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Вакцинированные. Опасны или нет?
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1762 views • May 08, 2021
Вирус sars-cov-2 не существует, поэтому не был выделен. Подробный разбор основополагающих научных публикаций.
https://t.me/germtheoryisahoax/583 или
https://rumble.com/vgb0kn-27387815.html илиhttps://www.brighteon.com/e02729f1-e590-46f9-b834-37e29ff30567
Как определяют геном несуществующего вируса, на основе которого сделаны тесты и вакцина. https://t.me/germtheoryisahoax/571
Доктор Штефан Ланка. Разбор 3-ех лживых научных публикаций, являющихся главной основой концепции о коронавирусе
https://rumble.com/vg8kzv--immanuel-.html или
Выведение липидных наночастиц в течении через мочу и кал
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1525001616319864
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf ( Это исследование по одобрению мРНК вакцины из Европейского агенства по лекарственным средствам, см. стр. 45 2.3.2. Pharmacokinetics )
Обзор середины 2019 года о проблемах доставки РНК
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30846391/
Более позднее от 2020 года о мРНК вакцинах и доставке.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7076378/
Хочу здесь прокомментировать гуляющий в сети документ Пфайзера, который в интерпретации публикующих якобы подтверждает что вакцинированные передают другим S и они заразны. https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf#page67
При внимательном прочтении выясняется, что это относится только к беременным женщинам и его прохождению у плода. Ясно, что они должны это сказать, просто исходя из логики, иначе им придется признать что они не вырабатывают белок S. Там также указано профессиональное воздействие, то есть, если человек, готовящий вакцину, абсорбирует часть вакцины через ингаляцию или через кожу. Или например, сосуд с вакциной разбился и этому подвергся врач или медсестра. Судя по всему эти ограниченные данные, говорящие только о прямом физическом прохождении и превращают в свидетельство заражения.
( продолжение в комментариях⬇️)
Исследования об эффекте плацебо.
Это только несколько из огромного количества существующей литературы.
(Капчук, профессор медицины Гарвардского университета, его исследование в котором людям с синдромом раздраженного кишечника давали плацебо. Эффект плацебо у этих пациентов показал себя лучше, чем у одного из ведущих препаратов для лечения синдрома раздраженного кишечника в то время.) Kaptchuk TJ, Friedlander E, Kelley JM, Sanchez MN, Kokkotou E, et al. (2010) Placebos without Deception: A Randomized Controlled Trial in Irritable Bowel Syndrome. PLoS ONE 5(12): e15591. doi: 10.1371/journal.pone.0015591
Плацебо в хирургии. Один из примеров. 2 группы должны были получить операцию в области колена. Одной сделали настоящую операцию, другой “sham surgery” фиктивную операцию. Улучшения были одинаковы в обоих группах, с операцией и без.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1305189
Так же, тем кому интересно узнать больше о эффекте плацебо в медицине, рекомендую эту книгу, посвященную эффекту плацебо в хирургии. К сожалению она только на английском.
https://www.amazon.com/Surgery-Ultimate-Placebo-Surgeon-Evidence/dp/1742234577
Вот статья о ней на русском: https://m.habr.com/ru/post/534000/
Социальные эксперименты, в которых людям объявили о том, что террористы применили опасное химическое оружие, но на самом деле это было неправдой.
https://file.wikileaks.org/file/dhs-mass-psychogenic-illness-2006.pdf
Массовое психогенное заболевание, определенное как вероятная причина Гаванского Синдрома
https://www.news-medical.net/news/20200709/Mass-psychogenic-illness-identified-as-the-likely-cause-of-Havana-Syndrome.aspx
Стресс и воспалительные реакции: обзор нейрогенного воспаления.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12480495/
“Letting go, the pathway of surrender” - David Hawkins.
