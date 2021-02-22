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SVERIGE GRANSKAS intervju med f d politikern Gunnar Söderberg om bl.a. den sanna och verkliga politiskt korrupta SVERIGE BILDEN 2021 02 21
SVERIGE GRANSKAS
SVERIGE GRANSKAS
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274 views • February 22, 2021
Charlotta Friborg är ansvarig utgivare och programchef för riksnyheterna på SVT och Charlotta Friborg/SVT får kraftfull saklig kritik av Gunnar Söderberg, läs hela skrivelsen från Gunnar Söderberg här
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/02/21/charlotta-friborg-ar-ansvarig-utgivare-och-programchef-for-riksnyheterna-pa-svt-och-charlotta-friborg-och-svt-far-kraftfull-saklig-kritik-av-gunnar-soderberg-corona-bedragerietbrott-mot-mansklighe/



Ytterligare mera som kan vara av intresse att förkovra sig i om den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN


Dr. Reiner Fuellmich and Professor Björn Hammarskjöld are interviewed about CRIMES AGAINST HUMANITY and the nation Sweden’s citizens by SWEDEN EXAMINED
https://www.brighteon.com/b399d12c-c42a-4aed-8d5c-f467dc29f764



Björn Hammarskjöld : TORTYR AV DE ÄLDRE I SVERIGE KONSTATERAS I VITTNES MÅLET av Björn Hammarskjöld som vittnade inför Corona Kommiten 2021-02-12 — Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/02/13/bjorn-hammarskjold-tortyr-av-de-aldre-i-sverige-konstateras-i-vittnes-malet-av-bjorn-hammarskjold-som-vittnade-infor-corona-kommiten-2021-02-12-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och/



OM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE KAN DU SE MERA I DENNA MYCKET VIKTIGA VIDEO

CRIMES AGAINST HUMANITY:ASK THE EXPERTS II | Oracle Films | CoviLeaks | 2021 BBC Panorama Response
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/02/21/crimes-against-humanity-ask-the-experts-ii-oracle-films-covileaks-2021-bbc-panorama-response-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare-corona-maffian/


Ytterligare flera länkar som är av stort allmänt intresse finner du här nedan

WORLD DOCTORS ALLIANCE
https://worlddoctorsalliance.com/


WORLD FREEDOM ALLIANCE
https://worldfreedomalliance.org/


CoviLeaks
https://covileaks.co.uk/


Frihet Sverige
https://ui.ungpd.com/Surveys/da5a024e-da4d-402e-9191-1a10caf44ed3



Intervjuare och inspelare av samtalet Ulf Bittner

Du kan läsa mera om och av Ulf Bittner här
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Du kan lyssna på ytterligare intervjuer i SVERIGE GRANSKAS serien här

SVERIGE GRANSKAS
https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas
Keywords
crimes against humanitycorona fraudthe truth about sweden and crimes against humanity and the swedish people
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