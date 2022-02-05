Высокое давление. Лечение укропом (Эффективное. Проверено!)

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Из описания. «Всё лето мой муж пил молотые семена укропа и только два раза пил таблетки от высокого давления». (А до этого годами на таблетках). И использовать проще, чем другие из известных рецептов, где надо заваривать, пить в течении дня. А тут необходимо лишь перемолоть семена укропа. Источник: канал Irene Vezicanin (Можно прочесть подробнее. В том числе комментарии, полезные ответы).
ОПИСАНИЕ АВТОРА ВИДЕО: Меряю давление. Потом смотрю немного завышено - то только пол-ложки. Через время проверяю опять. Если нормально - то не даю. Если постоянно повышается в течении дня по несколько раз в день. Дозировку не превышать, а только давать чаще. Со временем давление нормализуется. Так и надо! Мой муж все лето пил семена укропа. Я их в кофемолке перемелю и давала с водою запить. Он был очень доволен. Давление падает медленно и не так бьет по голове. Так он объяснял. Если бы я знала это раньше... Так как в видео рассказываю так просто брала молотый укроп и давала водой запить. Помогает лучше всяких таблеток! Жаль что раньше не знала об этом. Мой муж пил больше 10 лет таблетки и много ими себе навредил.
Также см. «Как быстро нормализовать давление. (Здоровье физическое и психологическое взаимосвязаны. Психосоматика — скрытый убийца человечества! Поэтому глобалисты стравливают, запугивают с экранов телевизоров)» — https://www.brighteon.com/c3258a08-1cb9-4509-a250-e899a400e33f
Глобалисты постоянно стравливают, запугивают с экранов телевизоров, они прекрасно понимают, как работает этот механизм. По итогу, на фоне всего раздутого барановирусного ужаса, у многих людей появляются, либо обостряются психосоматические проблемы (стрессы, неврозы, депрессии, панические атаки, тревожные расстройства...), которые сопровождаются повышенным артериальным давлением.
Также см. — https://www.brighteon.com/7d872985-8808-4677-86cc-a76469e59d64 Оздоровление в современных условиях. ______________
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