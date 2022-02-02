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186) Luc Montagnier revela parte da mentira (Milão, Jan. 15, 2022)
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1888 views • February 02, 2022
Crédito ao Canal de Stephane Martox:
16/01/2022 | Luc Montagnier, Milano 15/01/2022
https://www.youtube.com/watch?v=0v-wYWv38eg
Visão crítica do vídeo, para evitar a formação de uma nova ronda de mentiras. Temos de regressar desde há 150 anos atrás, expondo falsos pressuposto que se tornaram norma da Medicina dos Rockefeller (a Medicina que vemos hoje nos hospitais):
1 - Combate, guerra são conceitos típicos do gnosticismo e que conduzem a uma descrição e percepção errada da Realidade.
2 - As bactérias intestinais não são a causa dos nossos problemas, nem são a vilãs. Não há guerra contra as bactérias intestinais (microbioma) que estão lá para nos ajudar a assimilar nutrientes e defender-nos de toxinas ambientais. Esta pandemia trata-se de uma contaminação propositada que permita o uso de tecnologias de controlo remoto sobre a biologia, a meteorologia, tecnologias robóticas de inteligências artificial, enfim, abarcando o controlo do planeta no seu todo.
3 - Se, os chamados vírus são oriundos de bactérias que rebentam, quer dizer que as bactérias são um sinal de alarme sobre os efeitos de uma causa primária. Vírus é um sinónimo de toxina.
4 - Se as bactérias rebentam espalhando vírus, quer dizer que há uma enorme carga tóxica no intestino. Por exemplo, a crescente exposição a nanopartículas, desde os alimentos, ao ar e água.
5 - Desde há muitos anos que se suspeita dos chamados rastos químicos (chemtrails), do uso e abuso da pulverização de nanoparticulas na atmosfera, seja para potenciar a eficiência do combustível no transporte aéreo, seja para servir outras tecnologia de transporte avançadas, seja para outros fins mais inconfessáveis de geoengenharia e bio-geoengenharia, nomeadamente com a dispersão de nanopartículas de elevada condutividade eléctrica.
Mais:
https://www.carnicominstitute.org/
http://www.tanker-enemy.eu/
Chemtrails the secret war: https://www.youtube.com/watch?v=U-5VnMIiKPY
Comentário de Prof. Dr. Bernard TAILLIEZ sobre o documentário anterior e as suas evidências científicas da presença forte de ftalatos (disruptores endócrinos): https://www.youtube.com/watch?v=5T-CfpcfEq4
179) Pandemia, Chemtrails, Grafeno e Energia Directa: https://www.brighteon.com/c9259ebf-b01f-4f94-8f35-bbe14d524bc3
6 - O condicionamento imposto por conceitos científicos inquina completamente a discussão e entendimento da realidade. A busca de gambozinos, como as proteínas-espigão induzidas por ARN mensageiro têm vindo a preencher o discurso científico de peritos conceituados. Ao mesmo tempo, cidadãos mais informados usam um simples microscópio caseiro para detectar a presença de grafeno e microtecnologia em vacinados, bem como em indivíduos com anomalias magnéticas no seu corpo. Sim, estamos todos a ser propositadamente envenenados com nanopartículas, especialmente com grafeno e tecnologias associadas que respondem a campos electromagnéticos (receptor-emissor) das redes de 5G e 6G de controlo epigenético. Há base concreta para introduzir o conceito de 'parasitismo tecnológico'.
7 - Não queremos uma religião científica onde a tecnocracia a utilize como argumento para fazer tudo o que os detentores do poder desejam. É a subversão e corrupção a que assistimos hoje, tanto na Ciência, como nos Média, como transversalmente na sociedade. A virtude da Ciência e do seu método assenta nos valores do investigador e dos financiadores, não ao contrário.
