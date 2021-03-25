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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ;
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41 views • March 25, 2021
ΞΕΧΑΣΑΜΕ ΟΤΙ ΠΑΝΤΑ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΕΧΥΣΑΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑΝ ΙΟ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 0,03% ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019; https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 .
ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ; ΕΝΩ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, ΩΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ (Ματθ. 26, 26-29)"… Ο ΑΝΟΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙ… ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΖΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ, ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣ ΟΦΕΛΟΣ ΜΟΝΟΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΠΩΣ Η GOOGLE, Η MICROSOFT, ΤΟ YOUTUBE, Η AMAZON, ΤΟ FACEBOOK… ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ PCR ΤΕΣΤ https://cormandrostenreview.com/report/ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΪΔΟΪΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ…
ΤΟ 2021 ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΘΗΚΕ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΔΩΣΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΑΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΓΙΑ 99 ΕΤΗ ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩ Ο ΛΑΟΣ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. ΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΟΙ ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΧΙΛΙΟΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ. ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΡΕΠΟΙΚΩΝ ΩΣ ΙΔΙΟΤΥΠΟ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ ΕΝΙΟΤΕ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm .
Η ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ, Ο ΝΕΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ, ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΕΒΟΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΑΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ στο ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ μη αναθεωρήσιμο άρθρο 2, παράγραφος 1: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας» ΚΑΙ στο επίσης θεμελιώδες και μη αναθεωρήσιμο Άρθρο 5, παράγραφος 3: «H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/FEK%20211-A-24-12-2019%20NEO%20SYNTAGMA.pdf ». ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 3418, ΦΕΚ Α 287, του 2005, στο άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή».
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΘΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΘΗΡΙΩΔΙΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΚΛΗΡΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΦΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΥΣ; ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1281 ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ; ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑΝ ΦΩΝΑΖΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΗ ΠΑΡΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΗ; ΕΜΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΤΟΥ ΑΘΕΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥ; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ; ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΖΩΟΥΛΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΑΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΕΡΠΕΤΑ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ;
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ;
ΥΓ. ΜΗΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΒΟΛΕΜΕΝΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΥΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΖΩ… ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ… ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a , http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ; ΕΝΩ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, ΩΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ (Ματθ. 26, 26-29)"… Ο ΑΝΟΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙ… ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΖΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ, ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣ ΟΦΕΛΟΣ ΜΟΝΟΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΠΩΣ Η GOOGLE, Η MICROSOFT, ΤΟ YOUTUBE, Η AMAZON, ΤΟ FACEBOOK… ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ PCR ΤΕΣΤ https://cormandrostenreview.com/report/ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΪΔΟΪΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ…
ΤΟ 2021 ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΘΗΚΕ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΔΩΣΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΑΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΓΙΑ 99 ΕΤΗ ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩ Ο ΛΑΟΣ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. ΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΟΙ ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΧΙΛΙΟΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ. ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΡΕΠΟΙΚΩΝ ΩΣ ΙΔΙΟΤΥΠΟ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ ΕΝΙΟΤΕ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm .
Η ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ, Ο ΝΕΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ, ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΕΒΟΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΑΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ στο ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ μη αναθεωρήσιμο άρθρο 2, παράγραφος 1: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας» ΚΑΙ στο επίσης θεμελιώδες και μη αναθεωρήσιμο Άρθρο 5, παράγραφος 3: «H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/FEK%20211-A-24-12-2019%20NEO%20SYNTAGMA.pdf ». ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 3418, ΦΕΚ Α 287, του 2005, στο άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή».
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΘΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΘΗΡΙΩΔΙΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΚΛΗΡΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΦΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΥΣ; ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1281 ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ; ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑΝ ΦΩΝΑΖΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΗ ΠΑΡΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΗ; ΕΜΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΤΟΥ ΑΘΕΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥ; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ; ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΖΩΟΥΛΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΑΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΕΡΠΕΤΑ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ;
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ;
ΥΓ. ΜΗΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΒΟΛΕΜΕΝΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΥΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΖΩ… ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ… ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a , http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
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