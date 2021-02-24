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"CDC 24/7: Спасение жизней, защита людей" (русские субтитры)
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61 views • February 24, 2021
Видео-отрывки из документального фильма «ПЛАНдемическое умопоВРАЧение» (PLANdemic: InDOCTORnation).
Полная версия фильма: https://www.brighteon.com/d3d245c2-cb54-4c88-aba3-12761620a38a
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) - самая официальная из всех официальных государственных организаций, сообщила миру, что вирус Сovid-19 (sars-cov-2) никогда и никем не был выделен, что напрямую означает, что он НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!
Они огласили миру этот факт в своем длинном документе под названием “CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel” (“CDC 2019-Новый коронавирус (2019-nCoV) Диагностическая панель ОТ-ПЦР в реальном времени”), датированном 13 июля 2020 года: https://www.fda.gov/media/134922/download
Эта информация запрятана глубоко в этом документе, на странице 39, в разделе “Performance Characteristics”, “Рабочие характеристики”.
Итак, что же CDC нам сообщает?
Цитата: «Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently available, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA (N gene; GenBank accession: MN908947.2) of known titer…..»
«Поскольку количественные изоляты вируса 2019-nCoV в настоящее время недоступны, анализы, предназначенные для обнаружения РНК 2019-nCoV, были протестированы с использованием охарактеризованных запасов полноразмерной РНК, транскрибированной in vitro (ген N; доступ в GenBank: MN908947.2) с уже известным титром...»
Что же это все значит? Давайте переведем их шифр на доступный для населения язык.
Ключевая фраза: «Поскольку в настоящее время нет доступных количественных изолятов вируса 2019-nCoV…»
Итак, каждый существующий объект можно определить количественно, то есть измерить. Использование термина «количественно» в этой фразе означает: У нас нет измеримого количества вируса, потому что он недоступен. Другими словами, у нас НЕТ ВИРУСА.
Еще одной подсказкой является использование слова «изоляты». Это означает, что у нас нет ИЗОЛИРОВАННОГО/ВЫДЕЛЕННОГО ВИРУСА. Другими словами: НИ ОДНОГО РЕАЛЬНОГО ОБРАЗЦА ВИРУСА COVID-19 НЕТ. ВИРУС COVID-19 НЕ ВЫДЕЛЕН. ПОЭТОМУ НИКТО НЕ ДОКАЗАЛ, ЧТО ОН СУЩЕСТВУЕТ.
Продолжение фразы: «были протестированы с использованием охарактеризованных запасов полноразмерной РНК, транскрибированной in vitro (ген N; доступ в GenBank: MN908947.2) с уже известным титром...» означает что так как ни у кого нет реального образца вируса,никто его никогда не видел и соответственно не изучил, никто не знает какая нуклеотидная/генетическая последовательность ему принадлежит. Вы можете узнать это только если вы проведете настоящую процедуру по выделению вируса, которую никто не произвел и никогда не произведет, потому что этот вирус не существует. Поэтому, они создали искусственную нуклеотидную последовательность, в чашке петри, с помощью генетических последовательностей, взятых из Gen Bank (банка генов) БЕЗ УЧАСТИЯ КАКОГО ЛИБО ВИРУСА, потому что он никогда не был выделен. Эта нуклеотидная генетическая последовательность, которую они создали - всего лишь их ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ о том, как ПО ИХ МНЕНИЮ она должна выглядеть.
Это не настоящий вирус.
Таким образом, вирус Сovid-19 существует только в компьютерах этих лабораторий, а не в реальной жизни.
И у каждой лаборатории свой уникальный вариант того, как по их мнению должна выглядеть нуклеотидная/ генетическая последовательность вируса Covid-19. Другими словами, каждый может создать свой собственный частный так называемый «вирус» SARS-Cov2, существующий только в компьютере! Поскольку этот вирус на самом деле никогда не был выделен, и его попросту нет, НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКОГО ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА для проведения каких либо дальнейших исследований или тестов, никакого стандарта для их контроля.
Любой результат теста ПЦР и тестов на антитела является ложным, потому что тест должен базироваться на золотом стандарте, то есть на выделенном вирусе. И так же важно понимать то, что в банке геномов GISAID есть организация, которая собирает и хранит все геномные последовательности. Они хранят уже более 100.000 последовательностей генов вируса SARS-Cov2, с каждой из которых утверждают, что это и есть та самая настоящая, вирусная генетическая последовательность.
