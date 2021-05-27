© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΜΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΕΝΩ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΛΟΙΜΟ
Follow
0
Share
Report
2 views • May 27, 2021
ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΜΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΕΝΩ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΛΟΙΜΟ https://ugetube.com/watch/9qA1L4yDCsyUulY , https://rumble.com/vhoz33-29718687.html ,
ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΑΛΛΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΑΪΟ. THEY EARN FROM THE TAXES OF CARCINOGENIC CIGARETTES BUT WANT TO SAVE US FROM CORONA VIRUS
ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΠΑΠΑΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΙΕΡΕΙΣ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΤΙ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ "ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ (Ματθ. 26, 26-29)" ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΛΕΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΥΠΑΚΟΥΩΝΤΑΣ ΤΟΝ "ΚΑΙΣΑΡΑ" ΟΥΤΕ ΘΑ ΠΡΟΔΙΔΑΝ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e …
ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΟΙ ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ… «ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί» (Α΄ Κορ. 11, 29-30). ΑΝΑΞΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ..
ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΟΛΥΝΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝΕ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΑΜΕ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΓΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ…
Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΧΑΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ "ΦΑΡΜΑΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ" ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΝΕΟΝΕΡΩΝΕΣ ΝΤΟΠΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ, ΠΟΥ ΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ https://www.brighteon.com/f96e1412-326d-404e-bb8d-870de38aca27 ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ https://www.brighteon.com/c73c8366-49f8-4641-9921-ee5858f031f2 .
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑΤΙ ΔΗΘΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ…
ΩΣΤΟΣΟ, ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΜΑΣ ΑΓΑΠΟΥΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΙΤΖ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΑ ΠΟΡΝΕΙΑ ΟΥΤΕ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΤΙΣ ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΓΗ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΝΑ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΓΕΝΝΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΝΙΟΤΕ ΣΠΑΝΕ.
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΝΑ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΝΕΚΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΪΔΟΪΟ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΠΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ... ΜΕΤΑ ΠΩΣ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ; (ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΛΟΙΜΟΥΣ, ΤΣΙΓΑΡΟ, ΛΙΜΟΥΣ, ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: https://www.worldometers.info ).
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.254.628 ΝΕΚΡΟΙ ΤΟ 2020 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥΣ... "2,254,628 Deaths caused by smoking this year https://www.worldometers.info " ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΩΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΑΠΛΩΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΒΑΖΟΥΝ ΦΥΛΑΚΗ Ή ΕΣΤΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΛΟΥΝ ΜΟΝΙΜΑ ΛΟΥΚΕΤΟ!!!!
ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΡΟΜΟΛΑΓΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΟΪΔΟΪΟΥ ΣΥΝΕΝΟΧΑ ΘΑΒΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ... ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ;;;
ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΟΛΥΝΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝΕ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΑΜΕ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΓΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...
...
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΑΛΛΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΑΪΟ. THEY EARN FROM THE TAXES OF CARCINOGENIC CIGARETTES BUT WANT TO SAVE US FROM CORONA VIRUS
ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΠΑΠΑΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΙΕΡΕΙΣ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΤΙ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ "ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ (Ματθ. 26, 26-29)" ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΛΕΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΥΠΑΚΟΥΩΝΤΑΣ ΤΟΝ "ΚΑΙΣΑΡΑ" ΟΥΤΕ ΘΑ ΠΡΟΔΙΔΑΝ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e …
ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΟΙ ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ… «ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί» (Α΄ Κορ. 11, 29-30). ΑΝΑΞΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ..
ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΟΛΥΝΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝΕ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΑΜΕ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΓΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ…
Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΧΑΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ "ΦΑΡΜΑΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ" ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΝΕΟΝΕΡΩΝΕΣ ΝΤΟΠΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ, ΠΟΥ ΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ https://www.brighteon.com/f96e1412-326d-404e-bb8d-870de38aca27 ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ https://www.brighteon.com/c73c8366-49f8-4641-9921-ee5858f031f2 .
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑΤΙ ΔΗΘΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ…
ΩΣΤΟΣΟ, ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΜΑΣ ΑΓΑΠΟΥΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΙΤΖ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΑ ΠΟΡΝΕΙΑ ΟΥΤΕ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΤΙΣ ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΓΗ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΝΑ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΓΕΝΝΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΝΙΟΤΕ ΣΠΑΝΕ.
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΝΑ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΝΕΚΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΪΔΟΪΟ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΠΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ... ΜΕΤΑ ΠΩΣ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ; (ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΛΟΙΜΟΥΣ, ΤΣΙΓΑΡΟ, ΛΙΜΟΥΣ, ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: https://www.worldometers.info ).
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.254.628 ΝΕΚΡΟΙ ΤΟ 2020 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥΣ... "2,254,628 Deaths caused by smoking this year https://www.worldometers.info " ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΩΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΑΠΛΩΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΒΑΖΟΥΝ ΦΥΛΑΚΗ Ή ΕΣΤΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΛΟΥΝ ΜΟΝΙΜΑ ΛΟΥΚΕΤΟ!!!!
ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΡΟΜΟΛΑΓΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΟΪΔΟΪΟΥ ΣΥΝΕΝΟΧΑ ΘΑΒΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ... ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ;;;
ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΟΛΥΝΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝΕ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΑΜΕ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΓΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...
...
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.