288) BANALIDADE DO MAL e PROFUNDIDADE DO BEM (erros detectados, em breve nova versão)

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AVISO: Fica o aviso desde já, pois não é recomendável para quem estiver agora numa situação de fraca auto-estima.
Errata:
02:51'' - danos que nos prejudicam
INTRODUÇÃO -- Esta é uma narrativa que pode explicar as atrocidades que vemos no Mundo, em especial, as que vemos ultimamente (AGENDA 2030) e as práticas da elite que as suporta. Muitas testemunhas depois, entre elas, as melhores foram suicidadas, desenha-se uma convergência de relatos em algo muito similar ao que vos apresento neste vídeo. Dado que projectamos aquilo que somos e as nossas crenças, será que estas elites não serão elas mesmas as mais escravizadas? Este é um testemunho de um hipnoterapeuta argentino, William Criado (William Alfonso Criado Navarro). Uma narrativa com elementos gnósticos e de ocultismo, sobre o processo de possessão, demónios, exorcismo e um sentido universalista cosmogónico. Faz lembrar muito o enredo do filme "Jupiter Ascending (2015)", e não só esta cena: https://www.youtube.com/watch?v=Gl729Rio_ps
E SE?
-- Um mal profundo existe para além do factor humano?
-- E se, outra espécie antiga vivesse connosco no planeta?
-- Uma espécie a lutar pela sua sobrevivência à degeneração biológica e que apesar de toda a sua tecnologia avançada, já perdeu a sua vitalidade (corpo de Luz), o corpo natural dado pela Criação Suprema?
-- E se, vivemos numa dimensão de purificação da alma. Certamente, daria um bom guião de ficção científica. E se esta é a verdade por detrás das religiões?
Fonte e créditos LA QUINTA
COLUMNA – ZONA PROHIBIDA – PROGRAMA 485: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/PROGRAMA-485:8 | Originalmente, Maio 2, 2023: https://laquintacolumna.tv/video/zona-prohibida-programa-485/
Ver também:
JOHN D'SOUZA: SPECIAL INTERVIEW!! https://youtu.be/ewHYc1gNIXQ?t=1038
Alex Collier : https://twitter.com/Thekeksociety/status/1660738123461021709
Canal William Criado : https://www.youtube.com/@williamcriado7369
Reportagem exibida no Jornal da Noite da SIC, sábado dia 23 de Janeiro 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=xwrY7riPPwo
Canal Duarte Sousa Lara, Abril 20, 2023 | PADRE DUARTE LARA | SantoFlow Podcast #100 : https://www.youtube.com/watch?v=vz6oA8TDvp0
Além da anterior entrevista do Padre Sousa Lara, será útil relembrar este vídeo sobre a doença do mal na maioria da população: 43) DOENÇA DO MAL [2] - A Gente da Mentira : https://www.brighteon.com/866bb87b-0107-4671-8901-69fa4ce4dcd4
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/