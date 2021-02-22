SVERIGE GRANSKAS intervju med f d politikern Gunnar Söderberg om bl.a. den sanna och verkliga politiskt korrupta SVERIGE BILDEN 2021 02 21

Charlotta Friborg är ansvarig utgivare och programchef för riksnyheterna på SVT och Charlotta Friborg/SVT får kraftfull saklig kritik av Gunnar Söderberg, läs hela skrivelsen från Gunnar Söderberg härYtterligare mera som kan vara av intresse att förkovra sig i om den sanna och verkliga SVERIGE BILDENDr. Reiner Fuellmich and Professor Björn Hammarskjöld are interviewed about CRIMES AGAINST HUMANITY and the nation Sweden’s citizens by SWEDEN EXAMINEDBjörn Hammarskjöld : TORTYR AV DE ÄLDRE I SVERIGE KONSTATERAS I VITTNES MÅLET av Björn Hammarskjöld som vittnade inför Corona Kommiten 2021-02-12 — Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgareOM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE KAN DU SE MERA I DENNA MYCKET VIKTIGA VIDEOCRIMES AGAINST HUMANITY:ASK THE EXPERTS II | Oracle Films | CoviLeaks | 2021 BBC Panorama ResponseYtterligare flera länkar som är av stort allmänt intresse finner du här nedanWORLD DOCTORS ALLIANCEWORLD FREEDOM ALLIANCECoviLeaksFrihet SverigeIntervjuare och inspelare av samtalet Ulf BittnerDu kan läsa mera om och av Ulf Bittner härDu kan lyssna på ytterligare intervjuer i SVERIGE GRANSKAS serien härSVERIGE GRANSKAS