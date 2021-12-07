BfeD - Dr. Hans Meiser - Brisante Lesung - Ausplünderung Deutschlands seit 1919 - 06.12.2021

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Die unglaublichen Ausplünderungen Deutschlands seit 1919 bis 2010 durch das lügende und betrügende Maulwurf-Judentum der 500 Millionen Guidestones- und Corona-Sekte zum Wohle der kruden Pestbeulen-Juden in dem Terror- und Kindermörder-Konstrukt Israel. - 06.12.2021



https://www.brighteon.com/c41f19e5-a9bb-4265-a5d4-cc6f3f84781e



https://t.me/guidestones/3914

https://vk.com/doc401789244_620714309

BfeD - Brisante Tonaufzeichnung über die 18 Billionen Euro Plünderungen zu dem Buch - Ausplünderung Deutschlands seit 1919 von Dr. Hans Meiser - 05.12.2021



LERNE VORAB NACH 23 JAHREN DER TÄGLICHEN WAHRHEITSSUCHE:



Die Holodomor Massenmorde der Lenin-, Trotzki- und Stalin-Judenschweine seit 1917 gab es! - Den Holocaust (Shoa) Massenmord von Adolf Hitler und unserem Deutschen Volk um 1945 gab es nicht! - Es ist eine Mega Geschichtslügen-Erfindung des dreckigen, lügenden Judentums, um sich die erarbeiteten Steuer-Vermögen und Waffen-Bestände aus Deutschland in die dreckigen Israel-Judenärsche zu schieben!



https://t.me/guidestones/3917

ünderung+Deutschlands+seit+1919



https://t.me/guidestones/3915

https://www.docdroid.net/dNmb9t4/bfed-die-hetzer-das-judentum-und-verbrechertum-09112021-v5a-pdf



https://t.me/guidestones/3916

https://www.docdroid.net/cAkJUIS/bfed-die-hetzer-das-judentum-und-verbrechertum-09112021-v5a-doc



Wann jagen die Deutschen die Juden-Schweine aus den Rathäusern, Parteien, Vereinen, Kirchen, Medien und allen von Juden gekaperten Positionen?



Es gibt übrigens Farbbeutel, mit Scheiße gefüllt, damit dieses lügende antideutsche Dreckspack entlarvt wird, ihren "Tag des Messias" feiern kann, sogleich enteignet, verprügelt und von unserem Planeten Erde in das Weltall geschossen wird.



Denn: Seit dem 09.11.1918 mit dem Sturz des Kaiser Wilhelm II. und seiner Flucht nach Doorn in Holland sitzen in allen Positionen keine Deutschen mehr, sondern die dreckigen Judenschweine.



Als der dreckige Fluchtjude Konrad Adenauer 1945 aus Schweden geholt wurde, begannen die größten Geschichtslügen, Plünderungen und Raubzüge gegen unser ehrliches, nichtlügendes Deutsches Volk, wie das Buch von Dr. Hans Meiser aus dem Grabert Verlag dokumentiert.



Die Liste der BRD Talmud Pestbeulen Mafia liest sich wie folgt:



Über Konrad Adenauer, Hennoch Kohn, alias Helmut Kohl, Michael Wolffsohn, Angela Merkel, Annalena Baerbock, Robert Habeck, Joshka Fischer, Jürgen Trittin, Hans Eichel, Olaf Scholz bis hin zu dem Viehdoktor Lothar Wieler, Jens Spahn, Anetta Kahane, Stephan Kramer, Dr. Felix Klein, Düzen Tekkal, Nancy Faeser und den 500 Millionen befehlsgebenden, trojanischen Guidestones Judenschweinen aus dem Zentralrat der Juden und Konsorten, wie Jehuda Teichtal sind wir von 1919 bis 2010 mit über 18 BILLIONEN - 18 BILLIONEN, 18 BILLIONEN Euro abgezockt worden, was die niedrigsten Renten, Vermögen und Einkommen erklärt. - Hinzu kommt die Mega-Abzocke von 2011 bis 2022.



Dr. phil. Robert Habeck, der als bekennender Germanophob die „Vaterlandsliebe zum Kotzen“ findet und mit „Deutschland nichts anzufangen weiß“.[1]

,_Robert - Mirror: https://archive.ph/XlqLi/image



Michael Wolffsohn (geb.am 17. Mai 1947 in Tel Aviv-Jaffa, Israel) ist ein in der BRD lebender jüdischer emeritierter Professor der Bundeswehrhochschule München. - Er ist der Bundeswehr-Plünderer und dreckige Israel-Militär-Ausbilder, wie Dr. Hans Meiser in seinem sensationellen Buch unter "Ausplünderung Deutschlands seit 1919" ab Seite 136 bis 142 des Grabert Verlags dokumentiert hat.

,_Michael - Mirror: https://archive.ph/vHJbZ/image



Diese gigantischen Verbrechen sind nur durch die Schuldkult-, Shoa- und Holocaust-Lügen in unsere Gehirne gehämmert worden. - Und damit ist Schluß - Basta! - Jetzt werden die Juden bezahlen und weltweit gejagt. Die Holocaust-, WTC-, Klimalügen- und Corona-Impflügen-Verarschung bricht diesen Talmud-Schweinen das Genick und unser "Tag des Messias" kommt durch die Internet-Volksaufklärung mit riesigen Schritten daher, wie Grimma aufgezeigt hat.



