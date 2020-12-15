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Le Libre Entretien #10 avec le Dr Louis Fouché (Partie 1/2) - Salim Laïbi
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29 views • December 15, 2020
Nota luciole :
Sur les médias : "Les nouveaux chiens de garde" : https://www.brighteon.com/9d613476-741e-4bbe-a083-2804c8ed382f
Médias français, qui possède quoi - la carte des médias aux mains des oligarques : https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA
12 décembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=XUka0Jcdz1c
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Voici la première partie du 10e Libre Entretien de notre chaîne, qui sera suivi d'autres interviews dans un futur proche, et dans lequel on reçoit le Dr Louis Fouché, médecin anesthésiste réanimateur à Marseille, pour nous parler de la crise sanitaire et politique que nous vivons.
- Comment nous aider :
https://www.lelibrepenseur.org/
- Chaîne de secours : (Abonnez-vous dès maintenant)
https://bit.ly/3cwv1VY
- Pour nous aider techniquement : [email protected]
- Pour se procurer le visuel du T-shirt (en PNG) :
https://urlz.fr/cubj
Dons pour nous soutenir :
- uTip : https://utip.io/lelibrepenseur
- Tipeee : https://bit.ly/3cycGrt
- Association de soutien : https://adsl.lelibrepenseur.org/
Pour suivre nos travaux :
- Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur
- Notre site : https://www.lelibrepenseur.org/
- Se procurer nos livres : https://www.editionsfiatlux.com/
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