-93bf-bd609b913894
Vaccines and boosters destroy the immune system. - https://www.brighteon.com/8ffcd97c-e3e8-4e6e-a881-3c4fb1e7e873
Robin Monotti Graziadei Questions Human Rights Violations At The UK National Commission For UNESCO - https://www.brighteon.com/9b2ad1f7-6185-47ac-a400-e10467f7f74c
COVID-19 Vaccines in South Africa - https://www.brighteon.com/e33323d1-f5e4-43fb-a039-f4ab2f289545
Dr. Astrid Stuckelberg on bio-hacking -https://www.brighteon.com/b53bbf2e-0c03-4ade-a7df-1b37cfd2dfe6
PETER DASZAK TELLS YOU HOW HE MADE THE DEADLY GOF CYMERIC BIO-WEAPON SPIKED VIRUSES THAT HAVE KILLED MILLIONS MAIMED AND INJURED MILLIONS MORE AND THAT ALL OF THEM ARE ZERO EFFECTIVE! ALL PAID FOR BY FAUCI AND NIAID - US TAX DOLLARS! - SO WHY WOULD YOU MANDATE FOR THIS UNLESS YOU WERE A EUGENICIST GENOCIDAL COLD BLOODED KILLER? - DR FRANKENSTEIN - ECO HEALTH?https://www.brighteon.com/0f278668-684d-43e5-9973-912dce48147e
ATTORNEY REINER FUELLMICH ‼️ THE DEATH CULT: HIDDEN IN PLAIN SIGHT🧐 LISTEN AND LEARN - https://www.brighteon.com/5bb259bd-fd58-408e-9f62-cc983bfa2a5e
German Doctors Discover Foreign Objects in Vaccines and Blood of The Vaccinated - https://www.brighteon.com/ca523bf6-bcff-4ad2-93bf-bd609b913894
Vaccines and boosters destroy the immune system. - https://www.brighteon.com/8ffcd97c-e3e8-4e6e-a881-3c4fb1e7e873
Robin Monotti Graziadei Questions Human Rights Violations At The UK National Commission For UNESCO - https://www.brighteon.com/9b2ad1f7-6185-47ac-a400-e10467f7f74c
COVID-19 Vaccines in South Africa - https://www.brighteon.com/e33323d1-f5e4-43fb-a039-f4ab2f289545
Dr. Astrid Stuckelberg on bio-hacking -https://www.brighteon.com/b53bbf2e-0c03-4ade-a7df-1b37cfd2dfe6
PETER DASZAK TELLS YOU HOW HE MADE THE DEADLY GOF CYMERIC BIO-WEAPON SPIKED VIRUSES THAT HAVE KILLED MILLIONS MAIMED AND INJURED MILLIONS MORE AND THAT ALL OF THEM ARE ZERO EFFECTIVE! ALL PAID FOR BY FAUCI AND NIAID - US TAX DOLLARS! - SO WHY WOULD YOU MANDATE FOR THIS UNLESS YOU WERE A EUGENICIST GENOCIDAL COLD BLOODED KILLER? - DR FRANKENSTEIN - ECO HEALTH?https://www.brighteon.com/0f278668-684d-43e5-9973-912dce48147e
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