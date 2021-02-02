BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

World shift/Magnetic inversion 911 and 74 days before- Um Cálculo de Longo e Médio Prazo (911 dias e 74 dias) Pt-BR
Generall - SRMAUMAU
Generall - SRMAUMAU
49 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
90 views • February 02, 2021
Army Tanks on Trains convoy - Idaho USA + Martial Law?
https://www.brighteon.com/21b33bba-e9e9-4f23-8dbe-e998c34ef589

Animals instantly freeze to death in Kazakhstan -72.4°F (-58°C) January 20th, 2021
https://www.brighteon.com/1e56e12b-b51e-498a-99fa-b76ccb144f45

The tecnology prision
https://www.brighteon.com/38b9bb8c-6e7c-438e-b988-acb73c0f5e2c

What Discovery Channel dont show
https://www.brighteon.com/af8de723-0034-44dd-94f7-e94284d6c470

Earth Expanse - Earthquakes- Expansão da Terra Pt-BR
https://www.brighteon.com/e16e62e5-9db0-4d08-96d8-b506856dee3a

Plasma and fire in the sky - O Plasma e o Fogo do Céu Pt-BR
https://www.brighteon.com/7f810751-a1d8-4bb1-9028-87338a603f22

/*/*/*/*/*/*/*/*/*/
- 17,76milhas/dia trajeto do SOl entre o trópico de Cancer e Capricórnio.
- Sol se afastando dos trópicos, indo acima do Cancer em direcao ao Norte (dias mais curtos), ou abaixo do Capricórnio em direção ao Sul (dias mais longos). Acontecendo em 260 revoluções do Sol.
- Calendario maia de 260 dias (Tzolkin - The Sacred Round)
-Biblia Daniel 7 e Apocalipse 12 = 1 tempo + 2 tempos + 1/2 tempo = 3 1/2 tempos de ciclos.
- 3 1/2 tempos de ciclos de 260 dias + 1 dia do evento = EMERGENCIA 911 (sol indo do tropico de Capricornio ao Norte)

-260 dias / 3,5 ciclos = 74 dias (sol indo do tropico de Cancer ao Sul)

Março 2021
Keywords
prepper911magneticcalendarmayaninversion74world shifttzolkin
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Israel on the Brink? CIA Report Warns of Internal Fractures Ahead of Crucial Elections

Israel on the Brink? CIA Report Warns of Internal Fractures Ahead of Crucial Elections

Chase Codewell
Trump&#8217;s Truth Social Daily Traffic Falls 36% YoY in September

Trump’s Truth Social Daily Traffic Falls 36% YoY in September

Edison Reed
Silent Inflammation Can Damage Tissues; Five Lifestyle Habits May Help, Expert Says

Silent Inflammation Can Damage Tissues; Five Lifestyle Habits May Help, Expert Says

Coco Somers
Curfews Imposed Across France Amid Escalating Nationwide Unrest

Curfews Imposed Across France Amid Escalating Nationwide Unrest

Garrison Vance
Banking on bias: How top U.S. banks silently closed accounts over politics and faith

Banking on bias: How top U.S. banks silently closed accounts over politics and faith

Zoey Sky
New AI Wearables Challenge Existing Privacy Laws Amid Continuous Listening Capabilities

New AI Wearables Challenge Existing Privacy Laws Amid Continuous Listening Capabilities

Douglas Harrington
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy