Falsas Banderas: La Historia Secreta de Al-Qaeda - 2nda Parte - [The Corbett Report]

Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.PARTE 2: 11 de Septiembre.Emitido el 23 de diciembre del 2021 por The Corbett Report:Para ver la PARTE 1 subtitulada:En esta segunda entrega de la serie de al-Qaeda, James Corbett se adentra, con pipa y traje de gabardina, más y más en la realidad de los hechos que culminaron en el 11 de septiembre. Con eje en el ataque de falsa bandera de la célula israelí del '54 contra Nasser, este ensayo documental recorre en detalle los acontecimientos desde comienzos de la década del '90 hasta el fatídico día del 2001 y, bomba tras bomba, despedaza la historia oficial.En estos tiempos de reescritura, falsas banderas, censura y terrorismo es importante seguir apuntando con el dedo y correr cualquier velo del pasado con el fin de articular nuestro presente. De los cucos de Medio Oriente a la actualidad de la toma de los cuerpos hay un paso y mismo objetivo: el terror como arma de control para saciar objetivos políticos. Cada uno de los disidentes hoy, como decía Baby Bush, es el "terrorista de alcance mundial" que debe ser "perseguido, encontrado y derrotado", ya que la "guerra contra el terrorismo comienza con al-Qaeda, pero no termina ahí".Uno de los mejores trabajos de la carrera de Corbett. Habrá que esperar la 3era parte.