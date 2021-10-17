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20mn pour comprendre ce qu’est un discours scientifique dans le contexte du Covid19 (P. Bobola) - 2
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0 view • October 17, 2021
23 janvier 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=ZFLAQjT3-VQ
Magazine Nexus : https://www.youtube.com/channel/UCJRVmR4NWAKIx-e-c40qKxQ
Épisode #2 d’une série de vidéos explicatives sur les mécanismes psychologiques et cognitifs auxquels les Français sont soumis depuis mars 2020 par l’État et les médias mainstream. Dans cet épisode, Philippe Bobola (conférencier, anthropologue, physicien et psychanalyste) nous explique ce qu’est un véritable discours scientifique & le lien avec la crise sanitaire du Covid-19. Pourquoi la situation actuelle nous empêche de réfléchir et d’être lucide ? Pourquoi les politiques, les médias et même les scientifiques font-ils la promotion d'une pseudo-science qui censure les questions et pourquoi font-ils passer leurs croyances pour des vérités scientifiques ? Quelles sont les vraies méthodes scientifiques à utiliser pour faire face aux questions majeures que pose cette crise sanitaire ? C’est ce que nous allons voir dans cet épisode.
👉Revoir l’épisode #1 sur l’inhibition de l’action et l’ingénierie sociale : https://youtu.be/YR2ZtenBh4Q
👉Voir la vidéo sur Facebook : https://www.facebook.com/magazine.nex...
👉Retrouvez Philippe Bobola et ses formations sur : https://www.unitedusavoir.com/
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Episode 1 sur Brighteon :
20 minutes pour comprendre l'inhibition de l'action & le Covid-19 avec Philippe Bobola
https://www.brighteon.com/cc1160b2-9bb8-4590-8a86-45e9d15bc64b
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