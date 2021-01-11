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Das wundersame mRNA-Impferlebnis der Shawn Skelton (Teil 1)
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Shawn Skelton hat sich 3 Tage zuvor gegen den KPC-Virus impfen lassen und warnt in FB dringend davon ab. [https://www.facebook.com/shawn.skelton.73]
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
"Wenn Sie den Impfstoff für Covid von MODERNA in Betracht ziehen, würde ich davon abraten! Mir geht es so schlecht! Jeden Tag wird es schlimmer und ich bekomme nirgends Hilfe ! Ich habe Todesangst! Und jemanden zu finden, der bereit ist herauszufinden was schief ging, war bisher nicht erfolgreich!
Ich war heute in 2 Krankenhäuser, war bei der Diakonie und war dann in St. Vincent. Dort kann mir auch keiner helfen. Ich soll zu einem Neurologen gehen. Gestern begann meine Zunge zu zucken und hört nicht auf. Heute hat sich mein ganzer Körper den ganzen Tag über verkrampft! Sie haben mich nach Hause geschickt!!
Ich poste 2 Videos (Anm. zu einem verbunden), die mir ziemlich peinlich sind, wenn du mich kennst, aber ich möchte, dass ihr seht, was mit mir passiert!
Bitte betet für mich!"
Teil 2 [https://www.brighteon.com/6a5103ac-8b4f-4753-9277-b4f722ff306a]
Weitere "Fälle" auf https://www.neopresse.com/gesundheit/immer-mehr-tote-nach-impfung-bekannt/?source=ENL
Und, berichtet der Mainstream darüber? -
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
Shawn Skelton hat sich 3 Tage zuvor gegen den KPC-Virus impfen lassen und warnt in FB dringend davon ab. [https://www.facebook.com/shawn.skelton.73]
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Ich war heute in 2 Krankenhäuser, war bei der Diakonie und war dann in St. Vincent. Dort kann mir auch keiner helfen. Ich soll zu einem Neurologen gehen. Gestern begann meine Zunge zu zucken und hört nicht auf. Heute hat sich mein ganzer Körper den ganzen Tag über verkrampft! Sie haben mich nach Hause geschickt!!
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