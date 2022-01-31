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31.01.22. Нужно много специалистов по переселению людей. (Выпуск №235. Часть 2(2))
Vera77
Vera77
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13396 views • January 27, 2022
Все наши материалы на сайте - http://vera77.com
часть 1 на канале: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/829bda4e-88b6-403e-9e18-807ae5fe6faf
часть 1 на сайте: http://vera77.com/article/17122021-chto-zhe-gady-zadumali-vypusk--231-chast-i-1
часть 1 на телеграме: https://t.me/vera77_channel
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Вопросы присылайте на почту - [email protected].


Содержание:

03:26 Старец Иоанникий (Чихачево) - духовные советы. Часть1. Родителям, как жить и исправлять ошибки https://www.youtube.com/watch?v=2d2QUMYOcy8 (на первое место поставить любовь человека к человеку)
11:38 АРЕСТ и массовое ПЕРЕСЕЛЕНИЕ в США https://www.youtube.com/watch?v=S34BkrHEehc
18:47 «Их задача уничтожить нашу страну» https://www.youtube.com/watch?v=1N35pXA8bhM; «Мы терпим, скоро перестанем терпеть» https://www.youtube.com/watch?v=MVZC7ilPlYU; «Это всё рванёт» https://www.youtube.com/watch?v=MnhT_idiJEU; «Не было бы хуже» https://www.youtube.com/watch?v=JcpKol_7ts4; «Стабильно вниз» https://www.youtube.com/watch?v=69FuFn8Eu3U; Куда дальше-то? https://www.youtube.com/watch?v=_8DAKNsTnIE; XXI век. Путинская Россия на дровах https://www.youtube.com/watch?v=ltB9gesKL8A
27:38 Первый в Украине приговор за лайк в социальной сети https://www.youtube.com/watch?v=sOUaCc4KKJ0
35:37 ПРО ОТМЕНУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ 2022! https://www.brighteon.com/ef4d7330-bb1c-4539-ba90-d7c246fcc907
40:08 Эксперимент с водой. Как шмурдяк оскверняет воду https://www.brighteon.com/8b3d689d-d36a-4040-a83f-998ac1e1b6ce
46:44 Заготовка продуктов длительного хранения на случай БП, ЧС, войны, эпидемии, апокалипсиса https://www.youtube.com/watch?v=Bqbs9gA-k8k
53:03 Письмо слушательницы о приходе к Богу, прозрении и покаянии

Сегодня мы расскажем о наборе и индивидуальной подготовке специалистов по принудительному задержанию и переселению в США; о контроле за нашими деньгами (цифровые деньги не будут иметь наличного аналога); об эксперименте по осквернению человека "модным уколом"; посмотрим, как можно законсервировать крупы на период голода; о пользе искреннего покаяния.
Keywords
healthreligionortodoxic
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