,_Hans_(1930)



,2223732/buecher/auspluenderung-deutschlands-seit-1919-hans-meiser



https://archive.org/details/bfe-d-die-hetzer-das-judentum-und-verbrechertum-09.11.2021-v-5a



https://t.me/guidestone - https://wahrheit.se

. BfeD - Dr. Hans Meiser - Brisante Lesung des sensationellen Buchs - "Deutschlands Ausplünderung seit 1919 - Bis in die dritte Generation müßt ihr fronen" vom Grabert-Verlag mit über 18 Billionen Euro. - Und dazu kommen noch die Mega-Plünderungen von 2010 bis zum Jahr 2022.Die unglaublichen Ausplünderungen Deutschlands seit 1919 bis 2010 durch das lügende und betrügende Maulwurf-Judentum der 500 Millionen Guidestones- und Corona-Sekte zum Wohle der kruden Pestbeulen-Juden in dem Terror- und Kindermörder-Konstrukt Israel. - 06.12.2021https://t.me/guidestones/3914BfeD - Brisante Tonaufzeichnung über die 18 Billionen Euro Plünderungen zu dem Buch - Ausplünderung Deutschlands seit 1919 von Dr. Hans Meiser - 05.12.2021LERNE VORAB NACH 23 JAHREN DER TÄGLICHEN WAHRHEITSSUCHE:Die Holodomor Massenmorde der Lenin-, Trotzki- und Stalin-Judenschweine seit 1917 gab es! - Den Holocaust (Shoa) Massenmord von Adolf Hitler und unserem Deutschen Volk um 1945 gab es nicht! - Es ist eine Mega Geschichtslügen-Erfindung des dreckigen, lügenden Judentums, um sich die erarbeiteten Steuer-Vermögen und Waffen-Bestände aus Deutschland in die dreckigen Israel-Judenärsche zu schieben!https://t.me/guidestones/3917 https://metager.de/meta/meta.ger3?eingabe=Auspl ünderung+Deutschlands+seit+1919https://t.me/guidestones/3915https://t.me/guidestones/3916Wann jagen die Deutschen die Juden-Schweine aus den Rathäusern, Parteien, Vereinen, Kirchen, Medien und allen von Juden gekaperten Positionen?Es gibt übrigens Farbbeutel, mit Scheiße gefüllt, damit dieses lügende antideutsche Dreckspack entlarvt wird, ihren "Tag des Messias" feiern kann, sogleich enteignet, verprügelt und von unserem Planeten Erde in das Weltall geschossen wird.Denn: Seit dem 09.11.1918 mit dem Sturz des Kaiser Wilhelm II. und seiner Flucht nach Doorn in Holland sitzen in allen Positionen keine Deutschen mehr, sondern die dreckigen Judenschweine.Als der dreckige Fluchtjude Konrad Adenauer 1945 aus Schweden geholt wurde, begannen die größten Geschichtslügen, Plünderungen und Raubzüge gegen unser ehrliches, nichtlügendes Deutsches Volk, wie das Buch von Dr. Hans Meiser aus dem Grabert Verlag dokumentiert.Die Liste der BRD Talmud Pestbeulen Mafia liest sich wie folgt:Über Konrad Adenauer, Hennoch Kohn, alias Helmut Kohl, Michael Wolffsohn, Angela Merkel, Annalena Baerbock, Robert Habeck, Joshka Fischer, Jürgen Trittin, Hans Eichel, Olaf Scholz bis hin zu dem Viehdoktor Lothar Wieler, Jens Spahn, Anetta Kahane, Stephan Kramer, Dr. Felix Klein, Düzen Tekkal, Nancy Faeser und den 500 Millionen befehlsgebenden, trojanischen Guidestones Judenschweinen aus dem Zentralrat der Juden und Konsorten, wie Jehuda Teichtal sind wir von 1919 bis 2010 mit über 18 BILLIONEN - 18 BILLIONEN, 18 BILLIONEN Euro abgezockt worden, was die niedrigsten Renten, Vermögen und Einkommen erklärt. - Hinzu kommt die Mega-Abzocke von 2011 bis 2022.Dr. phil. Robert Habeck, der als bekennender Germanophob die „Vaterlandsliebe zum Kotzen“ findet und mit „Deutschland nichts anzufangen weiß“.[1] https://de.metapedia.org/wiki/Habeck ,_Robert - Mirror: https://archive.ph/XlqLi Michael Wolffsohn (geb.am 17. Mai 1947 in Tel Aviv-Jaffa, Israel) ist ein in der BRD lebender jüdischer emeritierter Professor der Bundeswehrhochschule München. - Er ist der Bundeswehr-Plünderer und dreckige Israel-Militär-Ausbilder, wie Dr. Hans Meiser in seinem sensationellen Buch unter "Ausplünderung Deutschlands seit 1919" ab Seite 136 bis 142 des Grabert Verlags dokumentiert hat. https://de.metapedia.org/wiki/Wolffsohn ,_Michael - Mirror: https://archive.ph/vHJbZ Diese gigantischen Verbrechen sind nur durch die Schuldkult-, Shoa- und Holocaust-Lügen in unsere Gehirne gehämmert worden. - Und damit ist Schluß - Basta! - Jetzt werden die Juden bezahlen und weltweit gejagt. Die Holocaust-, WTC-, Klimalügen- und Corona-Impflügen-Verarschung bricht diesen Talmud-Schweinen das Genick und unser "Tag des Messias" kommt durch die Internet-Volksaufklärung mit riesigen Schritten daher, wie Grimma aufgezeigt hat. https://de.metapedia.org/wiki/Meiser ,_Hans_(1930) https://www.rebuy.de/i ,2223732/buecher/auspluenderung-deutschlands-seit-1919-hans-meiserhttps://t.me/guidestone - https://bfed.dk Keywords lesunghansmeiser

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