43) DOENÇA DO MAL [2] - A Gente da Mentira

Esta é a outra parte do vídeo -- 38) DOENÇA DO MAL [1] - Verdade, humilhação e realidade: https://www.brighteon.com/0605f84c-315c-4029-9959-9c14e27b6c24





Créditos ao Canal Amazing Polly, Abril 18, 2023.

Our Biggest Problem? The People of the Lie:

https://rumble.com/v2ixy94-our-biggest-problem-the-people-of-the-lie.html

https://www.bitchute.com/video/oo58Z179h31R/





A relação entre Ciência e Fé:

Canal Embaixada da Resistência, Dez. 10, 2018 – A Necessidade do Cristianismo na Civilização Ocidental: https://youtu.be/C2E1YazYZUM?t=458





M. Scott Peck - PEOPLE OF THE LIE - The Hope for Healing Human Evil - The Open Mind - PBS (1983): https://www.youtube.com/watch?v=gbi3UtTLRZE





M. Scott Peck, M.D. (1936-2005) - PEOPLE OF THE LIE (Livro em áudio): https://www.youtube.com/watch?v=IT1qj4pTo0I

Tempo e Capítulos:

0:02:29: O homem que fez um pacto com o diabo

0:39:35: A Definição do Mal

0:45:00: O Caso de Bobby e os seus Pais

1:14:15: Mal e Pecado

1:29:30: Possessão e Mal em grupo

2:07:14: MyLai: Um exame do Mal em grupo (Os Crimes)

2:13:16: Prefácio para o Mal do Grupo

2:18:27: O indivíduo sob stress

2:21:40: Dinâmica de grupo: Dependência e Narcisismo

2:26:15: O grupo especializado: Task Force Barker

2:32:52: O grande grupo especializado: Os Militares

2:35:48: O maior grupo: sociedade Americana em 1968

2:42:08: Assassinato Humano

2:46:35: Os perigos de uma Psicologia do Mal

2:52:14: Uma Metodologia do Amor

2:55:55: Fim do Livro

2:56:30: O Caso de Hartley e Sarah

3:36:50: O Caso do Sonho Voodoo

3:51:54: O caso da Aracnofobia





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