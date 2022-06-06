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MEET THE UKRAINIAN PRESIDENT - vlodimir zelenski - BET YOU ARE ALL GLAD YOU BACKED THIS GUY RIGHT ??? - WORST REHAB BEREFT ACTOR AWARD GOES TO VLOD Z AND KISS GOODBYE TO YOUR 40+ BILLION $$$$
COMMON SENSE - OFFICIAL
COMMON SENSE - OFFICIAL
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1736 views • June 06, 2022

MEET THE UKRAINIAN PRESIDENT ??? - Vlodimir zelenski UKRAINE BOMBS ITS OWN CORN DEPO AND WAS BURNING THE CORN TO CREATE A FALSE RUSSIA BAD NARRATIVE AND TO CREATE FAMINE! - https://www.brighteon.com/3ab23ba8-4584-4d25-a421-cccbec312e9c

TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON CHIPPED BIO METRIC TRACKING -https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311

RON DEATH SANTOS IS A LYING MURDERING BASTARD - A ZIO ASS LICKER -https://www.bitchute.com/video/V9mJzYxrEguh/

UK TO TRAIN UKRAINIAN NAZI BATTALIONS - https://www.brighteon.com/82ce6759-087c-4dd2-84f4-b63e27763db8

THE TURKS KNOW! EVERGREEN GLOBALIST PLAN EXPOSED ON TURKISH TV - https://www.brighteon.com/4c9ae5c0-40b7-48f1-b4f1-681a2620287e

ODE TO THE FARTHER OF THE VACCINES MR TRUMP - DR NAGASE FINDS A METALLIC SELF CONSTRUCTING BOT IN THE MRNA COVID19 SHOT/BIO-WEAPON - GIVES YOU AIDS - WANT A SHOT?CEREBRAL ORGANOIDS ITS TIME TO LEARN ABOUT BIO WEAPONS FUNDING AND ISRAEL - https://www.brighteon.com/e59e8546-eafe-4a7b-9cff-074c4015cb5a

EUSTICE MULLINS - THE CURSE! - https://www.youtube.com/watch?v=zX8d479fsRs

BOOM! MEDICAL MAFIA SENDS OMINOUS MESSAGE -https://www.bitchute.com/video/OrWBkbNnIGOX/

THE REAL PANDEMIC IS NOW! -https://www.brighteon.com/5b686157-7269-413f-a3a6-25147da4af66

SOUTH AFRICA PLAYS A MAJOR PART - https://www.brighteon.com/055548a6-728e-4827-b5af-b799486b99e2


 WHY WE NEVER WANT OR NEED THE WHO OR THERE NGO,s OR BIO WEAPONS DISGUISED AS A WELL SHOT! - WE REBUKE THEM ALL! - https://www.brighteon.com/8bc20132-8c12-4329-97eb-a5d3046a2fa2


 MONKEYPOX - LAB MADE AND GOF UKRAINIAN TWEEKED! - GERMAN BIOPS https://www.bitchute.com/video/Ket1JUPDbrIw/

YOU HAVE ALL BEEN TRICKED AND TRACKED - WARP SPEED! -https://www.brighteon.com/274501be-cc19-4ef1-9e09-fd4c3f85f549

OBAMA - STOP UNCOVERING THE CRIMES WE COMMITTED CENSOR THE INTERNET -https://www.brighteon.com/4f70eefe-8f36-4f29-99bc-49f1109375ac

COV19 ITS JUST LIKE A MOVIE -https://www.brighteon.com/62cfc51a-2b11-4db2-afa9-3496e9db1c3e



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