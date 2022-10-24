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Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΙΩΝΕΤΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ) ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ
ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ: "ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ
ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ" https://ugetube.com/watch/i9PCxIbH5E3QhQX , https://rumble.com/v1pmclv-christ-is-the-true-love.html
ΨΥΧΟΠΑΙΔΟΒΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΨΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΦΥΤΕΨΕΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 666 ΣΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΛΑΟ https://rumble.com/v1nfvqg-the-dead-soul-of-demonized-society.html , https://www.brighteon.com/773aa37b-2668-4e64-a475-1db24b0cdcbd , https://ugetube.com/watch/ESDgwa377wi6Kde .
Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ: “ΖΗΤΩ Η ΓΕΛΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΟ ΣΤΑ 4”. THE NATIONAL HYMN OF THE DEMONS WITH COVID VACCINES OF DEATH https://www.brighteon.com/cf8eda6f-40e9-45a6-8de6-5ea299a01890 https://ugetube.com/watch/HeZCOUF5OeXr92h , https://rumble.com/v1pf7l3-the-national-hymn-of-the-demons-with-covid-vaccines-of-death.html
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ", ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.
ORBIT SODOM SATAN ORBIT ΣΟΔΟΜΑ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ https://www.brighteon.com/b255983e-b768-4bc0-a034-bae3dcd89441 , https://ugetube.com/watch/trVOrYCTeHgJSZU , https://rumble.com/v1pe098-orbit-sodom-satan.html .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web
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