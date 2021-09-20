Falsas Banderas: La Historia Secreta de Al-Qaeda - 1era Parte - [The Corbett Report]

Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.1era Parte: Historia del Origen.Notable racconto histórico de James Corbett sobre los orígenes de los vínculos del establishment anglo-americano con Medio Oriente. De Lawrence de Arabia y la Casa de Saúd a la Guerra de Afganistán, pasando por derrocamientos varios, para luego profundizar en el origen de al-Qaeda y sus vínculos de sangre con la CIA. El estilo visual del editor Broc West enriquece la rigurosidad del contenido informativo y el copioso desfile de personajes que Corbett propone sin perder nunca el eje narrativo. Cabe destacar la sana compulsión por parte del periodista canadiense para derribar la mentira, ahincarse en lo fáctico y hacer palmaria la manipulación a través de una tesis que parece ser la columna vertebral de este ensayo, hilvanar ficción y realidad: cine hollywoodense, mentiras oficiales y la realidad, para dejar en evidencia siglos de operaciones encubiertas, duplicidad y crimen.Emitido el 11 de Septiembre del 2021, con motivo de los 20 años de aquel fatídico ataque de falsa bandera.