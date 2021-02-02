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World shift/Magnetic inversion 911 and 74 days before- Um Cálculo de Longo e Médio Prazo (911 dias e 74 dias) Pt-BR
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90 views • February 02, 2021
Army Tanks on Trains convoy - Idaho USA + Martial Law?
https://www.brighteon.com/21b33bba-e9e9-4f23-8dbe-e998c34ef589
Animals instantly freeze to death in Kazakhstan -72.4°F (-58°C) January 20th, 2021
https://www.brighteon.com/1e56e12b-b51e-498a-99fa-b76ccb144f45
The tecnology prision
https://www.brighteon.com/38b9bb8c-6e7c-438e-b988-acb73c0f5e2c
What Discovery Channel dont show
https://www.brighteon.com/af8de723-0034-44dd-94f7-e94284d6c470
Earth Expanse - Earthquakes- Expansão da Terra Pt-BR
https://www.brighteon.com/e16e62e5-9db0-4d08-96d8-b506856dee3a
Plasma and fire in the sky - O Plasma e o Fogo do Céu Pt-BR
https://www.brighteon.com/7f810751-a1d8-4bb1-9028-87338a603f22
/*/*/*/*/*/*/*/*/*/
- 17,76milhas/dia trajeto do SOl entre o trópico de Cancer e Capricórnio.
- Sol se afastando dos trópicos, indo acima do Cancer em direcao ao Norte (dias mais curtos), ou abaixo do Capricórnio em direção ao Sul (dias mais longos). Acontecendo em 260 revoluções do Sol.
- Calendario maia de 260 dias (Tzolkin - The Sacred Round)
-Biblia Daniel 7 e Apocalipse 12 = 1 tempo + 2 tempos + 1/2 tempo = 3 1/2 tempos de ciclos.
- 3 1/2 tempos de ciclos de 260 dias + 1 dia do evento = EMERGENCIA 911 (sol indo do tropico de Capricornio ao Norte)
-260 dias / 3,5 ciclos = 74 dias (sol indo do tropico de Cancer ao Sul)
Março 2021
https://www.brighteon.com/21b33bba-e9e9-4f23-8dbe-e998c34ef589
Animals instantly freeze to death in Kazakhstan -72.4°F (-58°C) January 20th, 2021
https://www.brighteon.com/1e56e12b-b51e-498a-99fa-b76ccb144f45
The tecnology prision
https://www.brighteon.com/38b9bb8c-6e7c-438e-b988-acb73c0f5e2c
What Discovery Channel dont show
https://www.brighteon.com/af8de723-0034-44dd-94f7-e94284d6c470
Earth Expanse - Earthquakes- Expansão da Terra Pt-BR
https://www.brighteon.com/e16e62e5-9db0-4d08-96d8-b506856dee3a
Plasma and fire in the sky - O Plasma e o Fogo do Céu Pt-BR
https://www.brighteon.com/7f810751-a1d8-4bb1-9028-87338a603f22
/*/*/*/*/*/*/*/*/*/
- 17,76milhas/dia trajeto do SOl entre o trópico de Cancer e Capricórnio.
- Sol se afastando dos trópicos, indo acima do Cancer em direcao ao Norte (dias mais curtos), ou abaixo do Capricórnio em direção ao Sul (dias mais longos). Acontecendo em 260 revoluções do Sol.
- Calendario maia de 260 dias (Tzolkin - The Sacred Round)
-Biblia Daniel 7 e Apocalipse 12 = 1 tempo + 2 tempos + 1/2 tempo = 3 1/2 tempos de ciclos.
- 3 1/2 tempos de ciclos de 260 dias + 1 dia do evento = EMERGENCIA 911 (sol indo do tropico de Capricornio ao Norte)
-260 dias / 3,5 ciclos = 74 dias (sol indo do tropico de Cancer ao Sul)
Março 2021
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