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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΜΟΝΩΤΙΣΜΟ-ΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ
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42 views • February 02, 2021
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΜΟΝΩΤΙΣΜΟ-ΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ... ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ...
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ 99 ΕΤΗ ΕΝΩ ΑΦΗΣΑΝ ΑΦΥΛΑΚΤΑ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΕΠΟΙΚΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΛΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣΟΝΟΥΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm ...
329 Θάνατοι + 9.516 Άλλοι Τραυματισμοί αναφέρθηκαν από το Εμβόλιο κατά του COVID, στην τελευταία δημοσίευση δεδομένων από το CDC μέχρι τις 22-1-2021. ΟΙ ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΥΝ ΑΠΤΟΗΤΟΙ https://www.brighteon.com/07f693e1-92ae-4658-822b-7941a7dcc357
Άρχισε το Θανατικό και στην Ελλάδα…3 νεκροί μετά τον εμβολιασμό τους… https://amazonios.net/archise-to-thanatiko-kai-stin-ellada-3-nekroi-meta-ton-emvoliasmo-toys/
Mας κρύβουν θανάτους μετα τους εμβολιασμούς;; Πέθανε Γιατρός Ουρολόγος και + ενας ακόμη;;; https://amazonios.net/mas-kryvoyn-thanatoys-meta-toys-emvoliasmoys-pethane-giatros-oyrologos-kai-enas-akomi/
Νίκος Αντωνιάδης : Η ΦΡΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΝΕΚΡΟΨΙΑΣ , ΚΑΙ Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΠΑΝΔΗΜΙΑΣ… https://www.triklopodia.gr/%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%BD%CE%B5/
Ανοιχτή επιστολή προς την Σύνοδο για το ζήτημα του εμβολίου του π. Στυλιανού Καρπαθίου, Θεολόγου Ψυχίατρου, Διδάκτορος Βιοηθικής Πανεπιστημίου Αθηνών https://enromiosini.gr/arthrografia/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80-%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%80/
Στις ΗΠΑ Πληρώθηκαν 218 Εκατομμύρια Δολάρια το 2020, Ως Αποζημίωση σε Πολίτες, Για Τραυματισμούς Και Θανάτους Εξαιτίας των Εμβολίων Εγκεκριμένων Από Την FDA (Εμβόλια ΟΧΙ Γρήγορης Έγκρισης). $218 MILLION Paid Out For Vaccine Injuries And Deaths In 2020 For FDA Approved Vaccines (NOT Fast-Tracked) https://humansarefree.com/2020/12/218-million-paid-out-for-vaccine-injuries-and-deaths-in-2020.html .
"Δεν μπορείτε να κάνετε αγωγή ή μήνυση στην Pfizer ή την Moderna εάν έχετε σοβαρές παρενέργειες από το εμβόλιο για τον Covid. Η κυβέρνηση πιθανότατα δεν θα σας αποζημιώσει ... You can’t sue Pfizer or Moderna if you have severe Covid vaccine side effects. The government likely won't compensate you for damages either" www.cnbc.com/amp/2020/12/16/covid-vaccine-side-effects-compensation-lawsuit.html?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA=#csi=0&_tf=From%20%1$s&share=https://www.cnbc.com/2020/12/16/c .
ΟΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ! ΟΠΩΣ ΖΗΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ AstraZeneca https://www.brusselstimes.com/belgium/127905/coronavirus-belgian-experts-shocked-as-astrazeneca-seeks-liability-waiver-for-vaccine/ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΟΞΦΟΡΔΗΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! https://crashonline.gr/ygeia/1469692/den-mas-ta-lene-kala-i-farmakeftiki-astrazeneca-apopoieitai-kathe-efthyni-gia-parenergeies-apo-to-emvolio-tou-covid-19/
ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ https://topothoumeno.blogspot.com/2021/01/blog-post_120.html
ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ... ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ...
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ 99 ΕΤΗ ΕΝΩ ΑΦΗΣΑΝ ΑΦΥΛΑΚΤΑ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΕΠΟΙΚΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΛΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣΟΝΟΥΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm ...
329 Θάνατοι + 9.516 Άλλοι Τραυματισμοί αναφέρθηκαν από το Εμβόλιο κατά του COVID, στην τελευταία δημοσίευση δεδομένων από το CDC μέχρι τις 22-1-2021. ΟΙ ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΥΝ ΑΠΤΟΗΤΟΙ https://www.brighteon.com/07f693e1-92ae-4658-822b-7941a7dcc357
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Mας κρύβουν θανάτους μετα τους εμβολιασμούς;; Πέθανε Γιατρός Ουρολόγος και + ενας ακόμη;;; https://amazonios.net/mas-kryvoyn-thanatoys-meta-toys-emvoliasmoys-pethane-giatros-oyrologos-kai-enas-akomi/
Νίκος Αντωνιάδης : Η ΦΡΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΝΕΚΡΟΨΙΑΣ , ΚΑΙ Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΠΑΝΔΗΜΙΑΣ… https://www.triklopodia.gr/%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%BD%CE%B5/
Ανοιχτή επιστολή προς την Σύνοδο για το ζήτημα του εμβολίου του π. Στυλιανού Καρπαθίου, Θεολόγου Ψυχίατρου, Διδάκτορος Βιοηθικής Πανεπιστημίου Αθηνών https://enromiosini.gr/arthrografia/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80-%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%80/
Στις ΗΠΑ Πληρώθηκαν 218 Εκατομμύρια Δολάρια το 2020, Ως Αποζημίωση σε Πολίτες, Για Τραυματισμούς Και Θανάτους Εξαιτίας των Εμβολίων Εγκεκριμένων Από Την FDA (Εμβόλια ΟΧΙ Γρήγορης Έγκρισης). $218 MILLION Paid Out For Vaccine Injuries And Deaths In 2020 For FDA Approved Vaccines (NOT Fast-Tracked) https://humansarefree.com/2020/12/218-million-paid-out-for-vaccine-injuries-and-deaths-in-2020.html .
"Δεν μπορείτε να κάνετε αγωγή ή μήνυση στην Pfizer ή την Moderna εάν έχετε σοβαρές παρενέργειες από το εμβόλιο για τον Covid. Η κυβέρνηση πιθανότατα δεν θα σας αποζημιώσει ... You can’t sue Pfizer or Moderna if you have severe Covid vaccine side effects. The government likely won't compensate you for damages either" www.cnbc.com/amp/2020/12/16/covid-vaccine-side-effects-compensation-lawsuit.html?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA=#csi=0&_tf=From%20%1$s&share=https://www.cnbc.com/2020/12/16/c .
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ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ https://topothoumeno.blogspot.com/2021/01/blog-post_120.html
ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...
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