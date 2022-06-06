MEET THE UKRAINIAN PRESIDENT - vlodimir zelenski - BET YOU ARE ALL GLAD YOU BACKED THIS GUY RIGHT ??? - WORST REHAB BEREFT ACTOR AWARD GOES TO VLOD Z AND KISS GOODBYE TO YOUR 40+ BILLION $$$$

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
MEET THE UKRAINIAN PRESIDENT ??? - Vlodimir zelenski UKRAINE BOMBS ITS OWN CORN DEPO AND WAS BURNING THE CORN TO CREATE A FALSE RUSSIA BAD NARRATIVE AND TO CREATE FAMINE! - https://www.brighteon.com/3ab23ba8-4584-4d25-a421-cccbec312e9c
TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON CHIPPED BIO METRIC TRACKING -https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
RON DEATH SANTOS IS A LYING MURDERING BASTARD - A ZIO ASS LICKER -https://www.bitchute.com/video/V9mJzYxrEguh/
UK TO TRAIN UKRAINIAN NAZI BATTALIONS - https://www.brighteon.com/82ce6759-087c-4dd2-84f4-b63e27763db8
THE TURKS KNOW! EVERGREEN GLOBALIST PLAN EXPOSED ON TURKISH TV - https://www.brighteon.com/4c9ae5c0-40b7-48f1-b4f1-681a2620287e
ODE TO THE FARTHER OF THE VACCINES MR TRUMP - DR NAGASE FINDS A METALLIC SELF CONSTRUCTING BOT IN THE MRNA COVID19 SHOT/BIO-WEAPON - GIVES YOU AIDS - WANT A SHOT?CEREBRAL ORGANOIDS ITS TIME TO LEARN ABOUT BIO WEAPONS FUNDING AND ISRAEL - https://www.brighteon.com/e59e8546-eafe-4a7b-9cff-074c4015cb5a
EUSTICE MULLINS - THE CURSE! - https://www.youtube.com/watch?v=zX8d479fsRs
BOOM! MEDICAL MAFIA SENDS OMINOUS MESSAGE -https://www.bitchute.com/video/OrWBkbNnIGOX/
THE REAL PANDEMIC IS NOW! -https://www.brighteon.com/5b686157-7269-413f-a3a6-25147da4af66
SOUTH AFRICA PLAYS A MAJOR PART - https://www.brighteon.com/055548a6-728e-4827-b5af-b799486b99e2
WHY WE NEVER WANT OR NEED THE WHO OR THERE NGO,s OR BIO WEAPONS DISGUISED AS A WELL SHOT! - WE REBUKE THEM ALL! - https://www.brighteon.com/8bc20132-8c12-4329-97eb-a5d3046a2fa2
MONKEYPOX - LAB MADE AND GOF UKRAINIAN TWEEKED! - GERMAN BIOPS https://www.bitchute.com/video/Ket1JUPDbrIw/
YOU HAVE ALL BEEN TRICKED AND TRACKED - WARP SPEED! -https://www.brighteon.com/274501be-cc19-4ef1-9e09-fd4c3f85f549
OBAMA - STOP UNCOVERING THE CRIMES WE COMMITTED CENSOR THE INTERNET -https://www.brighteon.com/4f70eefe-8f36-4f29-99bc-49f1109375ac
COV19 ITS JUST LIKE A MOVIE -https://www.brighteon.com/62cfc51a-2b11-4db2-afa9-3496e9db1c3e