Чтобы заставить население приспособиться к этому безумию, они теперь внушают нам, что вирус мутирует, поэтому существует так много разных последовательностей. Но можно ли предположить, что 100.000 различных генных структур соответствуют одному и тому же вирусу?
Полная версия фильма: https://www.brighteon.com/d3d245c2-cb54-4c88-aba3-12761620a38a
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) - самая официальная из всех официальных государственных организаций, сообщила миру, что вирус Сovid-19 (sars-cov-2) никогда и никем не был выделен, что напрямую означает, что он НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!
Они огласили миру этот факт в своем длинном документе под названием “CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel” (“CDC 2019-Новый коронавирус (2019-nCoV) Диагностическая панель ОТ-ПЦР в реальном времени”), датированном 13 июля 2020 года: https://www.fda.gov/media/134922/download
Эта информация запрятана глубоко в этом документе, на странице 39, в разделе “Performance Characteristics”, “Рабочие характеристики”.
Итак, что же CDC нам сообщает?
Цитата: «Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently available, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA (N gene; GenBank accession: MN908947.2) of known titer…..»
«Поскольку количественные изоляты вируса 2019-nCoV в настоящее время недоступны, анализы, предназначенные для обнаружения РНК 2019-nCoV, были протестированы с использованием охарактеризованных запасов полноразмерной РНК, транскрибированной in vitro (ген N; доступ в GenBank: MN908947.2) с уже известным титром...»
Что же это все значит? Давайте переведем их шифр на доступный для населения язык.
Ключевая фраза: «Поскольку в настоящее время нет доступных количественных изолятов вируса 2019-nCoV…»
Итак, каждый существующий объект можно определить количественно, то есть измерить. Использование термина «количественно» в этой фразе означает: У нас нет измеримого количества вируса, потому что он недоступен. Другими словами, у нас НЕТ ВИРУСА.
Еще одной подсказкой является использование слова «изоляты». Это означает, что у нас нет ИЗОЛИРОВАННОГО/ВЫДЕЛЕННОГО ВИРУСА. Другими словами: НИ ОДНОГО РЕАЛЬНОГО ОБРАЗЦА ВИРУСА COVID-19 НЕТ. ВИРУС COVID-19 НЕ ВЫДЕЛЕН. ПОЭТОМУ НИКТО НЕ ДОКАЗАЛ, ЧТО ОН СУЩЕСТВУЕТ.
Продолжение фразы: «были протестированы с использованием охарактеризованных запасов полноразмерной РНК, транскрибированной in vitro (ген N; доступ в GenBank: MN908947.2) с уже известным титром...» означает что так как ни у кого нет реального образца вируса,никто его никогда не видел и соответственно не изучил, никто не знает какая нуклеотидная/генетическая последовательность ему принадлежит. Вы можете узнать это только если вы проведете настоящую процедуру по выделению вируса, которую никто не произвел и никогда не произведет, потому что этот вирус не существует. Поэтому, они создали искусственную нуклеотидную последовательность, в чашке петри, с помощью генетических последовательностей, взятых из Gen Bank (банка генов) БЕЗ УЧАСТИЯ КАКОГО ЛИБО ВИРУСА, потому что он никогда не был выделен. Эта нуклеотидная генетическая последовательность, которую они создали - всего лишь их ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ о том, как ПО ИХ МНЕНИЮ она должна выглядеть.
Это не настоящий вирус.
Таким образом, вирус Сovid-19 существует только в компьютерах этих лабораторий, а не в реальной жизни.
И у каждой лаборатории свой уникальный вариант того, как по их мнению должна выглядеть нуклеотидная/ генетическая последовательность вируса Covid-19. Другими словами, каждый может создать свой собственный частный так называемый «вирус» SARS-Cov2, существующий только в компьютере! Поскольку этот вирус на самом деле никогда не был выделен, и его попросту нет, НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКОГО ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА для проведения каких либо дальнейших исследований или тестов, никакого стандарта для их контроля.
Любой результат теста ПЦР и тестов на антитела является ложным, потому что тест должен базироваться на золотом стандарте, то есть на выделенном вирусе. И так же важно понимать то, что в банке геномов GISAID есть организация, которая собирает и хранит все геномные последовательности. Они хранят уже более 100.000 последовательностей генов вируса SARS-Cov2, с каждой из которых утверждают, что это и есть та самая настоящая, вирусная генетическая последовательность.
Чтобы заставить население приспособиться к этому безумию, они теперь внушают нам, что вирус мутирует, поэтому существует так много разных последовательностей. Но можно ли предположить, что 100.000 различных генных структур соответствуют одному и тому же вирусу?
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