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BfeD - Adolf Hitler - Ein Agent der Freimaurerei von Rom und Zion - Gründer von Israel - 29.08.2021
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BfeD - Adolf Hitler - Ein Agent der Freimaurerei von Rom und Zion - Gründer von Israel - 29.08.2021
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242171
https://wtube.org/user/BfeD/0YL0cUH - Mirror: https://archive.ph/iwYaq
https://bittube.tv/post/bd87f986-222c-40d7-84ff-840d24092e3b - https://bittube.tv/profile/wahrheit - Mirror: https://archive.ph/5C0ys
BfeD - Dieter Rüggeberg - GEHEIMPOLITIK - Der Fahrplan zur Weltherrschaft - Wuppertal - 5. Auflage im Jahr 2000 mit 273 Seiten - 29.08.2021
http://geheimpolitik.de/ - Mirror: https://archive.ph/SsIXi
http://geheimpolitik.de/Freimaurer/Frm-Politik.htm - Mirror: https://archive.ph/TG6DB
Ab dem Dezember im Jahre 2000, also vor ca. 22 Jahren fing der BfeD-Gründer Norbert Steinbach, Dipl. Ing. für Nachrichten- und Hochfrequenztechnik aus 34246 Vellmar bei Kassel aufzuwachen und ahnte nicht, in welches abscheulich-dreckige Wespen-Nest er zu blicken beginnt.
Mit der Eröffnung einer Internet-Plattform unter der Adresse http://politikerfilz.de startete er und begann täglich sein recherchiertes Wissen zu veröffentlichen, ahnte zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nichts über GEHEIMPOLITIK, den Fahrplan zur Weltherrschaft [der 500 Millionen versteckten Maulwurf-Parasiten-JUDEN].
Im Januar 2001 bekam er einen Telefonanruf von dem ihm bisher unbekannten Geschichtsforscher und heutigen, berühmten Buchautor Dieter Rüggeberg aus Wuppertal, der ihm mitteilte, daß er ein Buch "Geheimpolitik" als Geschenk zusenden werde, mit der Bitte, es genau zu lesen.
Über das dort aufgezeigte geheime Wissen und die Entlarvung der gigantischen Geschichtsfälschungen, bis hin zu dem heutigen, heimlich massenmordenden, parasitären SCHLUPFWESPEN-JUDENTUM folgte über die BfeD-Gründung https://bfed.dk eine gigantische Volksaufklärung durch die BfeD-Mitglieder.
In dem beigefügten Buch "GEHEIMPOLITIK" befindet sich auf der Seite 257 in den letzten zwei Sätzen Erstaunliches, was uns Nachkriegskindern bestätigt, wie es dem weltweiten jüdischen PARASITENTUM gelungen ist, unser Heimatland Deutschland bis zum heutigen Tage auszuplündern, unser Vorfahren zu entehren und über die MASKEN der guten LINKEN [Bolschewicken-Kommunisten-Juden = MERKEL, ANTIFA, usw.] und bösen RECHTEN [NAZIs = NAtional-ZIonisten, anstelle NASO = NAtional-SOzialisten] bis zum "Sankt Nimmerleinstag" in den Holocaust-Shoa Juden-Lügen-Dreck zu ziehen!
