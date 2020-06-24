© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Raoult dénonce les «BLAIREAUX» de la médecine française devant l'Assemblée : « le soin est passé au second plan »
Follow
0
Download MP3
Share
Report
16 views • June 24, 2020
Retrouver l'intervention complète : https://www.brighteon.com/4dcee807-df4c-40e8-8b25-975e3c5c456e
Import YT 24 juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=OArlUo_EXVA
Chaîne YT Figaro Live : https://www.youtube.com/channel/UCCDz_XYeKWd0OIyjp95dqyQ
Description originale de l'extrait :
Des «blaireaux dans leur terrier», voici comment Didier Raoult, infectiologue de l'IHU de Marseille, a qualifié les 44 Centres nationaux de référence (CNR) pour la lutte contre les maladies transmissibles, localisés au sein d'établissements hospitaliers publics ou privés dans toute la France.
Abonnez-vous pour plus d'informations http://bit.ly/LeFigaroYouTube
Dans cet extrait de son audition devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise du coronavirus par l’État, le professeur Raoult revient également sur les chiffres des morts entre Paris et Marseille durant la phase critique de la pandémie. Il défend également son traitement à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine.
Il tacle également l'étude de The Lancet, qu'il oppose à ses propres données, pas des données «de big data».
Enfin d'après lui, l'Ordre des médecins s'est couché devant la captation par l'état du droit de prescription, ce qui est possiblement anticonstitutionnel.
Import YT 24 juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=OArlUo_EXVA
Chaîne YT Figaro Live : https://www.youtube.com/channel/UCCDz_XYeKWd0OIyjp95dqyQ
Description originale de l'extrait :
Des «blaireaux dans leur terrier», voici comment Didier Raoult, infectiologue de l'IHU de Marseille, a qualifié les 44 Centres nationaux de référence (CNR) pour la lutte contre les maladies transmissibles, localisés au sein d'établissements hospitaliers publics ou privés dans toute la France.
Abonnez-vous pour plus d'informations http://bit.ly/LeFigaroYouTube
Dans cet extrait de son audition devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise du coronavirus par l’État, le professeur Raoult revient également sur les chiffres des morts entre Paris et Marseille durant la phase critique de la pandémie. Il défend également son traitement à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine.
Il tacle également l'étude de The Lancet, qu'il oppose à ses propres données, pas des données «de big data».
Enfin d'après lui, l'Ordre des médecins s'est couché devant la captation par l'état du droit de prescription, ce qui est possiblement anticonstitutionnel.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.