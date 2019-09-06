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The Link Between CHEMTRAILS and 5G ( Legatura dintre CHEMTRAILS si 5G )
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625 views • September 06, 2019
Legatura dintre CHEMTRAILS si 5G
5G e radarul care permite să urmărească în propria voastră casă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână…
Vezi intreg filmul Apocalipsa 5G de Sacha Stone Subtitrat in limba Romana aici:
https://www.brighteon.com/c5b0789e-1220-4bf0-b6ec-cd743fb8a3cc
=====================================
- Jon Bran.
- Buna dimineața, d-le Bran. Numele meu
este Amanda. Încerc de o vreme să vă contactez
Băieți, voi mușamalizați chemtrail-urile?
- Nu, noi nu le mușamalizăm. Noi nu avem, nu avem
nici un motiv să mușamalizăm.
- Ei bine, dumneavoastră personal v-ați pierde
locul de muncă, dacă intenționați să-mi dezvăluiți ceva
și probabil este cu adevărat nesigur
chiar și să vorbești despre asta.
- Știi dumneata, nu este, să zicem, nu este o problemă ca noi
să vorbim despre sistemul vostru. Faceți o
plângere ... o plângere într-o zonă pe care
nu, noi nu avem autoritatea să
o reglementăm.
=====================================
- Deci: legătura între chemtrail-uri și 5G.
- Totul este interconectat,
particulele metalizate vor permite
5G ce e mai rău ... de fapt, 5G
e radarul care permite să
vă identifice și deci
să vă urmărească, și vă va identifica
în propria voastră casă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe
săptămână.
- Pentru cel puțin un număr X de ani.
Am fost trecuți prin chemtrail-uri și
iată acum că pisica a ieșit din cutie.
Am avut parte de aceste nanoparticule,
care plouă peste omenire de ani de zile,
impregnând trupurile noastre pentru cea mai bună ”afacere”,
acele nano-particule rămânând în interiorul corpului nostru.
Ceea ce spuneți înseamnă că se
creează, construiește un fel de
capabilitate de strălucire fosforescentă, astfel încât
să putem fi marcați în casele noastre, în spatele
betonului și a oțelului din interiorul buncărelor
din subsol, indiferent unde vă aflați.
5G va fi capabil acum să trianguleze o
hartă și să vă citească (poziția), deoarece voi ca ființe
vii, sunteți impregnați cu aceste nano-
particule, care funcționează ca un tip
de tehnologie de transmisie-recepție.
- Exact, absolut exact!
=====================================
In filmul lui Sacha Stone, “5G Apocalypse: The Extinction Event”, adevărul despre 5G este dezvăluit în deplina sa hidosenie.
Nu numai că 5G va invada fiecare aspect al vieții noastre, eliminându-se total intimitatea, dar, de asemenea, va deveni pentru sănătate, cea mai distrugătoare tehnologie care s-a creat vreodată:
https://saccsiv.wordpress.com/2019/05/23/filmul-5g-apocalypse-the-extinction-event-dezvaluie-modul-in-care-5g-este-o-arma-de-asalt-destinata-distrugerii-omenirii/
5G e radarul care permite să urmărească în propria voastră casă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână…
Vezi intreg filmul Apocalipsa 5G de Sacha Stone Subtitrat in limba Romana aici:
https://www.brighteon.com/c5b0789e-1220-4bf0-b6ec-cd743fb8a3cc
=====================================
- Jon Bran.
- Buna dimineața, d-le Bran. Numele meu
este Amanda. Încerc de o vreme să vă contactez
Băieți, voi mușamalizați chemtrail-urile?
- Nu, noi nu le mușamalizăm. Noi nu avem, nu avem
nici un motiv să mușamalizăm.
- Ei bine, dumneavoastră personal v-ați pierde
locul de muncă, dacă intenționați să-mi dezvăluiți ceva
și probabil este cu adevărat nesigur
chiar și să vorbești despre asta.
- Știi dumneata, nu este, să zicem, nu este o problemă ca noi
să vorbim despre sistemul vostru. Faceți o
plângere ... o plângere într-o zonă pe care
nu, noi nu avem autoritatea să
o reglementăm.
=====================================
- Deci: legătura între chemtrail-uri și 5G.
- Totul este interconectat,
particulele metalizate vor permite
5G ce e mai rău ... de fapt, 5G
e radarul care permite să
vă identifice și deci
să vă urmărească, și vă va identifica
în propria voastră casă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe
săptămână.
- Pentru cel puțin un număr X de ani.
Am fost trecuți prin chemtrail-uri și
iată acum că pisica a ieșit din cutie.
Am avut parte de aceste nanoparticule,
care plouă peste omenire de ani de zile,
impregnând trupurile noastre pentru cea mai bună ”afacere”,
acele nano-particule rămânând în interiorul corpului nostru.
Ceea ce spuneți înseamnă că se
creează, construiește un fel de
capabilitate de strălucire fosforescentă, astfel încât
să putem fi marcați în casele noastre, în spatele
betonului și a oțelului din interiorul buncărelor
din subsol, indiferent unde vă aflați.
5G va fi capabil acum să trianguleze o
hartă și să vă citească (poziția), deoarece voi ca ființe
vii, sunteți impregnați cu aceste nano-
particule, care funcționează ca un tip
de tehnologie de transmisie-recepție.
- Exact, absolut exact!
=====================================
In filmul lui Sacha Stone, “5G Apocalypse: The Extinction Event”, adevărul despre 5G este dezvăluit în deplina sa hidosenie.
Nu numai că 5G va invada fiecare aspect al vieții noastre, eliminându-se total intimitatea, dar, de asemenea, va deveni pentru sănătate, cea mai distrugătoare tehnologie care s-a creat vreodată:
https://saccsiv.wordpress.com/2019/05/23/filmul-5g-apocalypse-the-extinction-event-dezvaluie-modul-in-care-5g-este-o-arma-de-asalt-destinata-distrugerii-omenirii/
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