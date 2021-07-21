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Per Rye Dannerfjord - Krøyers Have Svendborg [17.07.2021]
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11 views • July 21, 2021
Satanisk LGBTQIA+ Agenda: We are comming for and will 'convert' your Children..
'Predictive Programming' og 'Social Engineering' for alle børn..
OBS! Se denne helt nye dokumentar af Thomas Soltau som også præcist viser hvad der foregår:
'Thomas Soltau: CO[VAN]VID-19 Hvorfor skal alle 'vaccineres'? [15.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/hIgQSx2k79em/
k10.dk børnesager: https://tinyurl.com/ecaezx3y
k10.dk tvang fjernelse: https://tinyurl.com/hbkj9brh
09-04-2017: 'Ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret. Hvor er retssikkerheden?'
http://www.k10.dk/showthread.php?t=35157
Serviceloven LBK nr 1548 af 01/07/2021 GÆLDENDE'
Kapitel 11 - Særlig støtte til børn og unge
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1548
16.04.2021 Havregården Kostskole Podcast
https://www.facebook.com/havregaarden/
https://www.dr.dk/radio/p1/kostskolen
https://tinyurl.com/mhh53a32
https://www.guldborgsund.dk/
7 May 2021 Kommunens fyring af tre socialrådgivere: https://tinyurl.com/x4rptwtt
06.02.2018 Rapport ser nærmere på børn og unges psykiske lidelser ...
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/psykiske-lidelser-boern_unge_06012018
Og hvordan 'udføres' disse systematiske ulovligheder
som er direkte forbrydelser imod den danske befolkning?
Det udføres med sød empatisk venlig forstående løgnagt manipulerende ansvarsfralæggende
Djøf retorik, New Public Management (NPM) sprog også kaldet NewSpeak og Doublespeak.
Og det har foregået i årevis - noget jeg har dokumenteret i årevis...
Bevis af Professor William Lutz fra 1989 de første par min.
- Link til det fulde interview under videoen:
Professor William Lutz C-SPAN Interview: What is Doublespeak (NPM- and NewSpeak) [1989]
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
Og vil du vide hvad der rent faktisk foregår i denne syge verden, så check min Bitchute kanal ud.
--
Demo Lør d 17. Juli 2021 Fingrene væk fra vores børn de skal ikke være forsøgskaniner!
https://fb.me/e/1AseOJjTx
Statens udrullede vaccineprogram, har haft store konsekvenser på børne og unge området. De psykiske og fysiske skader er steget voldsomt under Corona restriktionerne. Unge er smidt ud af deres uddannelse for at nægte test og vaccine.De er blevet hetzet for deres holdning og følt et enormt gruppepres, især på test og vaccine området.
Små børn kan ikke huske tiden før Corona og de har ikke fået den undervisning i skolen som de burde, da fokus i undervisningen har været hovedsageligt på Corona.
Antallet af tvangsfjernelser stiger uberettiget og relationer styrkes ikke på området som lov og konventioner foreskriver.
Nu vil man vaccinere børn u/12 år uden at forholde sig til de rapporteringer af indrullede kritiske bivirkninger.
Støt op denne aften for at vise vores utilfredshed med problemstillingerne på børne og unge området.
Modstand Fyn.
Per Rye Dannerfjord: https://www.facebook.com/OBelix8
Modstand Fyn - Privat gruppe - 1,1 tusind medlemmer: https://www.facebook.com/groups/124014472937263
Demo - Modstand Fyn i Svendborg
Foto reportage fra dagens demonstration i Krøyers Have i Svendborg af arrangører fra "Modstand Fyn".
Der var musikunderholdning og taler af Per, Heidi og Annette.
Herefter blev der afholdt en 7km march gennem Svendborgs gader og stæder.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1618035581745233&;set=a.2950986431783468
17. JUL. 2021 - MODSTAND FYN – MOD VACCINATION AF BØRN
https://presse-fotos.dk/post/modstand-fyn-mod-vaccination-af-boern/
Time to Wake Up, There’s Something Going On! (Reloaded) [07.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/Uux7MwFJRnRd/
Chuck Middleton: The Devil is in the 'Details' (Reloaded) [10.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/2UeqGTKtc1vQ/
The Sequel to the Fall of the Cabal Part 15 [12.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/Bqve6pMU2NAq/
KJ Ozborne: Systemic Satanism & The World + America are in 'Wonderland'[12.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/TnK13tWB0J2x/
Kan også ses her:
https://www.bitchute.com/video/rxSalU0A5M1p/
https://www.brighteon.com/db0c2820-2366-4644-8687-7cd33b6bde68
https://rumble.com/embed/vhihj6/?pub=l9py3
Kilder:
https://www.facebook.com/Janelykkepoulsen/videos/1412883549110454
https://www.facebook.com/groups/124014472937263
https://www.facebook.com/groups/124014472937263/user/100000980454666/
https://www.facebook.com/OBelix8
https://www.facebook.com/per.nisse.549
https://www.facebook.com/per.nissen.169
'Predictive Programming' og 'Social Engineering' for alle børn..
