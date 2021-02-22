© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
SVERIGE GRANSKAS intervju med f d politikern Gunnar Söderberg om bl.a. den sanna och verkliga politiskt korrupta SVERIGE BILDEN 2021 02 21
Follow
0
Download MP3
Share
Report
274 views • February 22, 2021
Charlotta Friborg är ansvarig utgivare och programchef för riksnyheterna på SVT och Charlotta Friborg/SVT får kraftfull saklig kritik av Gunnar Söderberg, läs hela skrivelsen från Gunnar Söderberg här
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/02/21/charlotta-friborg-ar-ansvarig-utgivare-och-programchef-for-riksnyheterna-pa-svt-och-charlotta-friborg-och-svt-far-kraftfull-saklig-kritik-av-gunnar-soderberg-corona-bedragerietbrott-mot-mansklighe/
Ytterligare mera som kan vara av intresse att förkovra sig i om den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN
Dr. Reiner Fuellmich and Professor Björn Hammarskjöld are interviewed about CRIMES AGAINST HUMANITY and the nation Sweden’s citizens by SWEDEN EXAMINED
https://www.brighteon.com/b399d12c-c42a-4aed-8d5c-f467dc29f764
Björn Hammarskjöld : TORTYR AV DE ÄLDRE I SVERIGE KONSTATERAS I VITTNES MÅLET av Björn Hammarskjöld som vittnade inför Corona Kommiten 2021-02-12 — Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/02/13/bjorn-hammarskjold-tortyr-av-de-aldre-i-sverige-konstateras-i-vittnes-malet-av-bjorn-hammarskjold-som-vittnade-infor-corona-kommiten-2021-02-12-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och/
OM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE KAN DU SE MERA I DENNA MYCKET VIKTIGA VIDEO
CRIMES AGAINST HUMANITY:ASK THE EXPERTS II | Oracle Films | CoviLeaks | 2021 BBC Panorama Response
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/02/21/crimes-against-humanity-ask-the-experts-ii-oracle-films-covileaks-2021-bbc-panorama-response-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare-corona-maffian/
Ytterligare flera länkar som är av stort allmänt intresse finner du här nedan
WORLD DOCTORS ALLIANCE
https://worlddoctorsalliance.com/
WORLD FREEDOM ALLIANCE
https://worldfreedomalliance.org/
CoviLeaks
https://covileaks.co.uk/
Frihet Sverige
https://ui.ungpd.com/Surveys/da5a024e-da4d-402e-9191-1a10caf44ed3
Intervjuare och inspelare av samtalet Ulf Bittner
Du kan läsa mera om och av Ulf Bittner här
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
Du kan lyssna på ytterligare intervjuer i SVERIGE GRANSKAS serien här
SVERIGE GRANSKAS
https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/02/21/charlotta-friborg-ar-ansvarig-utgivare-och-programchef-for-riksnyheterna-pa-svt-och-charlotta-friborg-och-svt-far-kraftfull-saklig-kritik-av-gunnar-soderberg-corona-bedragerietbrott-mot-mansklighe/
Ytterligare mera som kan vara av intresse att förkovra sig i om den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN
Dr. Reiner Fuellmich and Professor Björn Hammarskjöld are interviewed about CRIMES AGAINST HUMANITY and the nation Sweden’s citizens by SWEDEN EXAMINED
https://www.brighteon.com/b399d12c-c42a-4aed-8d5c-f467dc29f764
Björn Hammarskjöld : TORTYR AV DE ÄLDRE I SVERIGE KONSTATERAS I VITTNES MÅLET av Björn Hammarskjöld som vittnade inför Corona Kommiten 2021-02-12 — Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/02/13/bjorn-hammarskjold-tortyr-av-de-aldre-i-sverige-konstateras-i-vittnes-malet-av-bjorn-hammarskjold-som-vittnade-infor-corona-kommiten-2021-02-12-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och/
OM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE KAN DU SE MERA I DENNA MYCKET VIKTIGA VIDEO
CRIMES AGAINST HUMANITY:ASK THE EXPERTS II | Oracle Films | CoviLeaks | 2021 BBC Panorama Response
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/02/21/crimes-against-humanity-ask-the-experts-ii-oracle-films-covileaks-2021-bbc-panorama-response-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare-corona-maffian/
Ytterligare flera länkar som är av stort allmänt intresse finner du här nedan
WORLD DOCTORS ALLIANCE
https://worlddoctorsalliance.com/
WORLD FREEDOM ALLIANCE
https://worldfreedomalliance.org/
CoviLeaks
https://covileaks.co.uk/
Frihet Sverige
https://ui.ungpd.com/Surveys/da5a024e-da4d-402e-9191-1a10caf44ed3
Intervjuare och inspelare av samtalet Ulf Bittner
Du kan läsa mera om och av Ulf Bittner här
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
Du kan lyssna på ytterligare intervjuer i SVERIGE GRANSKAS serien här
SVERIGE GRANSKAS
https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.