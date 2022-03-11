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August770 - The Secrets | Comedy Clip | 432hz [hd 720p]
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71 views • March 11, 2022
If you enjoyed watching "The Secret" then you will be very interested in the little known "Law Of Penetration". While the Law Of Attraction is for everyone, the Law Of Penetration is only for the most adept of mac daddy pimps. So if you're not a playa hata, then improve your a-game using the Law Of Penetration!
Hashtags: #lawofattraction #thesecret #parody #comedy
Metatags Space Separated: lawofattraction thesecret parody comedy
Metatags Comma Separated: lawofattraction, thesecret, parody, comedy
WATCH / DOWNLOAD --
Original On YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_z7TCjak5Yw
Mirrored On BitChute: https://www.bitchute.com/video/x4LRkF3vVZjN/
Mirrored On Minds: https://www.minds.com/newsfeed/1349126132888244226?referrer=psecdocumentary
Mirrored On LBRY / Odysee: https://odysee.com/@psecdocumentary:4/August770---The-Secrets---Comedy-Clip---432hz--hd-720p-:e?r=4UE1VCwkPvYXPM2DAMfNqNDJjrS91gBq
Mirrored On Rumble: https://rumble.com/vx4wdb-august770-the-secrets-comedy-clip-432hz-hd-720p.html
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Hashtags: #lawofattraction #thesecret #parody #comedy
Metatags Space Separated: lawofattraction thesecret parody comedy
Metatags Comma Separated: lawofattraction, thesecret, parody, comedy
WATCH / DOWNLOAD --
Original On YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_z7TCjak5Yw
Mirrored On BitChute: https://www.bitchute.com/video/x4LRkF3vVZjN/
Mirrored On Minds: https://www.minds.com/newsfeed/1349126132888244226?referrer=psecdocumentary
Mirrored On LBRY / Odysee: https://odysee.com/@psecdocumentary:4/August770---The-Secrets---Comedy-Clip---432hz--hd-720p-:e?r=4UE1VCwkPvYXPM2DAMfNqNDJjrS91gBq
Mirrored On Rumble: https://rumble.com/vx4wdb-august770-the-secrets-comedy-clip-432hz-hd-720p.html
Mirrored On NewTube / NodeTube: https://newtube.app/user/psecmedia/DUid8Ao
Mirrored On Brighteon: https://www.brighteon.com/db67b33b-7689-4e21-9eef-262437ff6678
Mirrored On UGEtube: https://ugetube.com/watch/rN3coDf1d8cqvEM
Mirrored On Bastyon / Pocketnet: https://bastyon.com/index?v=8ab1c148cf68340a36f811af4558883a54bc450e11ef56bf819c4abea28a6ee8&;video=1&ref=PGkMNXXf1vkJp8TVP89BsXtVhd2XV3ioaQ
Mirrored On TLB Talk: https://www.tlbtalk.com/videos/view/1691/august770-the-secrets-comedy-clip-432hz-hd-720p
Mirrored On RoxyCast: https://roxycast.com/post/77349_if-you-enjoyed-watching-quot-the-secret-quot-then-you-will-be-very-interested-in.html
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LBRY / Odysee: https://odysee.com/@psecdocumentary:4?r=B8mNg1gDreNoaTQhbSLfiwbQjJRpDimE
BitChute: https://www.bitchute.com/psecdocumentary/
Minds: https://www.minds.com/psecdocumentary?referrer=psecdocumentary
Rumble: https://rumble.com/register/psecmedia/
NewTube / NodeTube: https://newtube.app/user/psecmedia#
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UGEtube: https://ugetube.com/@psecmedia
Twatter: https://twitter.com/twdk_music
FascistBook: https://www.facebook.com/paradigmshiftaneducationalcomedy
ScrewYouTube: https://youtube.com/psecdocumentary
Gab: https://gab.com/psecmedia
deviantART: https://paradigm-shifting.deviantart.com
Bastyon / Pocketnet: https://bastyon.com/psecmedia?ref=PGkMNXXf1vkJp8TVP89BsXtVhd2XV3ioaQ
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