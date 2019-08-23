La GRANDE ✡️ PROSTITUTA e I DRAGHI TRAVESTITI da AGNELLI

BABILONIA E' L'ORIGINE E IL SIMBOLO DI TUTTE LE RELIGIONI A MISTERI PAGANE E DELLE TIRANNIE DEL MONDO. E' "il principio".

“Il PRINCIPIO del suo regno fu BABEL"

- (GENESI 10:10) .



TUTTE LE SOCIETA' SEGRETE' PROVENGONO DA BABILONIA.



Tutte le perverse dottrine della KABBALAH e del TALMUD provengono da BABILONIA.

Tutti i misteri ed i segreti della MASSONERIA provengono da BABILONIA.

Tutti i riti, i paramenti e le PERVERSE DOTTRINE del "PAPATO" provengono da BABILONIA.

BABILONIA è il MISTERO e la RELIGIONE A MISTERI.

La BABILONIA storica è caduta da tempo e di essa non restano che poche rovine, ma TUTTO IL SUO PERVERSO SISTEMA RELIGIOSO, volto al combattimento dell'opera divina, è sopravissuto, è ARRIVATO INTATTO FINO AI GIORNI NOSTRI.



Le DOTTRINE dell'antica Babilonia, le DOTTRINE TALMUDICHE DELLA SINAGOGA DI SATANA, si trovano infatti alla BASE delle RELIGIONI MISTERICHE.

Il SISTEMA RELIGIOSO BABILONESE vive ancora pienamente nel SISTEMA RELIGIOSO della "chiesa papale" e delle sue tante "FIGLIE".



"IO STO CON ISRAELE" - “Chi si mette contro lo STATO di Israele si mette contro Dio ed è maledetto” possono essere lette ormai ogni giorno sui moderni mezzi di comunicazione come Facebook, in un tripudio di cuoricini e frasette da Baci Perugina.



Molti SIONISTI-CRISTIANI (e non...) sostengono che le parole di Genesi: "Io benedirò a quelli che vi benedicano e maledirò a quelli che vi maledicano", debbano essere interpretate LETTERALMENTE in STRETTA RELAZIONE col moderno STATO fondato nel 48.

Questo pensiero si traduce dunque in pieno ed incondizionato appoggio POLITICO, MILITARE ed ECONOMICO.

E' dunque necessario comprendere COSA è ISRAELE secondo DIO e NON secondo gli uomini.



Un numero sempre crescente di persone ha iniziato a parlare di "tefilim da indossare", di "tzittzit da portare", di "mezuzà sulle porte", di feste ebraiche da osservare, fino ad utilizzare parole come SHEKINAH che NULLA hanno a che fare con la Bibbia ma derivano dalla KABBALAH.

Un numero sempre crescente di "cristiani" sta apertamente negando che Gesù è vero Dio, degno di essere adorato, sono tornati alle ombre e hanno di fatto SEPARATO nuovamente quello che Dio aveva unito: "Non c'è più giudeo né greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù"

- Galati 3,28 -



Non conta cosa si PROCLAMA o SI EBISCE, conta quello che SI E' DAVANTI A DIO.

"SI PROCLAMANO GIUDEI e NON LO SONO"

Le parole di questo passo sono estremamente esplicite, vi sono persone CHE SI PROCLAMANO GIUDEI ma NON LO SONO AFFATTO, appartengono alla SINAGOGA DI SATANA.



- LA GRANDE CARICATURA DI ISRAELE -

"Il popolo giudeo è il popolo scelto da Dio come depositario della sua volontà e dei suoi desideri;

esso è l'eletto del Signore.

ISRAELE E' POSTO SOTTO LO STESSO OCCHIO DI GEOVA

EGLI E' IL FIGLIO PREFERITO DELL'ETERNO,

quello solo che ha diritto al suo amore, alla sua benevolenza,

alla sua protezione speciale e gli altri uomini sono posti al di sotto degli ebrei; essi non hanno diritto che per pietà alla munificenza divina, perché solo le anime degli ebrei discendono, dal primo uomo.

I beni che sono delegati alle nazioni appartengono in realtà ad Israele"

- l'ebreo Bernard Lazare (1865-1903) —