Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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"ПРО ОТМЕНУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ 2022!" Из Статьи «ВРЕМЯ ЖАТВЫ МАХАКАЛИ» — «...А может пора объединиться всем нормальным здоровым человекам и дать отпор этим тёмным паразитам? Познакомьтесь с планом тёмных, который был опубликован в сети интернет. Ещё есть время создать сопротивление «системе Зверь», и тогда этот человеконенавистный план рухнет в бездну вместе с его составителями. Новый мировой порядок: ..... Фаза 6: Списание долгов и дематериализация денег. (Март 2022 — сентябрь 2022) — Спровоцировать экономический, финансовый и фондовый крах, банкротство банков. — Спасти потери банков на счетах их клиентов. — Активировать «Великую перезагрузку». — Дематериализовать деньги. — Аннулировать долги, кредиты и займы. — Ввести цифровой портфель. (Цифровой кошелёк). — Изъять недвижимость и землю. — Запретить все глобальные лекарства. — Подтвердить обязательность вакцинации раз в полгода или год. — Ввести нормирование продуктов питания и диету, основанную на Codex Alimentarius. — Распространить эти меры на развивающиеся страны. Результат, третий этап цифрового контроля. Распространение N.O.M. на всю планету. ...» («ВРЕМЯ ЖАТВЫ МАХАКАЛИ», 25.10.2021 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/vremya-zhatvy-mahakali ).

«...9. На руках у неэлиты не будет никаких наличных денег или монет. Все расчёты будут выполняться с помощью дебетной карточки, на которой будет нанесён идентификационный номер владельца. Любое лицо, нарушившее нормы и правила Комитета 300, будет наказано приостановлением действия его или её карточки на время, зависящее от характера и тяжести проступка. Когда эти люди пойдут за покупками, они вдруг обнаружат, что их карточки внесены в чёрный список, и они не смогут получить никаких продуктов или услуг. Попытки продавать «старые» монеты, то есть серебряные монеты древних или исшедших народов, будут рассматриваться как тяжкое преступление, караемое смертью. Все старые монеты потребуют сдать к определённому сроку вместе с пистолетами, ружьями, взрывчатыми веществами и автомобилями. Только элите и высокопоставленным функционерам Мирового Правительства будет разрешено иметь личное оружие, деньги и автомобили. ...» /фрагмент книги Джона Колемана «Комитет 300 (Comitee 300)» Скачать: karpovo.0o.ru/forum2/files/Comitee_300.pdf / (Из статьи «Заговор против человечества», https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/mirovoe-pravitelstvo-i-totalnyj-kontrol/zagovor-protiv-chelovechestva ).

«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская. Книга «Чудо Познания», 2021. Из Видео https://youtu.be/TUGEO13dfp0 ).

«…Тот, кто осознанно принимает Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС в сердце, — Защищён на все сто процентов. Ибо, с помощью такой проверки душ осуществляется Вселенский отбор. Кто идёт в услужение Тьме, отвергнув Дух Истины Матери Мира, а кто идёт к Софии, в Сияние Золотого Света» (Виктория ПреобРАженская. Из Книги «Чудо Познания», 2020 г.).