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Pizzagate - Ki az árnyékból - Out of Shadows
InfoWars
InfoWars
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14438 views • May 20, 2020
Részlet az "Out of Shadow" Ki az Árnyékból című dokumentumfilmből. A Pizzagate és ami mögötte van Sátánista Hollywood és perverz hírességek, politikusok. Az MK ultra (azon belül is a Monarch) program napjainkban.

Teljes film Itt: OUT OF SHADOWS - Ki az árnyékból (Teljes dokumentumfilm) - magyar felirattal https://www.brighteon.com/cc957131-0e4b-4ed0-9e49-ba1f8acacba9

Az Out Of The Shadows (KI AZ ÁRNYÉKBÓL) dokumentumfilm fellebbenti a fátylat arról, hogy a fősodratú média és Hollywood hogyan manipulálja és kontrollálja a tömegeket oly módon, hogy propagandát terjeszt a főáramú médiában és Hollywoodon keresztül. Beszél a CIA ezt a célt szolgáló 'Mockinbird Project' elnevezésű titkos programjáról és az Elit köreiben megmutatkozó sőtét, okkult összefüggésekről is.

Mike Smith a világ egyik legkeresettebb kaszkadőre évekig dolgozott Holywood-ban. Idővel átlátta, hogy az amerikai filmgyártás és média hogyan mossa át az emberek agyát. Nyomozásai során egyre sötétebb dolgokra lett figyelmes, mely során kirajzolódott ahogy a világ leggazdagabb embereinek szűk köre tartja kezében a teljes nyugati filmgyártást, irányítja a médiát és a sztárvilágot. Egy beteges, sátánista szeánszokat űző titkos kör uralja ezt a világot, akik egy szigorú terv alapján befolyásolják a társadalmat

Ez a projekt egy felébredett profikból álló csapat kétévnyi, vérrel, izzadsággal és könnyekkel kísért munkájának eredménye.
Elkészítése és finanszírozása független mindentől  és sok különböző platformon szabadon elérhető mindenki számára és ingyenesen megtekinthető.
Source / Eredeti film: https://youtu.be/0wTiCxXgrJw

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