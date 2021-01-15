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Das wundersame mRNA-Impferlebnis der Shawn Skelton (Teil 2)
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74 views • January 15, 2021
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Shawn Skelton hat sich gegen den KPC-Virus impfen lassen und warnt in FB dringend davon ab. [https://www.facebook.com/shawn.skelton.73]
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
Wenn das Nervensystem komplett verrückt spielt!
Der Moderna Impfstoff bringt dich zum Tanzen, -
aber die Ärzte sagen, es sei lediglich Stress ...
Bitte betet für sie!
Teil 1 [https://www.brighteon.com/b1ad84e4-53b4-423a-9da5-b09159c66efc]
Weitere "Fälle" auf https://www.neopresse.com/gesundheit/immer-mehr-tote-nach-impfung-bekannt/?source=ENL
🔴 CDL-Oxidation von mRNA Impfstoffen
Durch eine oxidative Degradation von Lipiden (Lipidperoxidation) könnten der künstlich angebrachten mRNA Lipid-Schutzhülle (Lipopolyplexe aus Lipidnanopartikeln) Elektronen entzogen werden, um diese zu zerstören. In einer weiteren oxidativen Reaktion, beispielsweise mit Guaninbase, welche in der Nukleinsäure der m-RNA enthaltenen und sehr oxidationsempfindlich sind, kann der m-RNA Strang zerstört und seine beabsichtigte Funktion verhindert werden – vorausgesetzt eine Chlordioxid-Spezial-Injektionslösung würde u̲n̲m̲i̲t̲t̲e̲l̲b̲a̲r̲ nach der Verabreichung des mRNA-Impfstoffes an gleicher Einstichstelle und Einstichtiefe injiziert werden. Alle übrigen Impfstoffbeimischungen, auch die anderer Impfstoffe, sollten ebenfalls durch Chlordioxid leicht oxidierbar sein.
Diese Ergebnisse stellen ein Novum in der freien Chlordioxid-Forschung dar, und runden das bisherige Anwendungsspektrum der oralen, intravenösen, rektalen und topischen Anwendungen ab.
Und, berichtet der Mainstream darüber? -
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
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