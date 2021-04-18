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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ = ΝΟΜΟΣ ΓΙΑΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
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2 views • April 18, 2021
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ = ΝΟΜΟΣ ΓΙΑΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ https://ugetube.com/watch/ελευθερια-νομοσ-γιατι-ο-νομοσ-οριζει-την-ελευθερια-μασ-η-οποια-δεν-τελειωνει-αυθαιρετα-εκει-που-αρχι_pGPdh8Nr9WnUj1f.html ΒΙΝΤΕΟ (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΜΕ ΡΩΤΗΣΕ ΑΝ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΩ ΣΑΤΑΝΙΣΤΗ… ΑΣ ΡΩΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΒΡΙΣΤΕΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ)

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.

Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ & ΠΑΝΤΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e

ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ hellasbook.gr ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΝ nikolas gonos ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΥ ΩΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ (ΜΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) https://www.brighteon.com/6b3e11e0-bac7-42e6-904b-059cc8d12e8c , https://ugetube.com/watch/παρανομοσ-προσηλυτισμοσ-απο-ειδωλολατρεσ-ασκειται-στο-μεσο-κοινωνικησ-δικτυωσησ-hellasbook-gr-με-δια_U4Nx1B1GBGk5Bvx.html

ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ HELLASBOOK.GR ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ https://ugetube.com/watch/τα-μεσα-κοινωνικη-δικτυωσησ-οπωσ-και-το-hellasbook-gr-δεν-ειναι-σπιτι-σασ-αλλα-χωροσ-ελευθερησ-επικο_ZgtZPLGigdcTMA2.html

Ο CHAT SERVER ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥ Stranger ΖΗΛΕΨΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΥΣ ΑΝΟΜΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΤΟΥ FACEBOOK, TOY YOUTUBE, ΤΟΥ TWITTER ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ… https://www.brighteon.com/935dce7c-e356-437d-a2a4-e01bbc12c1f9 .
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