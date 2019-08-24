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Eliocentrismo, ermetismo, gnosticismo, satanismo e magia, rimpiazzano verita' con la fantasia !
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Genesi e cronostoria di un' inganno che "come se" fosse verita' è stato accettato inconsapevolmente dall'umanita' !
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Link VIDEO SENZA CENSURA postato su Fb : https://www.facebook.com/Gugyenergy.bis/videos/691477827985395/
Link VIDEO SENZA CENSURA postato su Vk : https://vk.com/video459953221_456239044
LINK VIDEO CENSURATO da YT postato su Brighteon
: La GRANDE ✡️ PROSTITUTA e I DRAGHI TRAVESTITI da AGNELLI : https://www.brighteon.com/3c412a7d-63c3-40a2-937a-8a66b3978059
Link VIDEO CONSIGLIATO 1 : "IL SEGRETO del dio SOLE 🌞 barack & burattini" : https://youtu.be/BRlsAQbttmM
Link VIDEO CONSIGLIATO 2 : "CAOS PRIMORDIALE e BIG BANG, la RELIGIONE PAGANA" : https://youtu.be/wKXthYPq7hQ
Link VIDEO CONSIGLIATO 3 : "AGDGADU ✡ La MATRICE dell'OBLIO - Brahe & Keplero" : https://youtu.be/C6NbSB5RF0Q
Link VIDEO CONSIGLIATO 4 ; "Step ONE 🔙 Primo Passo, DISIMPARA !" : https://youtu.be/FmuWFsTnQOQ
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Nel mondo sembrano esserci mille fazioni, mille religioni, mille divisioni e mille forze in campo ma in realtà VE NE SONO SOLO DUE: LA VERITA' e le menzogne.
Le MILLE BUGIE potranno certamente "convivere" e fondersi insieme nella grande "unità massonica" ma LA VERITA' NON POTRA' MAI FONDERSI CON LE MENZOGNE.
Le dottrine NEW AGE sono state introdotte da massoni, gnostici,ofiti, presunti "contattati dagli extraterrestri", medium, mistici, gesuiti, falsi profeti, illuminati pentecostali, che si sono spesso finti "cristiani" o molto credenti...
Tutte queste persone hanno offerto dottrine cabalistiche o cercato di "CABALIZZARE" il cristianesimo per trascinare i semplici verso nuove forme di "spiritualità" che sono PURO SPIRITISMO.
Non solo la Bibbia avverte con grande chiarezza che MOLTI
FALSI PROFETI SAREBBERO SORTI negli ultimi tempi per INGANNARE, se possibile, anche gli eletti.
A coloro che non hanno mai creduto in Gesù Cristo potranno dunque aggiungersi anche molti credenti che si sono poi lasciati SEDURRE ed INGANNARE da falsi profeti e false dottrine, FILOSOFIE, DOGMI, abbandonando la loro FEDE e PERDENDO, magari all'ultimo momento anche QUELLO CHE AVEVANO.
TUTTO QUESTO STA REALMENTE ACCADENDO OGGI, proprio sotto i nostri occhi.
«Perché questa è una forza annientatrice, che odia l’umanità. Odia la creazione, odia la vita. E farà di tutto per distruggerci completamente. E il loro modo per farlo è dividere l’umanità: “divide et impera” è la loro verità».
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NON PUO' ESISTERE UNO GNOSTICISMO CRISTIANO , le due cose sono in ovvia contraddizione sin dalla loro NATURA.
Lo gnosticismo è stato l’eresia più pericolosa che minacciò la chiesa negli ultimi tre secoli. Sotto l’influenza di filosofi come Platone, lo gnosticismo si basa su due false premesse. Prima di tutto, considera un dualismo tra il corpo e lo spirito.
Lo gnosticismo afferma che il corpo è malvagio mentre lo spirito è buono. Data questa convinzione, gli gnostici son convinti che qualsiasi azione fatta con il corpo, anche la peggiore, non abbia alcun peso, in quanto la vera vita riguarda solo lo spirito.
In secondo luogo, lo gnostico dichiara di possedere una conoscenza superiore, una verità superiore, conosciuta solo da pochi. Gnosticismo deriva dalla parola greca gnosis che significa “conoscere”.
La loro verità superiore non proviene dalla Bibbia, ma da una qualche rivelazione mistica superiore. Gli gnostici credono di essere una classe privilegiata in quanto possiedono una conoscenza di Dio più profonda ed elevata.
Per dimostrare l’incompatibilità tra il cristianesimo e lo gnosticismo, è sufficiente confrontare le loro diverse posizioni sulla fede. Sulla questione della salvezza, lo gnosticismo insegna che la salvezza si guadagni attraverso la conoscenza del divino che libera dal buio delle false illusioni.
