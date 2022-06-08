MRNA COVID VAXX INJURIES - W- H -O,s SORRY NOW??????

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DID THEY ABOMANATE YOUR TEMPLE OR WERE YOU OF THE BLESSED WITH KNOWLEDGE WISDOM AND A COMMON SENSE? YOUR DNA HAS BEEN CHANGED FOREVER! YOU ARE NOW TRANSHUMAN WITH A LIFE EXPECTANCY OF 3-5 YEARS MAX! - WHO,S SORRY NOW WE TRIED TO WARN YOU.WE ARE SO SORRY FOR YOUR SOUL ON THE DAY OF JUDGMENT , ASK GOD FOR HIS MERCY NO MATTER HOW PIOUS YO MAY THINK YOU ARE. KNOCK AND IT WILL BE OPENED. - https://www.brighteon.com/e7487518-60ef-498e-baee-d9f67dcd0129 VAXX DAMAGE! IS A UNDERSTATEMENT - ITS MUCH MUCH WORSE THAN YOU CAN BELIEVE! - https://www.brighteon.com/0a19fd3a-3283-4c0e-9f90-9c500d648b9f NEVER FIGHT ALONG SIDE NAZIS - https://www.brighteon.com/14e196db-5899-4ccf-be06-453f8bdadd34
eye of the phizer - https://www.brighteon.com/f206f8b4-a022-41a1-99e4-b19de5414c33
UNEXPECTED DEATH OR DIED SUDDENLY OR EVEN UNTIMELY DEATH ,THANK DONALD TRUMP THE FARTHER OF THIS "VACCINE" MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/CCh17WhV0NKA/
THANKS TO POTUS TRUMP -THE FARTHER OF THE "VACCINES" ??? - VAXX DAMAGE IS COMING IN "WARP SPEED" - https://www.brighteon.com/4f82fe9a-da53-4b58-af6e-228aaa542016
RON DEATH SANTOS IS A LYING MURDERING BASTARD - A ZIO ASS LICKER -https://www.bitchute.com/video/V9mJzYxrEguh/
GOVERNED RON DEATH SANTIS SAYS JUST TAKE THE JAB! - HYPOCRITE AND PARASITE - https://www.brighteon.com/12204c18-75a1-4c0a-83b3-20b5fe0c3f3f
uk leave the kids alone! - EUGENICS UK AND ZIO JAVED IS A MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/c5vNwoxyuBOj/
COV19 ITS JUST LIKE A MOVIE -https://www.brighteon.com/62cfc51a-2b11-4db2-afa9-3496e9db1c3e
MRNA VACCINE DAMAGE! - SUDDEN DEATH SYNDROME -REALLY? -https://www.brighteon.com/485005aa-7a57-425a-96af-37b75fe7d72b
BOOM! MEDICAL MAFIA SENDS OMINOUS MESSAGE -https://www.bitchute.com/video/OrWBkbNnIGOX/
TRUMP WANTS TO MEET GATES TO CLOSE DOWN FREE SPEECH ON THE INTERNET - ALIENATING HIS TRUTHER BASE! - WONT GO DOWN WELL WITH TRUTHERS AND 1ST AMENDMENT PATRIOTS - https://www.brighteon.com/eb9c1aa0-1470-4756-9897-463f37d701e2
BIO METRICS IV GOT U UNDER MY SKIN - ITS A TRACKER YOU DONT WANT OR NEED IT ITS A SLAVE MARK! -https://www.brighteon.com/ed9d15d1-f8c5-4777-a496-0540cf73afc5
BE WELL AWARE ABOUT VACCIANIA! -https://www.brighteon.com/bbc9f7c0-a0f0-4870-af68-41c9aef9aff8
OBAMA - STOP UNCOVERING THE CRIMES WE COMMITTED CENSOR THE INTERNET -https://www.brighteon.com/4f70eefe-8f36-4f29-99bc-49f1109375ac
THE REAL PANDEMIC IS NOW! -https://www.brighteon.com/5b686157-7269-413f-a3a6-25147da4af66