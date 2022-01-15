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CCP - ARE THEY COLLECTING DATA ON WE THE PEOPLE?JOE ROGAN SHOW - THIS IS WHAT SOME DEMS AND REPS WANT TO DO TO YOU TOO! THE CCP MODEL=CONSERVATIVES/PATRIOTS ARE THE NEW MUSLIM BOOGIEMAN LIKE 911
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140 views • January 15, 2022
CCP -THEY ARE COLLECTING DATA ON WE THE PEOPLE - JOE ROGAN
Dr. Astrid Stuckelberg on bio-hacking -https://www.brighteon.com/b53bbf2e-0c03-4ade-a7df-1b37cfd2dfe6
Pfizer forced governments to accept terrorist clauses - https://www.brighteon.com/0c354f25-7747-40fc-9ffb-35953fd1f6fb
ISRAEL DID - https://www.bitchute.com/video/BZJe5gaVBjOY/
PIRBRIGHT MASS STERILIZATION "COVID VAXXINE SPIKE PROTEIN" [KHAZAR / ASHKENAZINAZI NOT AFFECTED] ? - https://www.bitchute.com/video/gaXHpXAhsETi/
LEAKED MILITARY DOCUMENTS SUGGEST DARPA CREATED THE VIRUS TO ACHIEVE TOTAL SURVEILLANCE STATE - https://www.bitchute.com/video/GFndMUkBWAsj/
The Darpa Docs We Haven't Seen: Documents - Covid is Purposefully Engineered Bioweapon - https://www.brighteon.com/a61a46fa-0481-4b14-8b5d-af662aae39a2
DR ASTRID STUCKELBERGER ON GRAPHENE OXIDE, PARASITES AND TRANSISTORS FOUND IN THE VACCINE - https://www.brighteon.com/ba922679-b27b-458d-a5bd-35679770fb2a
PREMEDITATED MASS MURDER? REINER FUELLMICH'S UPCOMING LEGAL BATTLE AGAINST GATES, FAUCI & TEDROS! - https://www.bitchute.com/video/hUpSbIOYm46Q/
5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae
Dr. Astrid Stuckelberg on bio-hacking -https://www.brighteon.com/b53bbf2e-0c03-4ade-a7df-1b37cfd2dfe6
Pfizer forced governments to accept terrorist clauses - https://www.brighteon.com/0c354f25-7747-40fc-9ffb-35953fd1f6fb
ISRAEL DID - https://www.bitchute.com/video/BZJe5gaVBjOY/
PIRBRIGHT MASS STERILIZATION "COVID VAXXINE SPIKE PROTEIN" [KHAZAR / ASHKENAZINAZI NOT AFFECTED] ? - https://www.bitchute.com/video/gaXHpXAhsETi/
LEAKED MILITARY DOCUMENTS SUGGEST DARPA CREATED THE VIRUS TO ACHIEVE TOTAL SURVEILLANCE STATE - https://www.bitchute.com/video/GFndMUkBWAsj/
The Darpa Docs We Haven't Seen: Documents - Covid is Purposefully Engineered Bioweapon - https://www.brighteon.com/a61a46fa-0481-4b14-8b5d-af662aae39a2
DR ASTRID STUCKELBERGER ON GRAPHENE OXIDE, PARASITES AND TRANSISTORS FOUND IN THE VACCINE - https://www.brighteon.com/ba922679-b27b-458d-a5bd-35679770fb2a
PREMEDITATED MASS MURDER? REINER FUELLMICH'S UPCOMING LEGAL BATTLE AGAINST GATES, FAUCI & TEDROS! - https://www.bitchute.com/video/hUpSbIOYm46Q/
5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae
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