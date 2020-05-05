OUT OF SHADOWS - Ki az árnyékból (Teljes dokumentumfilm) - magyar felirattal

InfoWars 62 followers Follow 1 Share Add to... Sign in to download MP3 Share Report

8233 views • May 05, 2020





Mike Smith a világ egyik legkeresettebb kaszkadőre évekig dolgozott Holywood-ban. Idővel átlátta, hogy az amerikai filmgyártás és média hogyan mossa át az emberek agyát. Nyomozásai során egyre sötétebb dolgokra lett figyelmes, mely során kirajzolódott ahogy a világ leggazdagabb embereinek szűk köre tartja kezében a teljes nyugati filmgyártást, irányítja a médiát és a sztárvilágot. Egy beteges, sátánista szeánszokat űző titkos kör uralja ezt a világot, akik egy szigorú terv alapján befolyásolják a társadalmat



Ez a projekt egy felébredett profikból álló csapat kétévnyi, vérrel, izzadsággal és könnyekkel kísért munkájának eredménye.

Elkészítése és finanszírozása független mindentől és sok különböző platformon szabadon elérhető mindenki számára és ingyenesen megtekinthető.

Source / Eredeti film:



A VilagHelyzete .com és az AlternativHirek.com cikkeiben minden választ megtalálsz 2011 óta!

★ ----- Important Links ----- ★



☑ Website -- VilagHelyzete

1. BLOG:

☑ Facebook --

2. ❗ #1.számú Facebook-oldal:

3. Párhuzamos FB-oldal:

4. FB-oldal 'vész' esetére:



☑ Website -- Azonnali alternatív VilagHelyzete hírek:

http://www.AlternativHirek.com



☑ Youtube-channel --

⓹ Youtube-csatorna:



☑ VilagHelyzete Disqus Fórum:

➡️ ➡️ ➡️



★ ----- Important Links ----- ★

☑ Watched the video!

☐ Liked?

☐ Subscribed? Az Out Of The Shadows (KI AZ ÁRNYÉKBÓL) dokumentumfilm fellebbenti a fátylat arról, hogy a fősodratú média és Hollywood hogyan manipulálja és kontrollálja a tömegeket oly módon, hogy propagandát terjeszt a főáramú médiában és Hollywoodon keresztül. Beszél a CIA ezt a célt szolgáló 'Mockinbird Project' elnevezésű titkos programjáról és az Elit köreiben megmutatkozó sőtét, okkult összefüggésekről is.Mike Smith a világ egyik legkeresettebb kaszkadőre évekig dolgozott Holywood-ban. Idővel átlátta, hogy az amerikai filmgyártás és média hogyan mossa át az emberek agyát. Nyomozásai során egyre sötétebb dolgokra lett figyelmes, mely során kirajzolódott ahogy a világ leggazdagabb embereinek szűk köre tartja kezében a teljes nyugati filmgyártást, irányítja a médiát és a sztárvilágot. Egy beteges, sátánista szeánszokat űző titkos kör uralja ezt a világot, akik egy szigorú terv alapján befolyásolják a társadalmatEz a projekt egy felébredett profikból álló csapat kétévnyi, vérrel, izzadsággal és könnyekkel kísért munkájának eredménye.Elkészítése és finanszírozása független mindentől és sok különböző platformon szabadon elérhető mindenki számára és ingyenesen megtekinthető.Source / Eredeti film: https://youtu.be/0wTiCxXgrJw A VilagHelyzete .com és az AlternativHirek.com cikkeiben minden választ megtalálsz 2011 óta!★ ----- Important Links ----- ★☑ Website -- VilagHelyzete1. BLOG: http://www.VilagHelyzete.com ☑ Facebook --2. ❗ #1.számú Facebook-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD 3. Párhuzamos FB-oldal: https://www.facebook.com/VilagHelyzete 4. FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog ☑ Website -- Azonnali alternatív VilagHelyzete hírek:☑ Youtube-channel --⓹ Youtube-csatorna: https://www.youtube.com/c/VilagHelyzeteTV ☑ VilagHelyzete Disqus Fórum: https://disqus.com/home/forum/vilaghelyzete/ ➡️ ➡️ ➡️★ ----- Important Links ----- ★☑ Watched the video!☐ Liked?☐ Subscribed? Keywords awakeningtruthout of shadowsvilaghelyzetemagyar

Show More