BfeD - Dieter Rüggeberg - Der Fahrplan zur Weltherrschaft - Wuppertal 2000 - 29.08.2021
https://www.docdroid.net/ZywSCQ5/bfed-dieter-ruggeberg-der-fahrplan-zur-weltherrschaft-wuppertal-2000-29082021-pdf
https://archive.org/details/bfe-d-dieter-ruggeberg-der-fahrplan-zur-weltherrschaft-wuppertal-5.-auflage-ausg/page/n0/mode/2u
https://pommerscher-buchdienst.de/modernes-antiquariat/relegion/rueggeberg_-dieter_-geheimpolitik---der-fahrplan-z.html
https://bfed.dk am 06.08.2021 gesichert:
https://archive.ph/61Yt2
https://wahrheit.se am 06.08.2021 gesichert:
https://archive.ph/pcqxO
https://www.brighteon.com/channels/wahrheit am 29.08.2021 gesichert:
https://archive.ph/6KPhk
BfeD - Heinz-Rudolf Kunze - Willkommen liebe Mörder mit zutreffendem Liedtext und ohne Text
https://www.bitchute.com/video/AqQYS3dhg7Ra/ - https://www.bitchute.com/video/9V1kWgjyv4FX/
https://www.brighteon.com/31125c3d-39c3-4b69-bc92-2bcb2d14e24c
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242171
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BfeD - Dieter Rüggeberg - GEHEIMPOLITIK - Der Fahrplan zur Weltherrschaft - Wuppertal - 5. Auflage im Jahr 2000 mit 273 Seiten - 29.08.2021
http://geheimpolitik.de/ - Mirror: https://archive.ph/SsIXi
http://geheimpolitik.de/Freimaurer/Frm-Politik.htm - Mirror: https://archive.ph/TG6DB
Ab dem Dezember im Jahre 2000, also vor ca. 22 Jahren fing der BfeD-Gründer Norbert Steinbach, Dipl. Ing. für Nachrichten- und Hochfrequenztechnik aus 34246 Vellmar bei Kassel aufzuwachen und ahnte nicht, in welches abscheulich-dreckige Wespen-Nest er zu blicken beginnt.
Mit der Eröffnung einer Internet-Plattform unter der Adresse http://politikerfilz.de startete er und begann täglich sein recherchiertes Wissen zu veröffentlichen, ahnte zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nichts über GEHEIMPOLITIK, den Fahrplan zur Weltherrschaft [der 500 Millionen versteckten Maulwurf-Parasiten-JUDEN].
Im Januar 2001 bekam er einen Telefonanruf von dem ihm bisher unbekannten Geschichtsforscher und heutigen, berühmten Buchautor Dieter Rüggeberg aus Wuppertal, der ihm mitteilte, daß er ein Buch "Geheimpolitik" als Geschenk zusenden werde, mit der Bitte, es genau zu lesen.
Über das dort aufgezeigte geheime Wissen und die Entlarvung der gigantischen Geschichtsfälschungen, bis hin zu dem heutigen, heimlich massenmordenden, parasitären SCHLUPFWESPEN-JUDENTUM folgte über die BfeD-Gründung https://bfed.dk eine gigantische Volksaufklärung durch die BfeD-Mitglieder.
In dem beigefügten Buch "GEHEIMPOLITIK" befindet sich auf der Seite 257 in den letzten zwei Sätzen Erstaunliches, was uns Nachkriegskindern bestätigt, wie es dem weltweiten jüdischen PARASITENTUM gelungen ist, unser Heimatland Deutschland bis zum heutigen Tage auszuplündern, unser Vorfahren zu entehren und über die MASKEN der guten LINKEN [Bolschewicken-Kommunisten-Juden = MERKEL, ANTIFA, usw.] und bösen RECHTEN [NAZIs = NAtional-ZIonisten, anstelle NASO = NAtional-SOzialisten] bis zum "Sankt Nimmerleinstag" in den Holocaust-Shoa Juden-Lügen-Dreck zu ziehen!
BfeD - Dieter Rüggeberg - Der Fahrplan zur Weltherrschaft - Wuppertal 2000 - 29.08.2021
https://www.docdroid.net/ZywSCQ5/bfed-dieter-ruggeberg-der-fahrplan-zur-weltherrschaft-wuppertal-2000-29082021-pdf
https://archive.org/details/bfe-d-dieter-ruggeberg-der-fahrplan-zur-weltherrschaft-wuppertal-5.-auflage-ausg/page/n0/mode/2u
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BfeD - Heinz-Rudolf Kunze - Willkommen liebe Mörder mit zutreffendem Liedtext und ohne Text
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