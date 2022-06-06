HE IS SNORTING COKE - AND OFF HIS ROCKER! - UKRAINE PRESIDENT VLODIMIR ZELENSKI - SUPPORT UKRAINE IF YOU WANT TO SEE MORE OF THIS

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UK TO TRAIN NAZI UKRAINIAN NEW MODEL ARMY - https://www.brighteon.com/82ce6759-087c-4dd2-84f4-b63e27763db8
UNEXPECTED DEATH OR DIED SUDDENLY OR EVEN UNTIMELY DEATH ,THANK DONALD TRUMP THE FARTHER OF THIS "VACCINE" MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/CCh17WhV0NKA/
RON DEATH SANTOS IS A LYING MURDERING BASTARD - A ZIO ASS LICKER -https://www.bitchute.com/video/V9mJzYxrEguh/
EUSTICE MULLINS - THE CURSE! - https://www.youtube.com/watch?v=zX8d479fsRs
THE UK AND THE PAGAN WHEEL - TIME TO LEARN! - https://www.bitchute.com/video/7ZZGxU0vnRrH/
THE TURKS KNOW! EVERGREEN GLOBALIST PLAN EXPOSED ON TURKISH TV - https://www.brighteon.com/4c9ae5c0-40b7-48f1-b4f1-681a2620287e
RUSSIA PROVIDES FURTHER EVIDENCE OF ALLEGED BIOWEAPON LABS IN UKRAINE | RT - https://www.bitchute.com/video/ejr1BHiEyd2o/
COV19 AND ALL THESE ACTORS - ITS JUST LIKE A MOVIE-https://www.brighteon.com/62cfc51a-2b11-4db2-afa9-3496e9db1c3e
CLOSE THE W-H-O DOWN! - USELESS GENOCIDAL ORGANIZATION - https://www.brighteon.com/c0cdeec2-25a0-4150-8ce2-060d85552a64
UKRAINE GRAIN SHORTAGE? - THEY ARE BURNING THERE OWN CORN TO CREATE A NARRATIVE ITS RUSSIA'S FAULT - NAZI GERMAN WEAPONS AND NOW THE UKRAINIAN NAZI MISSILES DID THIS - NOT! RUSSIANS. - https://www.brighteon.com/3ab23ba8-4584-4d25-a421-cccbec312e9c
NEWS FLASH - YOU HAVE ALL BEEN POISONED AND HACKED BY YOUR GOVERNMENTS - https://www.brighteon.com/732a7911-8aca-4c2d-9b90-47d2fc376591
CEREBRAL ORGANOIDS ITS TIME TO LEARN ABOUT BIO WEAPONS FUNDING AND ISRAEL - https://www.brighteon.com/e59e8546-eafe-4a7b-9cff-074c4015cb5a
MONKEYPOX - LAB MADE AND GOF UKRAINIAN TWEEKED! - GERMAN BIOPS https://www.bitchute.com/video/Ket1JUPDbrIw/
BILL GATES IS A BROKEN MAN - https://www.brighteon.com/8b3970b4-85c5-47ef-aaa3-eb82b3017b28
UKRAINE - UK COLUMN NEWS LATEST SHOCKING ATROCITY'S COMMITTED BY UKRAINIAN NAZI ARMY -https://www.bitchute.com/video/nyy5zpE6iZ2r/