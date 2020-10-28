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Άνθρωπος 2.0 - Ένα κάλεσμα αφύπνισης του Κόσμου - "Human 2.0"? A Wake-Up Call To The World - Luciferase 666. "THE ANTICHRIST-NAZI YOUTUBE" DELETE THIS VIDEO
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2051 views • October 28, 2020
ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΗ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΟ DNA ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΟ, ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΡΩΤΑΕΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Η ΓΙΑΤΡΟΣ Dr. Carrie Madej https://youtu.be/_J3eJA52zOw ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΠΟΥ ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΑΝΟΜΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE... ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 http://freevolition.gr/666.htm ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm . ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΖΥΜΟ Luciferase στο εμβόλιο ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΤΟΝ ΕΩΣΦΟΡΟ! ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΑΛΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ!... ΟΙ ΑΝΤΙΚΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ;;; http://www.freevolition.gr/greece.htm ...
Coronavirus Scandal Breaking in Merkel’s Germany By F. William Engdahl, 10 December 2020, 10-12-2020. ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ http://www.williamengdahl.com/englishNEO10Dec2020.php ΜΕ «ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ PCR ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ https://cormandrostenreview.com/report/ » , ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ!… (ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΜΗΝΥΣΗ Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Dr. Reiner Fuellmich ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑ ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ "ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ", Crimes against Humanity) https://www.brighteon.com/7d8726b7-8288-4c4a-bcb1-f782a3d77f18 ).
Coronavirus Scandal Breaking in Merkel’s Germany By F. William Engdahl, 10 December 2020, 10-12-2020. ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ http://www.williamengdahl.com/englishNEO10Dec2020.php ΜΕ «ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ PCR ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ https://cormandrostenreview.com/report/ » , ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ!… (ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΜΗΝΥΣΗ Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Dr. Reiner Fuellmich ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑ ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ "ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ", Crimes against Humanity) https://www.brighteon.com/7d8726b7-8288-4c4a-bcb1-f782a3d77f18 ).
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