Doutor Carlo Brogna:
Increase of SARS-CoV-2 RNA load in faecal samples prompts for rethinking of SARS-CoV-2 biology and COVID-19 epidemiology [version 3; peer review: 2 approved]: https://f1000research.com/articles/10-370
The Covid-19 Virus Double Pathogenic Mechanism. A New Perspective: https://www.preprints.org/manuscript/202004.0165/v2
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
16/01/2022 | Luc Montagnier, Milano 15/01/2022
https://www.youtube.com/watch?v=0v-wYWv38eg
Visão crítica do vídeo, para evitar a formação de uma nova ronda de mentiras. Temos de regressar desde há 150 anos atrás, expondo falsos pressuposto que se tornaram norma da Medicina dos Rockefeller (a Medicina que vemos hoje nos hospitais):
1 - Combate, guerra são conceitos típicos do gnosticismo e que conduzem a uma descrição e percepção errada da Realidade.
2 - As bactérias intestinais não são a causa dos nossos problemas, nem são a vilãs. Não há guerra contra as bactérias intestinais (microbioma) que estão lá para nos ajudar a assimilar nutrientes e defender-nos de toxinas ambientais. Esta pandemia trata-se de uma contaminação propositada que permita o uso de tecnologias de controlo remoto sobre a biologia, a meteorologia, tecnologias robóticas de inteligências artificial, enfim, abarcando o controlo do planeta no seu todo.
3 - Se, os chamados vírus são oriundos de bactérias que rebentam, quer dizer que as bactérias são um sinal de alarme sobre os efeitos de uma causa primária. Vírus é um sinónimo de toxina.
4 - Se as bactérias rebentam espalhando vírus, quer dizer que há uma enorme carga tóxica no intestino. Por exemplo, a crescente exposição a nanopartículas, desde os alimentos, ao ar e água.
5 - Desde há muitos anos que se suspeita dos chamados rastos químicos (chemtrails), do uso e abuso da pulverização de nanoparticulas na atmosfera, seja para potenciar a eficiência do combustível no transporte aéreo, seja para servir outras tecnologia de transporte avançadas, seja para outros fins mais inconfessáveis de geoengenharia e bio-geoengenharia, nomeadamente com a dispersão de nanopartículas de elevada condutividade eléctrica.
Mais:
https://www.carnicominstitute.org/
http://www.tanker-enemy.eu/
Chemtrails the secret war: https://www.youtube.com/watch?v=U-5VnMIiKPY
Comentário de Prof. Dr. Bernard TAILLIEZ sobre o documentário anterior e as suas evidências científicas da presença forte de ftalatos (disruptores endócrinos): https://www.youtube.com/watch?v=5T-CfpcfEq4
179) Pandemia, Chemtrails, Grafeno e Energia Directa: https://www.brighteon.com/c9259ebf-b01f-4f94-8f35-bbe14d524bc3
6 - O condicionamento imposto por conceitos científicos inquina completamente a discussão e entendimento da realidade. A busca de gambozinos, como as proteínas-espigão induzidas por ARN mensageiro têm vindo a preencher o discurso científico de peritos conceituados. Ao mesmo tempo, cidadãos mais informados usam um simples microscópio caseiro para detectar a presença de grafeno e microtecnologia em vacinados, bem como em indivíduos com anomalias magnéticas no seu corpo. Sim, estamos todos a ser propositadamente envenenados com nanopartículas, especialmente com grafeno e tecnologias associadas que respondem a campos electromagnéticos (receptor-emissor) das redes de 5G e 6G de controlo epigenético. Há base concreta para introduzir o conceito de 'parasitismo tecnológico'.
7 - Não queremos uma religião científica onde a tecnocracia a utilize como argumento para fazer tudo o que os detentores do poder desejam. É a subversão e corrupção a que assistimos hoje, tanto na Ciência, como nos Média, como transversalmente na sociedade. A virtude da Ciência e do seu método assenta nos valores do investigador e dos financiadores, não ao contrário.
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Increase of SARS-CoV-2 RNA load in faecal samples prompts for rethinking of SARS-CoV-2 biology and COVID-19 epidemiology [version 3; peer review: 2 approved]: https://f1000research.com/articles/10-370
The Covid-19 Virus Double Pathogenic Mechanism. A New Perspective: https://www.preprints.org/manuscript/202004.0165/v2
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
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