Sebbene affermino di seguire Gesù ed i suoi insegnamenti, gli gnostici lo contraddicono. Difatti Gesù non parlò mai di salvezza attraverso la conoscenza, ma solo attraverso la fede in Lui come Salvatore dal peccato. Efesini 2:8-9: “Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi; è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti”. Perdipiù la salvezza offerta da Cristo è per tutti e non solo per pochi eletti che hanno avuto una speciale rivelazione, (Giovanni 3:16).
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Intervista a Giancarlo Infante, docente di ruolo di Fisica e laboratorio dal 1987. Cultore in Filosofia teoretica. Ha pubblicato diversi libri e articoli sul rapporto tra scienza ed esoterismo.
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Nel mondo sembrano esserci mille fazioni, mille religioni, mille divisioni e mille forze in campo ma in realtà VE NE SONO SOLO DUE: LA VERITA' e le menzogne.
Le MILLE BUGIE potranno certamente "convivere" e fondersi insieme nella grande "unità massonica" ma LA VERITA' NON POTRA' MAI FONDERSI CON LE MENZOGNE.
Le dottrine NEW AGE sono state introdotte da massoni, gnostici,ofiti, presunti "contattati dagli extraterrestri", medium, mistici, gesuiti, falsi profeti, illuminati pentecostali, che si sono spesso finti "cristiani" o molto credenti...
Tutte queste persone hanno offerto dottrine cabalistiche o cercato di "CABALIZZARE" il cristianesimo per trascinare i semplici verso nuove forme di "spiritualità" che sono PURO SPIRITISMO.
Non solo la Bibbia avverte con grande chiarezza che MOLTI
FALSI PROFETI SAREBBERO SORTI negli ultimi tempi per INGANNARE, se possibile, anche gli eletti.
A coloro che non hanno mai creduto in Gesù Cristo potranno dunque aggiungersi anche molti credenti che si sono poi lasciati SEDURRE ed INGANNARE da falsi profeti e false dottrine, FILOSOFIE, DOGMI, abbandonando la loro FEDE e PERDENDO, magari all'ultimo momento anche QUELLO CHE AVEVANO.
TUTTO QUESTO STA REALMENTE ACCADENDO OGGI, proprio sotto i nostri occhi.
«Perché questa è una forza annientatrice, che odia l’umanità. Odia la creazione, odia la vita. E farà di tutto per distruggerci completamente. E il loro modo per farlo è dividere l’umanità: “divide et impera” è la loro verità».
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NON PUO' ESISTERE UNO GNOSTICISMO CRISTIANO , le due cose sono in ovvia contraddizione sin dalla loro NATURA.
Lo gnosticismo è stato l’eresia più pericolosa che minacciò la chiesa negli ultimi tre secoli. Sotto l’influenza di filosofi come Platone, lo gnosticismo si basa su due false premesse. Prima di tutto, considera un dualismo tra il corpo e lo spirito.
Lo gnosticismo afferma che il corpo è malvagio mentre lo spirito è buono. Data questa convinzione, gli gnostici son convinti che qualsiasi azione fatta con il corpo, anche la peggiore, non abbia alcun peso, in quanto la vera vita riguarda solo lo spirito.
In secondo luogo, lo gnostico dichiara di possedere una conoscenza superiore, una verità superiore, conosciuta solo da pochi. Gnosticismo deriva dalla parola greca gnosis che significa “conoscere”.
La loro verità superiore non proviene dalla Bibbia, ma da una qualche rivelazione mistica superiore. Gli gnostici credono di essere una classe privilegiata in quanto possiedono una conoscenza di Dio più profonda ed elevata.
Per dimostrare l’incompatibilità tra il cristianesimo e lo gnosticismo, è sufficiente confrontare le loro diverse posizioni sulla fede. Sulla questione della salvezza, lo gnosticismo insegna che la salvezza si guadagni attraverso la conoscenza del divino che libera dal buio delle false illusioni.
Sebbene affermino di seguire Gesù ed i suoi insegnamenti, gli gnostici lo contraddicono. Difatti Gesù non parlò mai di salvezza attraverso la conoscenza, ma solo attraverso la fede in Lui come Salvatore dal peccato. Efesini 2:8-9: “Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi; è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti”. Perdipiù la salvezza offerta da Cristo è per tutti e non solo per pochi eletti che hanno avuto una speciale rivelazione, (Giovanni 3:16).
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Intervista a Giancarlo Infante, docente di ruolo di Fisica e laboratorio dal 1987. Cultore in Filosofia teoretica. Ha pubblicato diversi libri e articoli sul rapporto tra scienza ed esoterismo.
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