ΝΟΜΟΣ NESARA - GESARA (Δείτε στην περιγραφή)





Ο ΝΟΜΟΣ NESARA ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ



https://www.brighteon.com/85f911a9-7753-4f4c-bb00-54fd76033e14

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡ. ΕΜΜ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Δείτε και...



https://nikolaosanaximandros.gr/nomos-n-e-s-a-r-a-g-e-s-a-r-a/



ΝΟΜΟΣ Ν.Ε.S.A.R.A – G.E.S.A.R.A

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΖ εα



Στη διαρκεια της τελευταίας δεκαετίας το 20ου αιώνα ανέκυψε το ζήτημα του νόμου N.E.S.A.R.A (National Economic Stabilization And Reformation Arc). Πρόκειται για μιά πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία θεσπίσθηκε από τις ΗΠΑ, κάτω από την επίδραση μιάς σειράς νομικο-κοινωνικών συγκυριών της αγροτικής αμερικανικής κοινωνίας.



H μακρινή απαρχή της υπόθεσης αυτής πηγαίνει πίσω στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, σε μια περίοδο κατά την οποία είχε ξεσπάσει μια δραματική κοινωνική κρίση στον αγροτικό πληθυσμό των ΗΠΑ, εξ αιτίας αποπληρωμής τραπεζικών δανείων από μεγάλο πλήθος αγροτικών οικογενειών και των επακόλουθων γενικευμένων κατασχέσεων γεωργικών εκτάσεων από τις τράπεζες.

Οι αγρότες οργανώθηκαν και κάνοντας χρήση υφισταμένων νομικών μέτρων, εκινήθηκαν κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ και των τραπεζών. Οι νομικές αυτές διαδικασίες και η εκδίκαση των αγροτικών αγωγών είχαν σαν αποτέλεσμα το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να απαιτήσει μείζονες κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις ταυτόχρονα με την καταβολή των αποζημιώσεων προς τους ενάγοντες αγρότες. Η απόφαση αυτή για την απάτη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης είναι μέρος της βασικής νομικής σύλληψης του νόμου NESARA.

Ομως το Ανώτατο Δικαστήριο όρισε να παραμείνουν μυστικές οι διεργασίες, ώσπου οι κυβερνητικές και τραπεζικές μεταρρυθμίσεις θα ήσαν έτοιμες για δημοσιοποίηση και τα κεφάλαια των κτηματικών αποζημιώσεων θα ήσαν διαθέσιμα για καταβολή. Για την τήρηση της μυστικότητας είχε ορισθεί ποινή θανάτου για όποιον θα άνοιγε δημόσια συζήτηση για τον νόμο, πριν την επίσημη εξαγγελία του…….

Όλες οι διατάξεις του νόμου ψηφίστηκαν από το Κογκρέσο των ΗΠΑ στις 9 Μαρτίου του 2000.Ο Πρόεδρος Κλίντον αρχικά αρνήθηκε να υπογράψει το νόμο αυτό ως ότου τέσσερεις στρατηγοί μπήκαν στο γραφείο του, στο “oval office” και με πολύ συνοπτικές διαδικασίες ανάγκασαν τον Πρόεδρο Κλίντον να υπογράψει την εγκυρότητα του νόμου ΝΕSARA στις 10/10/2000.

Ωστόσο δεν υπήρξε άρση της μυστικότητας,εξ’αιτίας εκείνων των κύκλων που εθίγοντο άμεσα,οι οποίοι και φρόντιζαν να αναβάλλονται διαρκώς οι διευθετήσεις εκείνες που θα άνοιγαν τον δρόμο για την εξαγγελία του νόμου. Αυτοί χρησιμοποίησαν κάθε τέχνασμα προκειμένου να καθυστερήσουν την εκτέλεση των διευθετήσεων.Γνώριζαν ότι η ισχύς και ο έλεγχος τους θα τελείωναν με την υλοποίηση των διατάξεων του νόμου N.E.S.A.R.A.

Η ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΩΝ ΗΠΑ.

Συγχρόνως άρχισε σιγά σιγά να εφαρμόζεται και η μεγάλη αλλαγή που ήταν η δημιουργία νέας Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, η έναρξη της οποίας θα γινόταν την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 στις 10 το πρωϊ, τα γραφεία της οποίας ήταν στον 1ο και 2ο όροφο του βόρειου πύργου των ¨Διδύμων Πύργων”. Με την νέα Κεντρική Τράπεζα δεν θα είχαν σχέση οι Ρόθτσάϊλντ και οι τραπεζίτες-επιβήτορες. Σε όλες αυτές τις αλλαγές βοήθησε και η οργάνωση των “Λευκών Ιπποτών” των υγειών δυνάμεων της Αμερικής.

Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί έγινε η πτώση των “Διδύμων Πύργων”στις 9 το πρωί της 11/9/2001………Με την πτώση των δίδυμων πύργων καταστράφηκαν όλα τα λογισμικά που είχαν εγκατασταθεί στον βόρειο πύργο στόν 1ο & 2ο όροφο. Έτσι αναβλήθηκε και η εφαρμογή του νόμου ΝΕSARA και ξεκίνησαν πάλι απ’την αρχή να φτιάχνουν το σύστημα……Μετά από λίγο άρχισε και η εκστρατεία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και μετέπειτα στο Ιράκ, οπότε βάση του συντάγματος των ΗΠΑ η χώρα διοικείτο με Προεδρικά διατάγματα.

Οι εκσρατείες όμως στο Αφγανιστάν και Ιράκ το 2013 ήταν στο τέλος τους και οι “Λευκοί Ιππότες” ενήργησαν ώστε ο νόμος NESARA να αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Οκτώβριο του 2013…….Καταλαβαίνετε τώρα γιατί οι ήθελαν την εκστρατεία κατά της Συρίας και τον Γ’ΠΠ ?

Κάποιοι…άλλοι όμως τους χάλασαν οριστικά αυτά τα σχέδια και οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι τους, απεσύρθησαν “εν μία νυκτί” από την Ανατολική Μεσόγειο !!! Τον Δεκέμβριο του 2011 στην Βασίλεια της Ελβετίας συγκεντρώθηκαν 183 κράτη (τώρα 209) και προέβησαν στην ψήφιση του διεθνούς νόμου N.E.S.A.R.A (National Economic Stabilization And Reformation Arc)για τις ΗΠΑ και G.E.S.A.R.A (Clobal Economic Stabilization And Reformation Arc) για όλα τα Κράτη της Γης. Δεν διαφέρουν πουθενά.

Ας δούμε τώρα τις 19 διατάξεις του νόμου Ν.Ε.S.A.R.A – G.E.S.A.R.A

1. Μηδενίζονται όλα τα χρέη που έχουν σχέση με πιστωτικές κάρτες,υποθήκες, δάνεια και τραπεζικά χρέη κηρύσσοντάς τα παράνομα., διότι είναι παράνομη και καταχρηστική η επιβολή τόκων. ......

