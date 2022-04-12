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ΗΜΕΡΑ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ… ΑΙΔΩΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΕ ΨΥΧΟΚΤΟΝΕ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ.
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2 views • April 12, 2022
ΗΜΕΡΑ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ… ΑΙΔΩΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΕ ΨΥΧΟΚΤΟΝΕ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ https://ugetube.com/watch/kHUXmzC9RHYagKc , https://rumble.com/v10p2w5-oaed-genocide.html . ΠΗΓΕΣ: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-oaed-peiraias-2022 , https://www.oaed.gr/storage/news/hmera-karieras-peiraias-2022/etairies-idikothtes-4i-hmera-karieras-oaed-stadio-irhnhs-filias-piraias.pdf , http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://healthimpactnews.com/2022/42507-dead-3984978-injured-following-covid-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .
ΑΙΔΩΣ. ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΨΟΦΑ ΑΝΕΡΓΟΣ ΛΕΕΙ Ο ΟΑΕΔ ΣΤΗΝ «4H ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΟΑΕΔ_ΣΕΦ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022» ΣΤΟ EMAIL ΠΟΥ ΕΛΑΒΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΟΑΕΔ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΙΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ! ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΒΡΕΘΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ…
ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΕΝΩ ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΟ 1918 ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΝΕΚΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ!!! ΚΑΙ ΔΕΝ ΝΟΣΗΣΑΝ ΟΛΟΙ ΟΥΤΕ ΠΕΘΑΝΑΝ ΟΛΟΙ!!!
ΔΗΘΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ Η ΕΙΣΟΔΟΣ... «ΟΑΕΔ: Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους, με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Οι προσερχόμενοι πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID-19 ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου τριμήνου» https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-oaed-peiraias-2022 , https://www.oaed.gr/storage/news/hmera-karieras-peiraias-2022/etairies-idikothtes-4i-hmera-karieras-oaed-stadio-irhnhs-filias-piraias.pdf .
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
«Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς»
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη» https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA1_1.pdf . (ΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ).
Νόμος 3418/2005: Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή» http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL87e_1TwhCA6l5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuShNcuKhBiRFLkjKDF2ovfg3HT3E7t8pK1PiSVF8gO4V .
ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (ΝΟΕΡΑ, "ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ"), ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ, (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ) ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ https://rumble.com/vzqle6-orthodox-contrition-and-salvation.html ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ... ΓΙΑΤΙ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑΝΑΤΩΣΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ https://rumble.com/v10k6rb-www.freevolition.gr.html .
Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ (ΚΟΡΩΝΟ)ΠΡΟΣΧΗΜΑ Ή ΑΛΛΟ ΦΟΒΕΡΟ ΛΟΙΜΟ, ΛΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΠΟΛΕΜΟ https://rumble.com/vx6dxl-free-cyprus-now-2022-before-ukraine.html , ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ https://rumble.com/v108dhb-freevolition-against-your-current-corruption-partners-against-your-lie-we-w.html ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ… Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ... ΚΑΙ ΕΔΩ: https://ugetube.com/watch/kHUXmzC9RHYagKc , https://rumble.com/v10p2w5-oaed-genocide.html .
ΑΙΔΩΣ. ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΨΟΦΑ ΑΝΕΡΓΟΣ ΛΕΕΙ Ο ΟΑΕΔ ΣΤΗΝ «4H ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΟΑΕΔ_ΣΕΦ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022» ΣΤΟ EMAIL ΠΟΥ ΕΛΑΒΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΟΑΕΔ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΙΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ! ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΒΡΕΘΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ…
ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΕΝΩ ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΟ 1918 ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΝΕΚΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ!!! ΚΑΙ ΔΕΝ ΝΟΣΗΣΑΝ ΟΛΟΙ ΟΥΤΕ ΠΕΘΑΝΑΝ ΟΛΟΙ!!!
ΔΗΘΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ Η ΕΙΣΟΔΟΣ... «ΟΑΕΔ: Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους, με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Οι προσερχόμενοι πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID-19 ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου τριμήνου» https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-oaed-peiraias-2022 , https://www.oaed.gr/storage/news/hmera-karieras-peiraias-2022/etairies-idikothtes-4i-hmera-karieras-oaed-stadio-irhnhs-filias-piraias.pdf .
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
«Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς»
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη» https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA1_1.pdf . (ΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ).
Νόμος 3418/2005: Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή» http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL87e_1TwhCA6l5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuShNcuKhBiRFLkjKDF2ovfg3HT3E7t8pK1PiSVF8gO4V .
ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (ΝΟΕΡΑ, "ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ"), ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ, (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ) ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ https://rumble.com/vzqle6-orthodox-contrition-and-salvation.html ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ... ΓΙΑΤΙ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑΝΑΤΩΣΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ https://rumble.com/v10k6rb-www.freevolition.gr.html .
Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ (ΚΟΡΩΝΟ)ΠΡΟΣΧΗΜΑ Ή ΑΛΛΟ ΦΟΒΕΡΟ ΛΟΙΜΟ, ΛΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΠΟΛΕΜΟ https://rumble.com/vx6dxl-free-cyprus-now-2022-before-ukraine.html , ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ https://rumble.com/v108dhb-freevolition-against-your-current-corruption-partners-against-your-lie-we-w.html ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ… Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ... ΚΑΙ ΕΔΩ: https://ugetube.com/watch/kHUXmzC9RHYagKc , https://rumble.com/v10p2w5-oaed-genocide.html .
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