The Link Between CHEMTRAILS and 5G ( Legatura dintre CHEMTRAILS si 5G )

Legatura dintre CHEMTRAILS si 5G5G e radarul care permite să urmărească în propria voastră casă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână…Vezi intreg filmul Apocalipsa 5G de Sacha Stone Subtitrat in limba Romana aici:=====================================- Jon Bran.- Buna dimineața, d-le Bran. Numele meueste Amanda. Încerc de o vreme să vă contactezBăieți, voi mușamalizați chemtrail-urile?- Nu, noi nu le mușamalizăm. Noi nu avem, nu avemnici un motiv să mușamalizăm.- Ei bine, dumneavoastră personal v-ați pierdelocul de muncă, dacă intenționați să-mi dezvăluiți cevași probabil este cu adevărat nesigurchiar și să vorbești despre asta.- Știi dumneata, nu este, să zicem, nu este o problemă ca noisă vorbim despre sistemul vostru. Faceți oplângere ... o plângere într-o zonă pe carenu, noi nu avem autoritatea săo reglementăm.=====================================- Deci: legătura între chemtrail-uri și 5G.- Totul este interconectat,particulele metalizate vor permite5G ce e mai rău ... de fapt, 5Ge radarul care permite săvă identifice și decisă vă urmărească, și vă va identificaîn propria voastră casă, 24 de ore pe zi, 7 zile pesăptămână.- Pentru cel puțin un număr X de ani.Am fost trecuți prin chemtrail-uri șiiată acum că pisica a ieșit din cutie.Am avut parte de aceste nanoparticule,care plouă peste omenire de ani de zile,impregnând trupurile noastre pentru cea mai bună ”afacere”,acele nano-particule rămânând în interiorul corpului nostru.Ceea ce spuneți înseamnă că secreează, construiește un fel decapabilitate de strălucire fosforescentă, astfel încâtsă putem fi marcați în casele noastre, în spatelebetonului și a oțelului din interiorul buncărelordin subsol, indiferent unde vă aflați.5G va fi capabil acum să trianguleze ohartă și să vă citească (poziția), deoarece voi ca ființevii, sunteți impregnați cu aceste nano-particule, care funcționează ca un tipde tehnologie de transmisie-recepție.- Exact, absolut exact!=====================================In filmul lui Sacha Stone, “5G Apocalypse: The Extinction Event”, adevărul despre 5G este dezvăluit în deplina sa hidosenie.Nu numai că 5G va invada fiecare aspect al vieții noastre, eliminându-se total intimitatea, dar, de asemenea, va deveni pentru sănătate, cea mai distrugătoare tehnologie care s-a creat vreodată: