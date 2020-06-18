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Les nouveaux chiens de garde
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10 views • June 18, 2020
Realisé en 2012 par Gilles Balbastre et Yannick Kergoat, « Les nouveaux chiens de garde », est un documentaire qui s'inspire de l'écrivain Paul Nizan et de son ouvrage « Les chiens de garde », un pamphlet dénonçant l'idéalisme débridé des grands philosophes du XXème siècle, délaissant les vrais enjeux sociaux-économiques.
Les nouveaux chiens de garde : LES MÉDIAS se proclament « contre-pouvoir ». Pourtant, la grande majorité des journaux, des radios et des chaînes de télévision appartiennent à des groupes industriels ou financiers intimement liés au pouvoir. Au sein d’un périmètre idéologique minuscule se multiplient les informations prémâchées, les intervenants permanents, les notoriétés indues, les affrontements factices et les renvois d’ascenseur.
Et cf. Médias français, qui possède quoi : https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA
Les nouveaux chiens de garde : LES MÉDIAS se proclament « contre-pouvoir ». Pourtant, la grande majorité des journaux, des radios et des chaînes de télévision appartiennent à des groupes industriels ou financiers intimement liés au pouvoir. Au sein d’un périmètre idéologique minuscule se multiplient les informations prémâchées, les intervenants permanents, les notoriétés indues, les affrontements factices et les renvois d’ascenseur.
Et cf. Médias français, qui possède quoi : https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA
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