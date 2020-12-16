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20 minutes pour comprendre l'inhibition de l'action & le Covid-19 avec Philippe Bobola
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12 views • December 16, 2020
10 déc. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=YR2ZtenBh4Q&;pbjreload=101
Magazine Nexus : https://www.youtube.com/channel/UCJRVmR4NWAKIx-e-c40qKxQ
Épisode #1 d’une série de vidéos explicatives sur les mécanismes psychologiques et cognitifs auxquels les Français sont soumis depuis mars 2020 par l’État et les médias mainstream. Dans cet épisode, Philippe Bobola (conférencier, anthropologue, physicien et psychanalyste) nous explique le lien étroit entre l’inhibition de l’action & la crise sanitaire du Covid-19. Pourquoi la situation actuelle nous empêche de réfléchir et d’être lucide ? Pourquoi nous priver de nos libertés nous met en inhibition de l’action et quelles sont les conséquences psychologiques et physiologiques ?
Retrouvez Philippe Bobola sur : https://www.unitedusavoir.com/
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