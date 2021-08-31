BfeD - Adolf Hitler - Ein Agent der Freimaurerei von Rom und Zion - Gründer von Israel - 29.08.2021

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BfeD - Dieter Rüggeberg - GEHEIMPOLITIK - Der Fahrplan zur Weltherrschaft - Wuppertal - 5. Auflage im Jahr 2000 mit 273 Seiten - 29.08.2021



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Ab dem Dezember im Jahre 2000, also vor ca. 22 Jahren fing der BfeD-Gründer Norbert Steinbach, Dipl. Ing. für Nachrichten- und Hochfrequenztechnik aus 34246 Vellmar bei Kassel aufzuwachen und ahnte nicht, in welches abscheulich-dreckige Wespen-Nest er zu blicken beginnt.



Mit der Eröffnung einer Internet-Plattform unter der Adresse



Im Januar 2001 bekam er einen Telefonanruf von dem ihm bisher unbekannten Geschichtsforscher und heutigen, berühmten Buchautor Dieter Rüggeberg aus Wuppertal, der ihm mitteilte, daß er ein Buch "Geheimpolitik" als Geschenk zusenden werde, mit der Bitte, es genau zu lesen.



Über das dort aufgezeigte geheime Wissen und die Entlarvung der gigantischen Geschichtsfälschungen, bis hin zu dem heutigen, heimlich massenmordenden, parasitären SCHLUPFWESPEN-JUDENTUM folgte über die BfeD-Gründung



In dem beigefügten Buch "GEHEIMPOLITIK" befindet sich auf der Seite 257 in den letzten zwei Sätzen Erstaunliches, was uns Nachkriegskindern bestätigt, wie es dem weltweiten jüdischen PARASITENTUM gelungen ist, unser Heimatland Deutschland bis zum heutigen Tage auszuplündern, unser Vorfahren zu entehren und über die MASKEN der guten LINKEN [Bolschewicken-Kommunisten-Juden = MERKEL, ANTIFA, usw.] und bösen RECHTEN [NAZIs = NAtional-ZIonisten, anstelle NASO = NAtional-SOzialisten] bis zum "Sankt Nimmerleinstag" in den Holocaust-Shoa Juden-Lügen-Dreck zu ziehen!



BfeD - Dieter Rüggeberg - Der Fahrplan zur Weltherrschaft - Wuppertal 2000 - 29.08.2021



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https://archive.org/details/bfe-d-dieter-ruggeberg-der-fahrplan-zur-weltherrschaft-wuppertal-5.-auflage-ausg/page/n0/mode/2u

https://pommerscher-buchdienst.de/modernes-antiquariat/relegion/rueggeberg_-dieter_-geheimpolitik---der-fahrplan-z.html



am 06.08.2021 gesichert:

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am 06.08.2021 gesichert:

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BfeD - Heinz-Rudolf Kunze - Willkommen liebe Mörder mit zutreffendem Liedtext und ohne Text



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https://www.brighteon.com/31125c3d-39c3-4b69-bc92-2bcb2d14e24c BfeD - Adolf Hitler - Ein Agent der Freimaurerei von Rom und Zion - Gründer von Israel - 29.08.2021 https://wtube.org/user/BfeD/0YL0cUH - Mirror: https://archive.ph/iwYaq https://bittube.tv/profile/wahrheit - Mirror: https://archive.ph/5C0ys BfeD - Dieter Rüggeberg - GEHEIMPOLITIK - Der Fahrplan zur Weltherrschaft - Wuppertal - 5. Auflage im Jahr 2000 mit 273 Seiten - 29.08.2021 http://geheimpolitik.de/ - Mirror: https://archive.ph/SsIXi http://geheimpolitik.de/Freimaurer/Frm-Politik.htm - Mirror: https://archive.ph/TG6DB Ab dem Dezember im Jahre 2000, also vor ca. 22 Jahren fing der BfeD-Gründer Norbert Steinbach, Dipl. Ing. für Nachrichten- und Hochfrequenztechnik aus 34246 Vellmar bei Kassel aufzuwachen und ahnte nicht, in welches abscheulich-dreckige Wespen-Nest er zu blicken beginnt.Mit der Eröffnung einer Internet-Plattform unter der Adresse http://politikerfilz.de startete er und begann täglich sein recherchiertes Wissen zu veröffentlichen, ahnte zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nichts über GEHEIMPOLITIK, den Fahrplan zur Weltherrschaft [der 500 Millionen versteckten Maulwurf-Parasiten-JUDEN].Im Januar 2001 bekam er einen Telefonanruf von dem ihm bisher unbekannten Geschichtsforscher und heutigen, berühmten Buchautor Dieter Rüggeberg aus Wuppertal, der ihm mitteilte, daß er ein Buch "Geheimpolitik" als Geschenk zusenden werde, mit der Bitte, es genau zu lesen.Über das dort aufgezeigte geheime Wissen und die Entlarvung der gigantischen Geschichtsfälschungen, bis hin zu dem heutigen, heimlich massenmordenden, parasitären SCHLUPFWESPEN-JUDENTUM folgte über die BfeD-Gründung https://bfed.dk eine gigantische Volksaufklärung durch die BfeD-Mitglieder.In dem beigefügten Buch "GEHEIMPOLITIK" befindet sich auf der Seite 257 in den letzten zwei Sätzen Erstaunliches, was uns Nachkriegskindern bestätigt, wie es dem weltweiten jüdischen PARASITENTUM gelungen ist, unser Heimatland Deutschland bis zum heutigen Tage auszuplündern, unser Vorfahren zu entehren und über die MASKEN der guten LINKEN [Bolschewicken-Kommunisten-Juden = MERKEL, ANTIFA, usw.] und bösen RECHTEN [NAZIs = NAtional-ZIonisten, anstelle NASO = NAtional-SOzialisten] bis zum "Sankt Nimmerleinstag" in den Holocaust-Shoa Juden-Lügen-Dreck zu ziehen!BfeD - Dieter Rüggeberg - Der Fahrplan zur Weltherrschaft - Wuppertal 2000 - 29.08.2021 https://bfed.dk am 06.08.2021 gesichert: https://wahrheit.se am 06.08.2021 gesichert: https://www.brighteon.com/channels/wahrheit am 29.08.2021 gesichert:BfeD - Heinz-Rudolf Kunze - Willkommen liebe Mörder mit zutreffendem Liedtext und ohne Text Keywords hitlerisraelzionagentadolf hitlerjudenfreimaurer

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