OBS! Se denne helt nye dokumentar af Thomas Soltau som også præcist viser hvad der foregår:
'Thomas Soltau: CO[VAN]VID-19 Hvorfor skal alle 'vaccineres'? [15.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/hIgQSx2k79em/
k10.dk børnesager: https://tinyurl.com/ecaezx3y
k10.dk tvang fjernelse: https://tinyurl.com/hbkj9brh
09-04-2017: 'Ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret. Hvor er retssikkerheden?'
http://www.k10.dk/showthread.php?t=35157
Serviceloven LBK nr 1548 af 01/07/2021 GÆLDENDE'
Kapitel 11 - Særlig støtte til børn og unge
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1548
16.04.2021 Havregården Kostskole Podcast
https://www.facebook.com/havregaarden/
https://www.dr.dk/radio/p1/kostskolen
https://tinyurl.com/mhh53a32
https://www.guldborgsund.dk/
7 May 2021 Kommunens fyring af tre socialrådgivere: https://tinyurl.com/x4rptwtt
06.02.2018 Rapport ser nærmere på børn og unges psykiske lidelser ...
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/psykiske-lidelser-boern_unge_06012018
Og hvordan 'udføres' disse systematiske ulovligheder
som er direkte forbrydelser imod den danske befolkning?
Det udføres med sød empatisk venlig forstående løgnagt manipulerende ansvarsfralæggende
Djøf retorik, New Public Management (NPM) sprog også kaldet NewSpeak og Doublespeak.
Og det har foregået i årevis - noget jeg har dokumenteret i årevis...
Bevis af Professor William Lutz fra 1989 de første par min.
- Link til det fulde interview under videoen:
Professor William Lutz C-SPAN Interview: What is Doublespeak (NPM- and NewSpeak) [1989]
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
Og vil du vide hvad der rent faktisk foregår i denne syge verden, så check min Bitchute kanal ud.
--
Demo Lør d 17. Juli 2021 Fingrene væk fra vores børn de skal ikke være forsøgskaniner!
https://fb.me/e/1AseOJjTx
Statens udrullede vaccineprogram, har haft store konsekvenser på børne og unge området. De psykiske og fysiske skader er steget voldsomt under Corona restriktionerne. Unge er smidt ud af deres uddannelse for at nægte test og vaccine.De er blevet hetzet for deres holdning og følt et enormt gruppepres, især på test og vaccine området.
Små børn kan ikke huske tiden før Corona og de har ikke fået den undervisning i skolen som de burde, da fokus i undervisningen har været hovedsageligt på Corona.
Antallet af tvangsfjernelser stiger uberettiget og relationer styrkes ikke på området som lov og konventioner foreskriver.
Nu vil man vaccinere børn u/12 år uden at forholde sig til de rapporteringer af indrullede kritiske bivirkninger.
Støt op denne aften for at vise vores utilfredshed med problemstillingerne på børne og unge området.
Modstand Fyn.
Per Rye Dannerfjord: https://www.facebook.com/OBelix8
Modstand Fyn - Privat gruppe - 1,1 tusind medlemmer: https://www.facebook.com/groups/124014472937263
Demo - Modstand Fyn i Svendborg
Foto reportage fra dagens demonstration i Krøyers Have i Svendborg af arrangører fra "Modstand Fyn".
Der var musikunderholdning og taler af Per, Heidi og Annette.
Herefter blev der afholdt en 7km march gennem Svendborgs gader og stæder.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1618035581745233&;set=a.2950986431783468
17. JUL. 2021 - MODSTAND FYN – MOD VACCINATION AF BØRN
https://presse-fotos.dk/post/modstand-fyn-mod-vaccination-af-boern/
Time to Wake Up, There’s Something Going On! (Reloaded) [07.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/Uux7MwFJRnRd/
Chuck Middleton: The Devil is in the 'Details' (Reloaded) [10.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/2UeqGTKtc1vQ/
The Sequel to the Fall of the Cabal Part 15 [12.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/Bqve6pMU2NAq/
KJ Ozborne: Systemic Satanism & The World + America are in 'Wonderland'[12.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/TnK13tWB0J2x/
Kan også ses her:
https://www.bitchute.com/video/rxSalU0A5M1p/
https://www.brighteon.com/db0c2820-2366-4644-8687-7cd33b6bde68
https://rumble.com/embed/vhihj6/?pub=l9py3
Kilder:
https://www.facebook.com/Janelykkepoulsen/videos/1412883549110454
https://www.facebook.com/groups/124014472937263
https://www.facebook.com/groups/124014472937263/user/100000980454666/
https://www.facebook.com/OBelix8
https://www.facebook.com/per.nisse.549
https://www.facebook.com/per.nissen.169
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