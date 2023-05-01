43) DOENÇA DO MAL [2] - A Gente da Mentira

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Esta é a outra parte do vídeo -- 38) DOENÇA DO MAL [1] - Verdade, humilhação e realidade: https://www.brighteon.com/0605f84c-315c-4029-9959-9c14e27b6c24
Créditos ao Canal Amazing Polly, Abril 18, 2023.
Our Biggest Problem? The People of the Lie:
https://rumble.com/v2ixy94-our-biggest-problem-the-people-of-the-lie.html
https://www.bitchute.com/video/oo58Z179h31R/
A relação entre Ciência e Fé:
Canal Embaixada da Resistência, Dez. 10, 2018 – A Necessidade do Cristianismo na Civilização Ocidental: https://youtu.be/C2E1YazYZUM?t=458
M. Scott Peck - PEOPLE OF THE LIE - The Hope for Healing Human Evil - The Open Mind - PBS (1983): https://www.youtube.com/watch?v=gbi3UtTLRZE
M. Scott Peck, M.D. (1936-2005) - PEOPLE OF THE LIE (Livro em áudio): https://www.youtube.com/watch?v=IT1qj4pTo0I
Tempo e Capítulos:
0:02:29: O homem que fez um pacto com o diabo
0:39:35: A Definição do Mal
0:45:00: O Caso de Bobby e os seus Pais
1:14:15: Mal e Pecado
1:29:30: Possessão e Mal em grupo
2:07:14: MyLai: Um exame do Mal em grupo (Os Crimes)
2:13:16: Prefácio para o Mal do Grupo
2:18:27: O indivíduo sob stress
2:21:40: Dinâmica de grupo: Dependência e Narcisismo
2:26:15: O grupo especializado: Task Force Barker
2:32:52: O grande grupo especializado: Os Militares
2:35:48: O maior grupo: sociedade Americana em 1968
2:42:08: Assassinato Humano
2:46:35: Os perigos de uma Psicologia do Mal
2:52:14: Uma Metodologia do Amor
2:55:55: Fim do Livro
2:56:30: O Caso de Hartley e Sarah
3:36:50: O Caso do Sonho Voodoo
3:51:54: O caso da Aracnofobia
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