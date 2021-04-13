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ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ hellasbook.gr ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΝ nikolas gonos ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
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102 views • April 13, 2021
ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ hellasbook.gr ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΝ nikolas gonos ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΥ ΩΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ https://ugetube.com/watch/U4Nx1B1GBGk5Bvx .
ΟΣΟΙ ΜΙΛΑΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ.
ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ nikolas gonos (Stranger – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ hellasbook.gr) ΟΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΑ ΒΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ Η ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΠΑΡΟΥΦΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΗΝ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ;;;; https://hellasbook.gr/question/tha-stamatisei-kapote-o-ellinas-na-pisteyei-stin-evraiohristianiki-mparoyfa--60702adde2550684b15a2537 ΑΙΔΩΣ!!!! ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ;;;; Ή ΘΑ ΣΑΣ ΡΩΤΑΩ ΑΠΕΙΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ;;;; https://hellasbook.gr/user/nikolas_gonos ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΝΑ ΚΡΥΒΕΣΤΕ.ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΣΧΕΤΟ;;; ...ΑΛΛΑ ΑΝ ΔΕΝ ΣΕΒΕΣΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ; https://hellasbook.gr/question/pisteyete-nikolas-gonos-oti-epitrepetai-dimosia-na-vrizoyn-ton-anastimeno-t--60746fef39c9bdab54db995f ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝ ΣΕ ΕΝΟΧΛΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΥ ΠΡΟΤΙΜΑΣ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ… ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΚΙΟΛΑΣ… ΑΙΔΩΣ…
ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ hellasbook.gr ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑΤΙ Ο ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΣ ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗΣ ΟΤΙ ΠΑΛΑΒΟΜΑΡΑ ΘΕΛΕΙ ΛΕΕΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ, ΣΟΦΙΣΤΕΙΕΣ, ΑΠΕΙΡΕΣ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΟΥΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΣΜΟΥΣ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΠΕΙΘΕΙ. ΑΝΑΞΙΟΣ Ο "ΜΙΣΘΟΣ" ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΨΕΥΔΟΛΟΓΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝ ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΩΝ ΥΒΡΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΝΙΒΑΛΩΝ...
ΠΕΙΤΕ ΑΛΕΥΡΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΣΚΕΙΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΓΥΡΕΥΕΙ… ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Άρθρο 13 παράγραφος 2. "Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται". ΚΑΙ Άρθρo 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1: «Eπικρατoύσα θρησκεία στην Eλλάδα είναι η θρησκεία της Aνατoλικής Oρθόδoξης Eκκλησίας τoυ Xριστoύ».
ΠΟΛΛΑ ΔΙΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ... ΩΣΤΟΣΟ, ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟ ΑΣΚΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ, ΟΙ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ, ΟΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΕΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΛΛΗΛΟΑΦΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ, ΔΗΘΕΝ ΓΝΗΣΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΠΑΓΚΑΡΙΑ ΤΟΥΣ .
Ειδικά οι αντίχριστοι "ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά" συνηθίζουν παράνομα οργανωμένοι 2 και 3 άτομα μαζί να προσπαθούν να προσηλυτίσουν "θύματα" και μάλιστα δημόσια στον δρόμο, σε πλατείες και πεζοδρόμια, με προπαγανδιστικό υλικό, φυλλάδια και περιοδικά, σε λαϊκές γειτονιές ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας για να προσελκύσουν και αποκτήσουν νέους "οπαδούς" της επικίνδυνης "Εμπορικής Παραθρησκευτικής Επιχείρησής τους", η οποία έχει έδρα το Μπρούκλιν της Αμερικής όπως ομολογούν με θρασύτητα.
Αν τους πεις μάλιστα ότι το Ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 13 παράγραφος 2 απαγορεύει τον προσηλυτισμό θα σου πουν με κουτοπονηριά ότι "ειρηνικά" προσηλυτίζουν (και θα σε ρωτήσουν το όνομά σου σαν να σε ξέρουν από χθες προσπαθώντας να δημιουργήσουν δήθεν "φιλική σχέση" και δεν χρειάζεται βέβαια να τους συστηθούμε κιόλας...). Ωστόσο στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ δεν αναφέρεται ότι επιτρέπεται ο "ειρηνικός προσηλυτισμός" ή ότι "απαγορεύεται ο βίαιος προσηλυτισμός" αλλά αναγράφεται διαυγέστατα και επακριβώς με 3 λέξεις ότι: "Ο ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ" (είτε ειρηνικός είτε βίαιος επομένως) και ισχύει φυσικά για όλους τους αιρετικούς, τις παραθρησκευτικές οργανώσεις και τους αλλόδοξους ΝΕΟΝΕΡΩΝΕΣ! ΝΕΟΝΕΡΩΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΨΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΟΥΣ.
Μόλις λοιπόν καλέσουμε τις αρχές όπως έχουμε υποχρέωση για να προστατεύουμε την ψυχή μας και την ψυχή των παιδιών μας από την αντίχριστη ανθελληνική προπαγάνδα τους και άπληστη επικίνδυνη παραθρησκευτική εμπορική οργάνωσή τους τότε συνήθως γίνονται λαγοί και εξαφανίζονται...
ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ HELLASBOOK.GR ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ https://ugetube.com/watch/τα-μεσα-κοινωνικη-δικτυωσησ-οπωσ-και-το-hellasbook-gr-δεν-ειναι-σπιτι-σασ-αλλα-χωροσ-ελευθερησ-επικο_ZgtZPLGigdcTMA2.html
Ο CHAT SERVER ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥ Stranger ΖΗΛΕΨΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΥΣ ΑΝΟΜΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΤΟΥ FACEBOOK, TOY YOUTUBE, ΤΟΥ TWITTER ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ… https://www.brighteon.com/935dce7c-e356-437d-a2a4-e01bbc12c1f9 .