Плацебо и менструальный цикл. https://books.google.co.id/books?id=n1_6DwAAQBAJ&;pg=PA214&lpg=PA214&dq=david+hawkins++menstruation+study+injections&source=bl&ots=-WDoreBBWa&sig=ACfU3U26HsRqy-C3Dd_ulj-YpoO2XEpCoA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi724TT0LbwAhVR4HMBHRncCvsQ6AEwDnoECA0QAg#v=onepage&q&f=false
На русском: https://www.litres.ru/devid-hokins/otpuskanie-put-sdachi/chitat-onlayn/
https://t.me/germtheoryisahoax/583 или
https://rumble.com/vgb0kn-27387815.html илиhttps://www.brighteon.com/e02729f1-e590-46f9-b834-37e29ff30567
Как определяют геном несуществующего вируса, на основе которого сделаны тесты и вакцина. https://t.me/germtheoryisahoax/571
Доктор Штефан Ланка. Разбор 3-ех лживых научных публикаций, являющихся главной основой концепции о коронавирусе
https://rumble.com/vg8kzv--immanuel-.html или
Выведение липидных наночастиц в течении через мочу и кал
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1525001616319864
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf ( Это исследование по одобрению мРНК вакцины из Европейского агенства по лекарственным средствам, см. стр. 45 2.3.2. Pharmacokinetics )
Обзор середины 2019 года о проблемах доставки РНК
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30846391/
Более позднее от 2020 года о мРНК вакцинах и доставке.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7076378/
Хочу здесь прокомментировать гуляющий в сети документ Пфайзера, который в интерпретации публикующих якобы подтверждает что вакцинированные передают другим S и они заразны. https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf#page67
При внимательном прочтении выясняется, что это относится только к беременным женщинам и его прохождению у плода. Ясно, что они должны это сказать, просто исходя из логики, иначе им придется признать что они не вырабатывают белок S. Там также указано профессиональное воздействие, то есть, если человек, готовящий вакцину, абсорбирует часть вакцины через ингаляцию или через кожу. Или например, сосуд с вакциной разбился и этому подвергся врач или медсестра. Судя по всему эти ограниченные данные, говорящие только о прямом физическом прохождении и превращают в свидетельство заражения.
( продолжение в комментариях⬇️)
Исследования об эффекте плацебо.
Это только несколько из огромного количества существующей литературы.
(Капчук, профессор медицины Гарвардского университета, его исследование в котором людям с синдромом раздраженного кишечника давали плацебо. Эффект плацебо у этих пациентов показал себя лучше, чем у одного из ведущих препаратов для лечения синдрома раздраженного кишечника в то время.) Kaptchuk TJ, Friedlander E, Kelley JM, Sanchez MN, Kokkotou E, et al. (2010) Placebos without Deception: A Randomized Controlled Trial in Irritable Bowel Syndrome. PLoS ONE 5(12): e15591. doi: 10.1371/journal.pone.0015591
Плацебо в хирургии. Один из примеров. 2 группы должны были получить операцию в области колена. Одной сделали настоящую операцию, другой “sham surgery” фиктивную операцию. Улучшения были одинаковы в обоих группах, с операцией и без.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1305189
Так же, тем кому интересно узнать больше о эффекте плацебо в медицине, рекомендую эту книгу, посвященную эффекту плацебо в хирургии. К сожалению она только на английском.
https://www.amazon.com/Surgery-Ultimate-Placebo-Surgeon-Evidence/dp/1742234577
Вот статья о ней на русском: https://m.habr.com/ru/post/534000/
Социальные эксперименты, в которых людям объявили о том, что террористы применили опасное химическое оружие, но на самом деле это было неправдой.
https://file.wikileaks.org/file/dhs-mass-psychogenic-illness-2006.pdf
Массовое психогенное заболевание, определенное как вероятная причина Гаванского Синдрома
https://www.news-medical.net/news/20200709/Mass-psychogenic-illness-identified-as-the-likely-cause-of-Havana-Syndrome.aspx
Стресс и воспалительные реакции: обзор нейрогенного воспаления.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12480495/
“Letting go, the pathway of surrender” - David Hawkins.
Плацебо и менструальный цикл. https://books.google.co.id/books?id=n1_6DwAAQBAJ&;pg=PA214&lpg=PA214&dq=david+hawkins++menstruation+study+injections&source=bl&ots=-WDoreBBWa&sig=ACfU3U26HsRqy-C3Dd_ulj-YpoO2XEpCoA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi724TT0LbwAhVR4HMBHRncCvsQ6AEwDnoECA0QAg#v=onepage&q&f=false
На русском: https://www.litres.ru/devid-hokins/otpuskanie-put-sdachi/chitat-onlayn/
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