El amor más grande del planeta - Acordes para acompañar con guitarra - Pipe Pelaez

🎥 Amigas y amigos de Guitarra Vallenata, en esta ocasión analizaremos los acordes para interpretar el tema "El amor más grande del planeta" de Omar Geles e interpretada en la voz de Pipe Pelaez y el acordeón de Luis Zabaleta, en el album "A mi manera" lanzado en el 2008.





Tono: SOL

Afinación: Normal





🗓️ [Publicado 19 abr 2020]





📜 La transcripción de acordes en formato PDF se encuentra en la página oficial.





🔗 Listas automáticas:





☑ GuitarraVallenata Acompañante

https://www.brighteon.com/watch/c08ec328-689c-41e1-be0f-794c2fe5ee6c?index=1

☑ GuitarraVallenata Acompañante II

https://www.brighteon.com/watch/d047c8ef-fffc-419d-9517-773286d240ef?index=1

☑ Técnicas para acompañar:

https://www.brighteon.com/watch/5e069ea7-023a-4f93-a7f8-ff6dd8cb3c7f?index=1

☑ Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)

https://www.brighteon.com/a211a718-b6b0-4c1d-a6bb-b4d8086f52a3





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🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org





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