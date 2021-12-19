Как быстро нормализовать давление. (Здоровье физическое и психологическое взаимосвязаны. Психосоматика — скрытый убийца человечества! Поэтому глобалисты стравливают, запугивают с экранов телевизоров)

Как быстро нормализовать давление. (Здоровье физическое и психологическое прочно взаимосвязаны. Психосоматика — скрытый убийца человечества! Вот почему глобалисты постоянно стравливают, запугивают с экранов телевизоров, они прекрасно понимают, как работает этот механизм. По итогу, на фоне всего раздутого барановирусного ужаса, у многих людей появляются, либо обостряются психосоматические проблемы (стрессы, неврозы, депрессии, панические атаки, тревожные расстройства...), которые сопровождаются повышенным артериальным давлением.

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