ΟΣΟΙ ΜΙΛΑΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ.
ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ nikolas gonos (Stranger – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ hellasbook.gr) ΟΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΑ ΒΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ Η ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΠΑΡΟΥΦΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΗΝ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ;;;; https://hellasbook.gr/question/tha-stamatisei-kapote-o-ellinas-na-pisteyei-stin-evraiohristianiki-mparoyfa--60702adde2550684b15a2537 ΑΙΔΩΣ!!!! ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ;;;; Ή ΘΑ ΣΑΣ ΡΩΤΑΩ ΑΠΕΙΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ;;;; https://hellasbook.gr/user/nikolas_gonos ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΝΑ ΚΡΥΒΕΣΤΕ.ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΣΧΕΤΟ;;; ...ΑΛΛΑ ΑΝ ΔΕΝ ΣΕΒΕΣΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ; https://hellasbook.gr/question/pisteyete-nikolas-gonos-oti-epitrepetai-dimosia-na-vrizoyn-ton-anastimeno-t--60746fef39c9bdab54db995f ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝ ΣΕ ΕΝΟΧΛΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΥ ΠΡΟΤΙΜΑΣ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ… ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΚΙΟΛΑΣ… ΑΙΔΩΣ…
ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ hellasbook.gr ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑΤΙ Ο ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΣ ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗΣ ΟΤΙ ΠΑΛΑΒΟΜΑΡΑ ΘΕΛΕΙ ΛΕΕΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ, ΣΟΦΙΣΤΕΙΕΣ, ΑΠΕΙΡΕΣ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΟΥΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΣΜΟΥΣ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΠΕΙΘΕΙ. ΑΝΑΞΙΟΣ Ο "ΜΙΣΘΟΣ" ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΨΕΥΔΟΛΟΓΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝ ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΩΝ ΥΒΡΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΝΙΒΑΛΩΝ...
ΠΕΙΤΕ ΑΛΕΥΡΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΣΚΕΙΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΓΥΡΕΥΕΙ… ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Άρθρο 13 παράγραφος 2. "Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται". ΚΑΙ Άρθρo 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1: «Eπικρατoύσα θρησκεία στην Eλλάδα είναι η θρησκεία της Aνατoλικής Oρθόδoξης Eκκλησίας τoυ Xριστoύ».
ΠΟΛΛΑ ΔΙΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ... ΩΣΤΟΣΟ, ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟ ΑΣΚΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ, ΟΙ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ, ΟΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΕΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΛΛΗΛΟΑΦΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ, ΔΗΘΕΝ ΓΝΗΣΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΠΑΓΚΑΡΙΑ ΤΟΥΣ .
Ειδικά οι αντίχριστοι "ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά" συνηθίζουν παράνομα οργανωμένοι 2 και 3 άτομα μαζί να προσπαθούν να προσηλυτίσουν "θύματα" και μάλιστα δημόσια στον δρόμο, σε πλατείες και πεζοδρόμια, με προπαγανδιστικό υλικό, φυλλάδια και περιοδικά, σε λαϊκές γειτονιές ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας για να προσελκύσουν και αποκτήσουν νέους "οπαδούς" της επικίνδυνης "Εμπορικής Παραθρησκευτικής Επιχείρησής τους", η οποία έχει έδρα το Μπρούκλιν της Αμερικής όπως ομολογούν με θρασύτητα.
Αν τους πεις μάλιστα ότι το Ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 13 παράγραφος 2 απαγορεύει τον προσηλυτισμό θα σου πουν με κουτοπονηριά ότι "ειρηνικά" προσηλυτίζουν (και θα σε ρωτήσουν το όνομά σου σαν να σε ξέρουν από χθες προσπαθώντας να δημιουργήσουν δήθεν "φιλική σχέση" και δεν χρειάζεται βέβαια να τους συστηθούμε κιόλας...). Ωστόσο στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ δεν αναφέρεται ότι επιτρέπεται ο "ειρηνικός προσηλυτισμός" ή ότι "απαγορεύεται ο βίαιος προσηλυτισμός" αλλά αναγράφεται διαυγέστατα και επακριβώς με 3 λέξεις ότι: "Ο ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ" (είτε ειρηνικός είτε βίαιος επομένως) και ισχύει φυσικά για όλους τους αιρετικούς, τις παραθρησκευτικές οργανώσεις και τους αλλόδοξους ΝΕΟΝΕΡΩΝΕΣ! ΝΕΟΝΕΡΩΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΨΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΟΥΣ.
Μόλις λοιπόν καλέσουμε τις αρχές όπως έχουμε υποχρέωση για να προστατεύουμε την ψυχή μας και την ψυχή των παιδιών μας από την αντίχριστη ανθελληνική προπαγάνδα τους και άπληστη επικίνδυνη παραθρησκευτική εμπορική οργάνωσή τους τότε συνήθως γίνονται λαγοί και εξαφανίζονται...
ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ HELLASBOOK.GR ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ https://ugetube.com/watch/τα-μεσα-κοινωνικη-δικτυωσησ-οπωσ-και-το-hellasbook-gr-δεν-ειναι-σπιτι-σασ-αλλα-χωροσ-ελευθερησ-επικο_ZgtZPLGigdcTMA2.html
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